Rumunská epopej. Dacia Duster odveze všechno, jezdí na LPG a vyjde levněji než Fabia

Dacia je značka pro lidi, kteří nelpí na zbytečnostech. Nabízí strohou užitnou hodnotu a nesnaží se ohromit dojmem. Ne každému je tento přístup blízký, ale kvalitu řemesla pod hrubě tvarovanými plechy nelze zpochybnit. Potvrzuje to i druhá generace Dacie Duster s novou verzí na LPG.

Novodobé Dacie se před patnácti lety objevily bez velkého humbuku, ale od té doby trpělivě dobývají stále větší část trhu. Auta vymyšlená pro Rusko, Indii či Alžírsko jsou výbavou i designem skromná, ale mechanicky robustní a téměř nezničitelná. Zpočátku jen zkusmé uvedení do Evropy se s minulou hospodářskou krizí ukázalo jako šťastný tah. Nejen východní, ale i jižní část Evropy cenovou dostupnost Dacií ocenila a prodeje se postupně vyšplhaly přes půl milionu vozů ročně.

Nám v Čechách se přímo vnucuje paralela s domácí Škodou, která se pod křídly nového vlastníka rozmáchla k vozům technicky pokročilejším, ale také dražším a servisně náročnějším. I díky tomu si Dacii oblíbilo mnoho tradičně uvažujících lidí zvyklých obracet každou korunu dvakrát a nevyhazovat věci, které se dají opravit. Příchod SUV Duster v roce 2011 dodal tomuto přístupu notnou dávku sebevědomí. Lidé nás tehdy zastavovali na ulici, aby si ho prohlédli zevnitř, a tříleté ojetiny si drží tak vysoké ceny, že se spíš vyplatí připlatit za novotu.

Správnost původního nápadu potvrzuje, že druhá generace uvedená na jaře 2018 je ve skutečnosti spíš rozsáhlou modernizací. Pod jemnějším designem, hezčím interiérem, rozšířenou výbavou a uhlazenější jízdou se stále skrývá v nejlepším smyslu slova primitivní mechanika, splňující současné zelené požadavky nejjednoduššími cestami. Potvrzuje to i tento test dvou verzí motoru 1.0 TCe: v základním provedení na benzin i v tovární úpravě na LPG.

Litrový tříválec na jedné straně sleduje moderní trendy malého objemu a přeplňování turbodmychadlem, na druhé si zachovává jednoduché vstřikování MPI známé z 90. let. To je systém výrobně levnější a motor s ním navíc tolik netrpí sklony k tvorbě karbonových úsad, takže mu tolik nevadí, když ho trápíte častými krátkými cestami, při nichž se nestihne prohřát.

Nevýhodou je menší účinnost pod plným plynem, protože v rámci kompresní doby se benzin odpařuje dřív a mohl by se vznítit ve špatnou chvíli. Aby k tomu nedošlo, bdělá elektronika motor do příliš vysokého tlaku ani nepustí, takže výkon dosahuje jen 74 kW, zatímco někteří konkurenti s takzvaným přímým vstřikováním se dostanou i přes 100 kW.

Stříbrný exemplář potvrzuje tlumenou dynamiku hned na prvních metrech. Rozjezdy jsou přinejmenším nehrdinské a reakce motoru pod 2000 otáček jaksi zádumčivé. Teprve kolem této hodnoty se malý snaživec probudí k aktivitě, aby ve středních otáčkách předvedl velmi solidní tah, s nímž se dá vystačit celý den. Jakmile naberete tempo a rozfoukané turbo napne plachty, při plynulé jízdě nemusíte podřazovat ani v kopcích. Na jízdu mezi 50 a 100 km/h v podstatě stačí čtyřka a pětka, která pří stovce točí pohodových 2600 ot./min. Motor je příjemně tichý a do kabiny vysílá jen minimum vibrací.

Nižší účinnost se odráží ve spotřebě, která v mixu okresních cest, silnic první třídy a příměstského poklusu dosahuje 6,6 litru. Sofistikovanější přímovstřikové stroje by ve stejných podmínkách žraly aspoň o půllitru méně. Ještě výraznější je tento deficit znát na dálnici, kde chybějící šestý stupeň roztočí motor na 3400 ot./min a spotřeba vystoupá k 8,1 litru.

Dacia Duster 1.0 TCe Motor: benzinový 3válec, 999 cm3

Výkon: 74 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 160 (170) Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 168 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 12,5 (13,8) s

Kombinovaná spotřeba: 5,3 (6,9) l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 445 l

Cena: od 269 900 Kč

(Údaje v závorkách platí pro LPG)

Druhý Duster ve zlaté barvě jezdí na LPG. Lidová moudrost tvrdí, že bychom měli cítit snížení výkonu, ale i když přesedáme z auta do auta, není poznat nic. A ani nemůže. Poklesem výkonu vycházejícím z nižší výhřevnosti paliva trpívaly atmosféricky plněné motory minulosti, zatímco tady turbo dokáže do válců natlačit o tolik víc směsi, že udávaný točivý moment na LPG dokonce stoupne ze 160 Nm na 170. Propan-butan totiž sice obsahuje méně energie, ale díky vyššímu oktanovému číslu se nechá víc stlačit, aniž by se nekontrolovatelně vznítil. Suma sumárum tedy výkon zůstává stejný.

Nijak se neliší ani pocit z jízdy. Stejné ticho, stejná laxnost pod 2000 otáček, stejně příjemný tah od dvou do tří tisíc a výkonová špička mezi čtyřmi a pěti, s níž se dají i kamiony předjet celkem svižně. Jen spotřeba je ještě víc závislá na stylu jízdy. Při stejném pinožení mezi Prahou a Mělníkem do 100 km/h dosahuje 7,2 litru, ale na dálnici už 10,7. Zatímco na benzin se obě hodnoty lišily o 22 %, na LPG o rovných 50 %.

Při vyšším výkonu se antidetonační odolnost plynu zjevně vyčerpá a spotřeba začne stoupat rychleji. Ve smíšeném provozu nám 34litrová plynová nádrž stačila na dojezd 420 km. Kdo se tedy Dusterem chystá dojíždět do práce, nemusí se bát, že by musel tankovat obden.

Jak to vychází v přepočtu na peníze? Za současných cen benzinu kolem 27,50 Kč za litr vyjde každých 100 km příměstského provozu s lehkou nohou na 180 Kč, po dálnici 223 Kč. LPG dnes mimo Prahu natankujete i pod 12 Kč, což ve stejných podmínkách znamená 86, respektive 130 Kč. Už tento rozdíl by rychle navrátil vyšší vstupní investici, ale to nejlepší teprve přijde.

Příplatek za LPG činí pouhých 10 000 Kč, slovy deset tisíc korun. Dodatečné přestavby přitom stojí minimálně dvojnásobek, a tady jde o tovární výstroj s kvalitou garantovanou výrobcem. Dokonce i prodloužená záruka na 5 let nebo 100 000 km stojí stejných 6000 Kč jako u benzinové verze. V dnešním automobilovém světě, který se chystá na elektromobilitu všudypřítomným zdražováním, to je nabídka, která se neodmítá.

Samozřejmě že Duster není dokonalé auto pro každého. Pro stovky kilometrů denně by nebyly to pravé ořechové ani měkké sedačky, ani slabší výkon světlometů. Starším lidem se navzdory vyšší stavbě nebude právě pohodlně nastupovat - sedadla jsou vysoko a aerodynamicky skloněné sloupky naopak nízko. Ale jako pohodlný povoz pro střední tratě a hrubší práci toho Duster nabízí dost. Komfortně pobere čtyři dospělé, má skvěle hluboký kufr, velmi pohodlně pluje i po silnicích horší kvality a bez obav zvládne i lesní cestu.

V prostřední výbavě Comfort s klimatizací a tempomatem vyjde na 341 900 Kč, což je méně než srovnatelně výkonná Fabia Combi 1.0 TSI 70 kW. Desetitisícový příplatek za plyn se vrátí, než řeknete koronavirus, navíc LPG s originální zárukou je téměř ojedinělá nabídka. Na českém trhu najdeme jen dvě další: u Fiatu Panda za ni připlatíte 25 000, u Mitsubishi ASX 35 900 Kč.