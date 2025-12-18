Klíčový muž Zelenského popsal úplnou proměnu války. Řekl, co nyní hodně nahrává Rusům

V současné době je situace v oblastech, kde operují ukrajinské ozbrojené a obranné síly, „skutečně obtížná“, protože ruská armáda vede strategickou ofenzivu podél téměř celé frontové linie. To uvedl Vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny generál Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro německou televizi ZDF.
Syrskyj upozornil, že k nejintenzivnějším bojům dochází na pokrovské ose, kterou označil za nejkritičtější bod na bojišti a primární cíl Moskvy. „Rusko tam soustředilo své největší seskupení sil,“ popsal generál pro ZDF.
Oblast zahrnuje jednotky motorizované pěchoty, námořní pěchoty a nově i 76. výsadkovou útočnou divizi. Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny odhaduje, že na této ose operuje více než 150 tisíc a pravděpodobně až 170 tisíc ruských vojáků. Boje jsou extrémně intenzivní, s přibližně 30 až 50 útoky denně.
Ruské dezinformace a ukrajinská kontrola
Generál Syrskyj striktně popřel opakované ruské propagandistické zprávy o dobytí či úplném obklíčení Pokrovsku a Myrnohradu. Zdůraznil, že tvrzení ruského vedení jsou nepravdivá. „Celá severní část města, jeho okraje a přístupové cesty zůstávají pod naší kontrolou,“ potvrdil.
Obrana Pokrovsku a jeho aglomerace trvá déle než 16 měsíců a ruské termíny pro dobytí města, naposledy stanovené ruským prezidentem Vladimirem Putinem na 15. listopadu, vojáci opakovaně nesplnili.
Syrskyj rovněž uvedl, že i přes ruské dezinformace o obklíčení ukrajinských praporů na kupjanské ose zůstává město pod kontrolou Kyjeva. Složitá situace panovala i u Huljajpole. „Díky účinným akcím našich útočných jednotek se Rusům nepodařilo dobýt Huljajpole,“ doplnil.
V souvislosti s Pokrovskem Syrskyj přiznal, že „počasí aktuálně nahrává okupantům“. Hustá mlha brání nasazení dronů, což ruské síly využívají k infiltraci a postupnému budování svých pozic v jižní části města, kde dochází k nejtěžším bojům.
Revoluce ve válčení: Vláda dronů
Syrskyj také popsal zásadní transformaci konfliktu. „Toto není stejná válka, jakou jsme vedli před dvěma lety – charakter konfliktu se kompletně změnil,“ uvedl. Podle jeho hodnocení dochází k zásadnímu posunu v samotném paradigmatu válčení, které se změnilo masovým nasazením dronů všech typů.
Podle generála drony v současnosti tvoří přibližně 60 procent veškeré palebné síly na bojišti. „Dělostřelectvo, které dříve odpovídalo za až 80 procent ztrát nepřítele, je nyní na druhém místě a zajišťuje asi 40 procent,“ upozornil.
„Úkolem číslo jedna pro každého velitele se stalo zneškodňování nepřátelských dronů a jejich odpalovacích stanovišť,” doplnil. Dronová technologie se rychle vyvíjí, přičemž mnoho systémů již zahrnuje prvky umělé inteligence pro automatickou detekci cílů. Za revoluční skok Syrskyj považuje nástup dronů řízených optickými vlákny, která jsou „zcela imunní vůči systémům elektronického boje“.
Tato transformace vyžaduje kompletní změnu výcviku a vybavení. „Každý pěšák nyní nosí brokovnici určenou k sestřelení dronů na krátkou vzdálenost,“ vysvětlil Syrskyj. Útočné skupiny musí mít detektory dronů a individuální elektronické rušičky. Dodal také, že dokonce i opevnění muselo projít transformací; úkryty musí být vybaveny protidronovými sítěmi a ochrannými stěnami.
Kursk a hloubkové údery: Strategické narušení ruských plánů
Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil také potvrdil, že Ukrajina stojí za úspěšnými operacemi na ruském území. „Poprvé jsme vstoupili na ruské území, provedli úspěšné útoky a drželi jsme část kurské oblasti po delší dobu,“ řekl.
Generál uvedl, že Operace Kursk „účinně narušila celou ruskou letní kampaň“. Nepřítel musel přemístit své nejlepší jednotky – zejména výsadkové a útočné formace a téměř veškerou námořní pěchotu, která tvoří strategickou zálohu – do kurského směru, čímž se situace na širší frontě pro Ukrajinu citelně zlepšila. Syrskyj dodal, že Rusko bylo nuceno nasadit i 12 tisíc severokorejských vojáků k posílení osy proti ukrajinským silám.
Jako další kritickou strategickou linii označil generál hloubkové údery. „Údery na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu přímo snižují schopnost Moskvy financovat válku,“ uvedl s tím, že ruský vojenský rozpočet ve výši zhruba 175 miliard dolarů je z velké části financován z příjmů z ropy a zemního plynu. Ukrajinské drony nyní podle něj dokážou doletět 1500 kilometrů hluboko do ruského území a úspěšně zasahují cíle.
Pomalý postup Ruska a hodnota vojáka
Generál zkritizoval ruský postup jako „extrémně pomalý“. Podle západních analýz činí měsíční zisky Ruska pouze 1,5 až 4,5 kilometru, což je hluboko pod denní rychlostí 1,5 až tři kilometry pro průlom opevněné obrany, kterou doporučují ruské vojenské příručky. Syrskyj upozornil také na obrovské ztráty, které Rusko platí za minimální zisky. „Ruské ztráty přesahují tisícovku vojáků denně, většina z nich jsou padlí,“ vysvětlil.
Podle něj se také zásadně liší ukrajinská válečná filozofie: „Pro nás má každý voják a každý občan nejvyšší hodnotu,“ řekl. Vysvětlil, že pokud držení pozice ztratí taktický smysl, jednotkám velitelé nařídí ústup, aby se zachránily životy vojáků. „Proto je pro nás ztráta 100, 200, nebo dokonce 300 metrů méně důležitá než ztráta života jediného ukrajinského vojáka,“ prohlásil Syrskyj.
Zároveň generál v rozhovoru promluvil o úspěšných ukrajinských protiofenzivách, včetně osvobození více než 430 čtverečních kilometrů území na ocheretynské ose v srpnu a říjnu. V současné době dochází k další operaci poblíž Pokrovsku, kde se za poslední dva až tři týdny podařilo osvobodit více než 50 čtverečních kilometrů území, dodal.
Syrskyj se dotkl i otázky mírových jednání, ačkoli zdůraznil, že řeší hlavně vojáky, jejichž povinností je odrážet agresi. Uvedl, že mír musí být spravedlivý a musí ho být dosaženo za rovných podmínek. „Nemůžeme akceptovat mír, v němž je Ukrajina postavena do pozice slabší strany nucené přijmout vnucené podmínky jako hotovu věc,“ uzavřel.