Zvítězíme. Trump mluví o další kandidatuře a je odhodlaný potrestat "zrádce"

Donald Trump napíná své věrné voliče i rozpolcenou Ameriku. V prvním veřejném vystoupení po odchodu z Bílého domu naznačil, že v roce 2024 by mohl znovu kandidovat na prezidenta. A zároveň stále trvá na tom, že volby byly zmanipulované.

Víkendový sjezd Konference konzervativní politické akce (CPAC) ukázal, že Donald Trump pevně ovládá velkou část republikánské voličské základny. Zároveň se ale potvrzuje, že Republikánská strana za ním není tak semknutá a jednotná, jak sám prohlašuje. Politici, kteří s Trumpem nesouhlasí, nebyli na akci vůbec pozváni.

Trumpův projev byl směsí oslavné rekapitulace jeho minulého prezidentství a na druhé straně tvrdé kritiky prvních týdnů současného prezidenta Joea Bidena. Především to ale byla řeč, která nenechala nikoho na pochybách, že Trump se nyní i do budoucna považuje za jediného možného lídra republikánské strany.

"Máme Republikánskou stranu. Bude sjednocená a silnější než kdykoliv předtím. Nezakládám novou stranu," prohlásil Trump.

"Urazili jsem cestu jako nikdo jiný, nikdy předtím zde taková cesta nebyla, nikdy zde nebyla cesta tak úspěšná. Začali jsme společně před čtyřmi roky a ani zdaleka to nekončí. A nepochybujte o tom, že zvítězíme," uvedl bývalý prezident během devadesátiminutového projevu.

"Vyhrál jsem"

Shromáždění v sále Trumpovi opakovaně odpovídalo nadšeným skandováním "máme vás rádi" a také heslem "vyhráli jsme", což byla reakce na Trumpovo tvrzení, které v různých obměnách propaguje od listopadových prezidentských voleb a několikrát jej zmínil i ve svém nedělním projevu. Trump prohlašuje, že demokrat Joe Biden vyhrál jen s pomocí rozsáhlých volebních podvodů.

Americké soudy ale zamítly několik desítek žalob Trumpových lidí. A rovněž bývalý ministr spravedlnosti William Barr potvrdil, že k žádným masivním podvodům nedošlo.

V několika klíčových státech se výsledky přepočítávaly, v Georgii hned třikrát. A vždy se stejným závěrem: Žádné rozsáhlé manipulace, které by změnily výsledky, se neprokázaly. Vyhrál demokrat Joe Biden.

"Jak víte, právě přišli o Bílý dům," prohlásil Trump v neděli na adresu demokratů, aby pak naznačil svoji možnou kandidaturu v roce 2024. "Ale kdo ví, kdo ví, možná se rozhodnu porazit je potřetí," uvedl. O něco později ještě předpověděl "triumfální návrat" republikánského prezidenta za čtyři roky a dodal: "Uvidíme, kdo to bude."

Pokud by bylo jen na účastnících víkendového sjezdu CPAC, nebylo by o kandidátovi pochyb. Průzkum přímo na sjezdu ukázal, že 68 procent z nich by si přálo, aby Trump znovu kandidoval. Před jednacím sálem se účastníci fotili s pozlacenou sochou Donalda Trumpa v životní velikosti.

Bývalý prezident se může rovněž opřít o neochvějnou loajalitu řady republikánských politiků. Při hlasování o impeachmentu v Senátu republikáni Trumpa před třemi týdny většinově podrželi. A on byl díky jejich podpoře zbaven obvinění z "podněcování povstání".

"Ve Washingtonu je řada hlasů, které by chtěli prostě vymazat uplynulé čtyři roky, vrátit se do světa před tím. Ale já vám teď říkám jasně: Donald Trump nikam neodchází," prohlásil na sjezdu CPAC Trumpův velký zastánce, senátor z Texasu Ted Cruz.

Bez Trumpových kritiků

Ze sedmi republikánských senátorů a senátorek, kteří během impeachmentu naopak zvedli ruku pro Trumpovo obvinění a jeho odvolání z funkce, ovšem nebyl na sjezdu CPAC ani jeden. Chyběl předseda republikánů v Senátu Mitch McConnell, který sice hlasoval proti impeachmentu, ale následně prohlásil, že Trump byl "věcně i morálně zodpovědný" za útok na Kapitol.

Na sjezdu nebyl ani bývalý Trumpův viceprezident Mike Pence, který na začátku ledna odmítl jeho naléhání, aby ve své tehdejší roli nepotvrdil výsledek listopadových voleb.

A pozvána nebyla ani Nikki Haleyová, bývalá guvernérka Jižní Karolíny, která za Trumpa působila jako velvyslankyně při OSN. Haleyová měla vždy mezi konzervativci silné postavení, v minulých týdnech ovšem Trumpa kvůli jeho popírání výsledku voleb kritizovala.

Bývalý prezident Haleyovou a další kritiky vnímá jako odpadlíky Republikánské strany. Například Liz Cheneyovou, která ve Sněmovně reprezentantů hlasovala pro jeho impeachment, označil za "válečnou štváčku".

Trump je evidentně odhodlán potrestat Cheneyovou a ostatní "zrádce" v nadcházejících volbách do Kongresu, které se budou konat už v listopadu 2022. Ve stranických primárkách, kde se vybírají republikánští kandidáti, Trump podpoří jejich vyzyvatele.

"Zbavte se jich všech. Tito nosorožci by zničili Republikánskou stranu," vyhlásil Trump. V originále zkratka "RINO" (Republicans in Name Only) označuje falešné, nepravé republikány.

Kritika Bidena

Trump se podle amerických médii chystá založit zájmové sdružení, takzvaný superPAC, prostřednictvím kterého bude moc shromažďovat peníze na podporu jím vybraných kandidátů a také na propagaci jeho případné kandidatury na prezidenta v roce 2024.

Nejtvrdší kritiku a výpady si ovšem Trump vyhradil pro svého nástupce v úřadě, současného demokratického prezidenta Joea Bidena. Vyhlásil, že jeho dosavadní kroky jsou "nejhorším prvním měsícem prezidenta moderní historie".

Trump kritizoval Bidenovu imigrační politiku, především jeho plán nabídnout 11 milionům ilegálních imigrantů možnost získat občanství. A rovněž napadl některá Bidenova rozhodnutí v boji proti epidemii koronaviru. "Jménem matek, otců a dětí Ameriky vyzývám Joea Bidena, ať otevře školy a otevře je teď," prohlásil Trump.

Obecenstvo v sále během jeho projevu sice nadšeně aplaudovalo, ale v celonárodních průzkumech ovšem vypadá srovnání Trumpa s Bidenem jinak.

Bidenův dosavadní výkon hodnotí pozitivně 56 procent všech dotázaných Američanů, což je příznivější vysvědčení, než kterého během čtyřech letech v Bílém domě kdy dosáhl Trump. Jeho popularita nikdy nepřekročila 50 procent.

