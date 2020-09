Můj mozek to nedokáže pochopit. Kočner je vinen, říká bývalý Kuciakův šéf

Slovenský soud ve čtvrtek rozhodl o zproštění viny Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsové v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. "Musím mít důvěru ve spravedlnost, ale tentokrát jí nebylo učiněno zadost," říká v rozhovoru Peter Bárdy, šéfredaktor slovenského webu Aktuality.sk, kde Ján Kuciak pracoval jako investigativní novinář.

Podnikatele Mariana Kočnera obžaloba vinila z objednání vraždy Jána Kuciaka. Soud ho však osvobodil. Co říkáte na rozhodnutí soudu? Čekal jste ho?

Byla to jedna z možností, se kterou jsem musel počítat. Ale když soudkyně řekla, že jsou osvobozeni, byl to pro mě obrovský šok a obrovské zklamání.

Jak si osvobození Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsové, která měla podle obžaloby vraždu zprostředkovat, vysvětlujete?

Můj mozek to není schopen přijmout a vysvětlit si to nějakým příčetným způsobem. Předsedkyně senátu musí vidět, že množství důkazů, které byly nashromážděny v souvislosti s případem vraždy Jána a Martiny, je tak velké, že Kočnera i se Zsuzsovou usvědčují z toho, že za jejich vraždou stáli.

Vy osobně si myslíte, že Kočner je vinen? Prokurátor se odvolal k Nejvyššímu soudu.

Já jsem přesvědčený, že Kočner je vinen. A myslím si, že o tom musí být přesvědčení i členové senátu (v procesu rozhodoval tříčlenný trestní senát, pozn. red.). Právě proto tomu verdiktu úplně nerozumím. Ale počkám si na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který ho potvrdí, nebo vyvrátí.

Takových překvapených hlasů se ozývá víc, i z řad politiků. Například premiér Igor Matovič na sociálních sítích k rozsudku napsal, že strůjci vraždy chtějí uniknout spravedlnosti. Nemáte obavy z tohoto zpochybňování fungování justice ze strany politiků?

To jsem nečetl, přiznám se, že se do vyjádření politiků nechci plést ani to komentovat. Nechci, aby se tento případ politizoval, aby skrze něj kdokoliv vytvářel nebo řešil spory se svými politickými oponenty. Od začátku říkám, že tohle není věc, která by se měla politicky zneužívat. Takže je mi vlastně jedno, co si o tom politici myslí.

Podle mě by se neměli vůbec plést do práce justice. Čím dál se od ní budou držet, tím to bude pro justici lepší. Na druhou stranu by si justice měla ve svém středu udělat pořádek, aby získala důvěru veřejnosti a aby se neopakovalo to, že si kdejaký mafián objednává rozsudky jako na běžícím pásu.

Proto se zeptám, jak teď zpětně hodnotíte vyšetřování a proces. Vy osobně máte důvěru ve spravedlnost?

Musím mít důvěru ve spravedlnost. Protože jinak bych nemohl dělat práci, kterou dělám. To, že jsem novinář a že se naše redakce specializuje na investigativu a kauzy, je postavené na spravedlnosti, právu a na tom, že se tento stát řídí zákony.

Ukazuje se však, že někdy je potřeba víc dbát na spravedlnost, nejen na zákonnost.

Specializovaný soud, který nyní vynesl rozsudek, byl vytvořen proto, aby odolával politickým tlakům. Máte pochybnosti o průběhu rozhodování?

Jsem si stoprocentně jistý, že předsedkyně senátu Ružena Sabová je schopna odolávat jakýmkoliv tlakům a že na ni osobně žádné tlaky vyvíjené nebyly. Nemám ale další informace týkající se zbytku senátu. Spoléhal jsem se na to, že budou rozhodovat spravedlivě. Dnes mám ale pocit, že spravedlnosti nebylo učiněno zadost.

Co tenhle pro mnohé překvapivý rozsudek v případu, který je označován za kauzu století, podle vás znamená pro Slovensko?

Nevím. To je přesně otázka, na kterou se snažím najít odpověď sám pro sebe. Netuším, co to znamená. Já si počkám na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nechci dělat nějaké plamenné prohlášení, které by mohlo frustrovat nebo demotivovat slušné lidi na Slovensku. Zatím je to jen rozhodnutí soudu prvního stupně a čeká nás minimálně ještě jeden proces.

Video: Reakce rodičů Kuciaka a Kušnírové po vynesení rozsudku