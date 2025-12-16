Ukrajina v pondělí oznámila, že poprvé v historii použila podvodní drony k zasažení a vyřazení ruské ponorky s raketami, která kotvila v námořní základně v Černém moři. Zatímco Moskva popřela, že by útok způsobil jakékoliv škody, Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) na Telegramu uvedla, že ponorka utrpěla kritická poškození a byla prakticky vyřazena z provozu.
Útok provedly ukrajinské drony označované jako Sub Sea Baby v přístavu Novorossijsk, kam Rusko přesunulo mnoho svých černomořských plavidel ve snaze dostat je mimo dosah ukrajinských útoků.
“Za operací stojí 13. hlavní řízení vojenské kontrarozvědky SBU a námořní síly Ukrajiny,” napsala Bezpečnostní služba Ukrajiny na Telegramu. SBU zveřejnila záběry, které ukázaly silnou explozi, k níž došlo ve vodě u mola poblíž kotviště ponorky a dalších plavidel. Agentura Reuters potvrdila místo natáčení videa na základě rozložení přístavu.
“Zasaženou lodí byla diesel-elektrická ponorka třídy 636.3 Varšavjanka (podle klasifikace NATO – Kilo),” vysvětlila Bezpečnostní služba Ukrajiny. Tato třída ponorek je také známá pod názvem „Černá díra“ kvůli schopnosti trupu pohlcovat zvuky a zůstat nenápadný pro sonary.
Ponorka se řadí mezi významné cíle, protože je schopna nést nejméně čtyři řízené střely typu Kalibr, které Rusko používá k masivním útokům na energetickou síť Ukrajiny. Bezpečnostní služba Ukrajiny upřesnila, že cena ponorky třídy Varšavjanka se pohybuje přibližně okolo 400 milionů amerických dolarů.
Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Alexandera Kamyšina jde o první případ v historii, kdy podvodní dron zneškodnil ponorku. Napsal to na sociální síti X.
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk uvedl, že operace zaměřená na ponorku, kterou popsal jako nejtěžší cíl, znamenala „další zlomový bod“ v námořní bitvě Ukrajiny s Ruskem. „Tento den opět převrací vnímání možností námořního boje v této válce,“ řekl agentuře Reuters s tím, že Rusko bude mít potíže s opravou plavidla - muselo by ji provést nad vodou, čímž by opět vystavilo ponorku útoku.
Ruské černomořské loďstvo útok o několik hodin později jednoznačně popřelo. „Žádná z lodí nebo ponorek Černomořské flotily kotvících v zátoce námořní základny Novorossijsk ani jejich posádky nebyly v důsledku sabotáže poškozeny a jsou v normálním provozu,“ uvedla flotila podle ruských státních zpravodajských agentur.
Ponorka byla jednou z mnoha lodí, které Rusko muselo přesunout z okupovaného Krymu do Novorossijsku kvůli úspěšným speciálním operacím námořních dronů, které vytlačily ruské lodě a ponorky ze Sevastopolské zátoky. Ukrajina, která prakticky nemá žádnou námořní flotilu, zintenzivnila útoky na ruské vojenské cíle ve snaze zmenšit rozdíl oproti rozsáhlému zbrojnímu arzenálu Ruska.
Útok Ukrajiny na ruskou ponorku kotvící v Novorossijsku vyvolal hněv a posměch ruských válečných blogerů. Jeden z nich, který na sítích vystupuje jako UAV Developer, si na Telegramu postěžoval: „Už nemám sílu komentovat tuhle sra*ku.“
Válečný bloger Rybar, který má vazby na Kreml, byl optimističtější a tvrdil, že škody byly „nepatrné“. „Naštěstí ponorka vyvázla pouze s nepatrnými škodami. To je však jediná dobrá zpráva uprostřed jinak strašlivých problémů, které námořnictvo trápí,“ uvedl.