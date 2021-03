Nové video ukazuje luxus Lukašenka. U paláců má obří bazény, v garáži Rolls-Royce

Zdokumentovanými represemi, bitím, zatýkáním a vyhrožováním ztrátou práce se běloruský prezident Alexandr Lukašenko loni udržel u moci i přes rozsáhlé protesty. Jeho odpůrci se ale nevzdávají a inspiraci našli v Rusku.

Skupina blogerů a aktivistů provozujících komunikační aplikaci Něchta, která umožňovala demonstrujícím Bělorusům nahrávat a zveřejňovat videa o brutálních zásazích policie, se nyní inspirovala příkladem ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

S pomocí běloruských hackerů a informací od několika lidí, kteří ještě nedávno pracovali v blízkosti Lukašenka a pro jeho režim, natočili film o vůdcově životě v luxusu, utrácení peněz za rezidence a automobily a o korupci, která panuje v jeho okolí. Investigativní reportáž zveřejněná na videoportálu YouTube se jmenuje Lukašenko: Zlaté dno a připomíná svým stylem a sestříháním video Navalného o gigantickém paláci u Soči, postaveném pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Video během 24 hodin nasbíralo okolo dvou milionů zhlédnutí.

Tým Něchty, který vede dlouholetý Lukašenkův kritik Stepan Putilo, ve filmu staví obrovské jmění nashromážděné autoritářským lídrem do kontrastu s jeho imagí skromného lidového prezidenta, který žije jako prostý Bělorus. Sám Lukašenko ani jeho okolí video dosud nekomentovali.

Zde se můžete podívat na dokument Zlaté dno, pro spuštění videa je potřeba kliknout na "Watch on YouTube" ("Pustit na YouTube"):

Lukašenko: Zlaté dno | Video: Nechta

"Oficiálně nic nevlastní. Má jen syna Kolju a malého psa. Dostává pouze plat ze státního rozpočtu," uvádí ve filmu Putilo, zatímco na záběrech se Lukašenko mazlí s bílým pudlem. Jeden ze záznamů ukazuje projev politika, který opakovaně zdůrazňuje, že žije jen z lásky k Bělorusům, zatímco o sobě mluví ve třetí osobě.

"Lukašenko za pětadvacet let ve vládě nic neukradl. Kromě Běloruska nic nemám. Nepotřebuji ani žádnou luxusní rezidenci, protože pokud by mě dobří lidé nechali každou noc někde přespat, mohl bych tak žít do sta let," tvrdí, zatímco mu parlament tleská.

Místo štípání dřeva luxusní bazény

S využitím tajně pořízených fotografií a videí ale film Zlaté dno ukazuje jinou realitu. Lukašenko má údajně několik luxusních rezidencí obehnaných ploty a zdmi tak, aby zvenčí nebyly vidět. Jde o obrovské a přísně střežené komplexy, kam noha "obyčejného" Bělorusa nikdy nevkročila.

Film například ukazuje Lukašenkovo sídlo zvané Vostok. Velké prostory s honosným nábytkem, pozlacenými vodovodními kohoutky a všudypřítomným mramorem. Pozoruhodná je rozlehlá místnost s toaletou a bidetem. "Je větší, než má většina Bělorusů obývák. Nebo i celý byt," komentuje jeden z autorů reportáže.

Ta ukazuje také Lukašenkovu zálibu ve velkých bazénech. Každé jeho sídlo má podle videa velký a dlouhý bazén, vířivku a rozsáhlé vybavení pro plavání a vodní radovánky. Tyto záběry se prolínají s tím, co diktátor o sobě prezentuje ve státní televizi: říká, jak si sám štípe dříví před skromnou, nevelkou chatkou a koupe se v malé venkovní lázni, připomínající spíše zatopenou díru v zemi.

Jednu z velkých a luxusních rezidencí nedaleko metropole Minsku si pořídil také Lukašenkův blízký přítel, ruský podnikatel a miliardář Michail Gucerijev. Ten v Bělorusku investoval do mnoha projektů. Jeden ze zaměstnanců prezidentské administrativy ve filmu tvrdí, že objekt ve skutečnosti využívá Lukašenko se svými syny a Gucerijev mu ho věnoval jako dar.

Rezidence běloruského lídra připomínají luxus, který si dopřával bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč ve své opulentní vile v Mežyhirji nedaleko Kyjeva. Po jeho svržení se do ní lidé chodili dívat a nestačili se divit, co všechno si mohl prezident dovolit ze svého platu.

Drahá auta, která jen stojí

V další části více než hodinového běloruského dokumentu autoři nahlížejí do Lukašenkových garáží. Má prý velkou sbírku drahých automobilů i veteránů. Údajně jde o dary, které ale nikdy neuvedl ve svých daňových přiznáních.

"Stojí tam mnoho mercedesů a BMW. Některé vozy opravdu jen stojí, nikdy je nikdo nevyužije," říká ve snímku bývalý pracovník prezidentovy ochranky.

Ve vůdcově sbírce nechybí ani model Rolls-Royce Phantom a některé veteránské kusy z této britské automobilky, stejně jako sovětská historická auta značek Moskvič a Poběda.

Pozornost aktivisté věnují také Lukašenkově zálibě ve švýcarských značkových hodinkách. Kupuje si často nové, má rád typ Patek Philippe Calatrava 18K Yellow za 18 tisíc dolarů (v přepočtu 400 tisíc korun).

"Když jsme spočítali, co všechno si Lukašenko a lidé kolem něj pořídili, na kalkulačce nám docházely nuly. Představte si, jak by se mohlo změnit Bělorusko, kdyby všechny tyto peníze šly na rozvoj ekonomiky a na stavbu nemocnic a každý by mohl svobodně podnikat. Ne jenom protežovaní lidé z blízkosti Lukašenka," uvádějí autoři na závěr reportáže. "Lukašenko přestal rozlišovat mezi státní pokladnou a svými penězi."

