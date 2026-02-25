Žádné píchání do prstu ani testovací proužky. „Chytrý glukometr na bázi laseru zvládne určit hladinu cukru v krvi bez bolesti a námahy. Stačí do něj vložit prst a nechat si ho oskenovat,“ tvrdí internetový prodejce. Zázračný přístroj, který má být až třikrát přesnější než klasické laboratorní metody, nabízí za „pouhých“ 1300 korun. Jenomže podle odborníků jde o podvod.
Už se o tom přesvědčily stovky lidí po celém Česku.
„Jenom na mě se jich během posledního půl roku obrátilo několik, většinou šlo o seniory,“ popisuje brněnský onkolog Jan Žaloudík. Nejprve ho oslovil soused z vesnice, později i pár pacientů z onkologického ústavu. „Všichni se mě ptali, jak je možné, že jim glukometr nefunguje,“ vypráví. Všichni si podle něj pomůcku objednali na internetu.
Jenomže když balíček s revoluční novinkou otevřeli, našli tam něco jiného – obyčejný pulsní oxymetr. „To je zařízení, které ukazuje míru okysličení krve. V nemocnici je celkem užitečné, ale mít ho doma je zbytečné – když se začnete zadýchávat a modrají vám konečky prstů, měli byste si spíš zavolat záchranku, než abyste si měřili oxygenaci,“ říká Žaloudík.
Všem pacientům proto doporučil, aby výrobek vrátili.
Fiktivní adresa i recenze
Problém je v tom, že „laserový glukometr“ vrátit nelze. Adresa, kterou e-shop „Kovárna2“ udává, je totiž fiktivní. Obchod v ní ve skutečnosti nesídlí. Marná je i snaha o mailovou komunikaci.
„Sám jsem to zkoušel. Nejprve přijde automatická odpověď v angličtině, podle které bude požadavek předán obchodníkovi. Pak už se ale neděje nic. Správce e-shopu se nadobro odmlčí,“ popsal Aktuálně.cz Žaloudík.
Web přitom zákazníkům slibuje, že mohou jakékoliv zboží vrátit bez udání důvodu do třiceti dnů.
Oklamaní lidé už se proto hromadně obracejí na úřady. Podněty hlásí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, České obchodní inspekci i Sdružení českých spotřebitelů. „Stížnosti na tyto výrobky skutečně evidujeme a zabýváme se jimi,“ potvrdila například mluvčí lékového ústavu Jitka Zinke. Z její odpovědi vyplývá, že jsou pomůcky k dostání na vícero e-shopech, a to nejenom v Česku, ale i v zahraničí. „Nabídky jsou často doprovázeny agresivní reklamou a falešnými uživatelskými recenzemi,“ dodala.
Přitom žádný laserový glukometr, který by uměl změřit hladinu cukru bez krve, podle ní neexistuje. „Nic takového dosud nebylo pro zdravotnické použití v Evropské unii ani v Česku schváleno. Nabízené produkty jsou tedy neověřené nebo klamavé,“ zdůraznila Zinke.
Jde o zdraví
Podle šéfa lékového ústavu Tomáše Boráně jde o velmi nebezpečný trend. Kromě toho, že podvodníci okrádají lidi o peníze, jim totiž mohou poškodit i zdraví. „Pokud by se pacienti na danou pomůcku skutečně spolehli, například při dávkování inzulinu, mohlo by to vést k vážným zdravotním důsledkům,“ vysvětlil. Lékový ústav proto vyzývá veřejnost k obezřetnosti. „Zdravotnické prostředky by si lidé měli kupovat jen u důvěryhodných prodejců – nejlépe v lékárnách a v obchodech se zdravotnickými potřebami,“ doporučil.
Podobně to vidí i Ondřej Zelenka ze Sdružení českých spotřebitelů. Také on už prý řadu stížností řešil. „Spotřebitelé se na nás obraceli zejména poté, co zjistili, že přístroj deklarovanou funkci nemá, případně že neodpovídá popisu uváděnému v reklamě,“ napsal Aktuálně.cz.
I podle něj je nekalé jednání obchodníků nebezpečné hlavně proto, že jde o zdraví lidí. Prodejci se navíc často zaštiťují značkami renomovaných výrobců, kteří ale nemají s nabízenými produkty vůbec nic společného. V případě „laserového glukometru“ jde o značku Omron. „V takovém případě je klamavá informace obzvlášť riziková, protože může vést k falešnému pocitu bezpečí a k zanedbání skutečné léčby. Spotřebitelé by proto měli být mimořádně obezřetní,“ uvedl Zelenka.
Podvedeným lidem doporučuje oslovit Českou obchodní inspekci nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pokud zboží zaplatili kartou, mohou požádat o pomoc svou banku. Prostřednictvím takzvaného chargebacku – tedy zpětného zaúčtování platby – mohou vymáhat peníze zpět. „U závažnějších případů, zejména pokud existuje podezření na systematické podvodné jednání, je namístě zvážit i podání trestního oznámení,“ dodal advokát Sdružení českých spotřebitelů Zelenka.
ČOI: Zkuste mimosoudní řešení sporu
To ale podle Davida Schöna z policejního prezidia prozatím nikdo neudělal. „Aktuálně o tom nemám žádné informace,“ uvedl. Současně dodal, že podle kriminalistů by měla popsané jednání prodejců řešit primárně Česká obchodní inspekce.
Mluvčí této instituce František Kotrba zase obelhaným lidem radí využít možnosti mimosoudního řešení sporu (ADR). „V případě, kdy prodávající se spotřebitelem přestane komunikovat, doporučujeme ještě jednou vyzvat prodávajícího k vyřešení sporu, následně se pak obrátit na orgán, který toto mimosoudní řešení zajišťuje,“ napsal Aktuálně.cz. Lidé se podle něj mohou obrátit i na soud.
Redakce Aktuálně.cz oslovila i e-shop „Kovára2“, kde v posledních týdnech lidé zdravotní pomůcku nakupovali. Stejně jako onkolog Jan Žaloudík se ale dočkala jen automatické odpovědi z „centra zákaznických služeb“. Na další dotazy už nikdo nereagoval.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Slovenským fotbalem otřásá přestřelka o stovky milionů. Ministr hovoří o krachu svazu
Slovenský ministr sportu obvinil vedení tamního fotbalového svazu z podezřelých machinací. Svaz mluví o lžích a brání se právní cestou.
Mysteriózní thriller plný intrik dobývá Netflix. Diváci ho „sjíždí“ na jeden zátah
Nový jihokorejský krimiseriál s názvem Iluze jménem Sarah (The Art of Sarah), který 13. února dorazil na Netflix, boduje ve světě i u Čechů. Strhující thriller plný zvratů se u nás krátce po svém vydání ocitl v TOP 10 nejsledovanějších seriálů. Na filmové databázi IMDb si vysloužil 7,3 bodu z 10 a mnoho pochvalných recenzí.
Ledecká zazářila v prvním tréninku na sjezd v Soldeu, byla nejrychlejší
Česká lyžařka Ester Ledecká po nevydařených olympijských hrách vyhrála první trénink na sobotní sjezd Světového poháru v andorském Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.
ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu
Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.