Dacia 1300 patřila k nejmodernějším autům východního bloku. Skončila až po 37 letech

Značku Dacia si dnes většina lidí spojí s Loganem, případně SUV Duster. Do povědomí nejen v bývalých komunistických zemích se však rumunská automobilka zapsala úplně jiným modelem. Dacia 1300 se začala vyrábět v roce 1969 a patřila tehdy k tomu nejmodernějšímu, co bylo možné ve východním bloku koupit. Když ale o 37 let později končila, moc starších aut na trhu nezůstalo.