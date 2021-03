Pandemie zastínila události, které mění svět. Deset dramat "covidového" roku

Přesně před rokem zemřel v Česku první člověk na nemoc covid-19. Počet obětí pandemie už přesáhl 24 tisíc a koronavirus je jednoznačně dominantním tématem veřejného dění. Jiné důležité události tak ustoupily do ústraní. Vybíráme to nejpodstatnější, co se během "covidového" roku ve světě stalo a děje.