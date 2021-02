Kreml se dostal do bezvýchodné situace, říká ruský politolog. Odpor vůči vládě zesílí

Rozsudek tří a půl roku vězení pro Alexeje Navalného ještě více prohloubí rozdíly mezi Rusy. Kritik Kremlu oslovuje mnoho nespokojených lidí, včetně příznivců komunistů, říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz politolog Ilja Graščenkov z moskevského Centra pro rozvoj regionální politiky. Podle něj Navalnyj při návratu do Ruska už počítal s tím, že skončí ve vězení.

Jak moc rozsudek nad Navalným polarizuje Rusko? A zesílí odpor proti vládě?

Ano, to se přesně děje. Navalného podpora nebyla v minulosti nijak velká, ale když začal organizovat mítinky jednoduše kritizující vládu bez nějakých konkrétních požadavků, začalo se k němu hlásit víc lidí - a teď to bude ještě více.

Navalnyj oslovuje už i levicově orientované lidi, včetně voličů komunistů a strany Spravedlivé Rusko, která má zastoupení v parlamentu. To není zanedbatelné, s komunisty sympatizuje v Rusku pořád dost lidí. Navalnyj teď zkrátka zajímá všechny ty, kteří jsou z nějakého důvodu nespokojení s vládnoucím režimem a hledají, jakým způsobem by to dali najevo nebo na co by se upnuli. V ruské společnosti je velký rozkol a bude ještě narůstat.

Je trest tří a půl let vězení pro Navalného dokladem slabosti, nebo síly Putinova režimu?

Trest byl dohodnutý a stanovený dopředu. Navalnyj určitě počítal s tím, že půjde sedět. Jinou variantu režim neměl, protože kdyby Navalného osvobodil, ukázal by slabost. Ale samozřejmě teď se nelze vyhnout dojmu, že se Navalného bojí. Je to vlastně projev síly a slabosti zároveň. Rozhodnutí zavřít Navalného ale přinese režimu mnoho problémů. Například západní země jako Spojené státy nebo Německo budou tlačit na jeho propuštění, a jak už jsem říkal, ruskou společnost rozsudek velmi rozděluje. Režim se ocitl v trochu bezvýchodné situaci, nenašel odvahu nechat Navalného na svobodě.

Nakolik se na nespokojenosti části Rusů podílí pandemie koronaviru a protipandemická opatření?

Opatření v Rusku nejsou tak tvrdá a přísná jako v jiných evropských zemích. Tvrdá karanténa vlastně nebyla nikde s výjimkou Moskvy. Nemocnice i lékaři přes velké zatížení nápor nemocných zatím zvládají. Ale koronavirus s sebou nese ekonomické problémy. Lidé přicházejí o práci nebo o svůj byznys, přitom daně rostou.

Jakou roli v současné době hraje televizní zpravodajství? Televizní kanály ukazují Navalného v negativním světle. Má to stále takový vliv, nebo už více Rusů konzumuje zprávy na internetu a sociálních sítích?

Televize zůstává v Rusku klíčovým médiem hlavně pro starší lidi, kteří se moc neorientují v sociálních sítích a nemají řekněme příliš kritické myšlení. Řídí se prostě pravidlem, že když něco říkají nebo ukazují v televizi, tak je to pravda. Připadá jim, že na internetu nebo sociálních sítích jsou spíš pomluvy nebo různé výmysly. Informace on-line si hledá menšina Rusů, převážně mladí lidé. Rozdíly ve vnímání Navalného jsou tedy mezi těmito skupinami rozdílné. Pro jedny je Putin zlem a Navalnyj hrdinou, u druhých je tomu naopak.

Považujete za reálné, že Putin i přes ústavní změny, které mu umožňují znovu kandidovat na prezidenta, nakonec uvolní prezidentské křeslo někomu jinému?

Sám Putin zatím nehovoří o tom, jak se rozhodl. Ještě neoznámil, zda v roce 2024 bude znovu kandidovat. V každém případě se vytvořila situace, kterou v Rusku nazýváme předáváním moci. Pokud se Putin rozhodne pro variantu někomu prezidentský post předat, samozřejmě nastane otázka, zda bude jeho nástupcem někdo s politikou více otevřenou zahraničí a Západu, nebo naopak ten, kdo z Ruska udělá něco jako pevnost. Druhá varianta by znamenala, že nastoupí někdo z takzvaných siloviků. Tedy z armády, vnitra nebo zpravodajských služeb. V této souvislost padají například jména gubernátora Tulské oblasti Alexeje Djumina (bývalého šéfa Putinovy ochranky, pozn. red.) nebo ministra obrany Sergeje Šojgua.

