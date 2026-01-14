Turek obsadil „jeho“ kancelář. „Jde jim jen o kšefty,“ rozčiluje se exministr

Ještě před několika dny si nedovedl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL představit, že by jeho bývalou kancelář obsadil poslanec Motoristů sobě Filip Turek. Teď je to však realita, nový ministr životního prostředí Petr Macinka tvrdí, že to tak prostě vyšlo – a Turek jako vládní zmocněnec pro klimatickou změnu má ministerskou kancelář.
„Filip Turek je poslanec, nemůže o ničem rozhodovat, nemůže nikoho úkolovat, to zakazuje zákon,“ stěžuje si lidovecký exministr Petr Hladík, jemuž se nelíbí, že vláda Andreje Babiše jmenovala tento týden několik vládních zmocněnců – včetně Turka, který je podle přesného vládního usnesení zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. S tím, že bude podle ČTK zaměstnancem ministerstva na základě pracovní smlouvy, nebo dohody o pracovní činnosti. „Zřejmě poslancům nestačí plat. Tak budou muset mít ještě další kšefty,“ namítá sarkasticky Hladík.
Ten si stěžuje i na to, že Babišova vláda „vyhazuje“ lidi například z ministerstva práce a sociálních věcí, kde se věnují rodinné politice, a do toho dává úvazek Turkovi. „Je to evidentní snaha mu prostě připlatit peníze k jeho poslaneckému platu, nic jiného to není, protože on tam nemůže skutečně o ničem rozhodovat,“ prohlašuje exministr Hladík, který nechal pro budoucího ministra v kanceláři svůj osobní, třístránkový dopis.
„Vážený pane ministře, přijměte mé blahopřání ke jmenování do funkce ministra životního prostředí. Je to mimořádná odpovědnost za budoucnost České republiky. Ministerstvo životního prostředí již dávno není okrajovým resortem. Jedná se o silné ekonomické ministerstvo. Osobně ho považuji za ministerstvo budoucnosti,“ začíná psaní, které si podle něj může přečíst i Turek „Ale on není ministrem a nebude ministrem,“ zdůrazňuje Hladík.
Jak známo, Turek se nestal ministrem životního prostředí, protože ho odmítl jmenovat prezident Petr Pavel.
Motoristé nechtějí chránit přírodu, tvrdí Hladík
Celou záležitost popisuje bývalý ministr jako „politickou satiru“, která překonává tu literární. „My ani v Česku nemůžeme dělat politickou satiru, protože to co se děje v realitě, je horší, než když si lidé dělají humor, legraci, kterou si vymyslí,“ glosuje dění Hladík, který je nyní opozičním poslancem. Jako takový se nepochybně bude pouštět do ostrých polemik právě s Turkem, protože oba mají například na existenci klimatické změny a její důsledky hodně odlišné názory.
Turek, stejně jako předseda Motoristů Petr Macinka nepovažují klimatické změny za takové ohrožení planety jako Hladík. Za prvořadou považují ekonomickou prosperitu Česka i jeho obyvatel, kteří podle nich nemohou doplácet na boj s klimatickými změnami. Oba Motoristé jsou zároveň přesvědčeni, že na úkor Česka a Evropy rostou ekonomicky země jako USA, Čína nebo Indie. Slibují ale, že jinak chtějí přírodu v Česku chránit, včetně ochrany vody a ovzduší. Hladík jim to nevěří.
Ekologové varují Babiše před Motoristy v čele ministerstva životního
„Motoristé vnesli na ministerstvo ideologii, která popírá vědecké závěry, která nehledí na člověka a která staví motor a ropu před zdraví lidí. Jim je jedno špatné ovzduší, jim je jedno, v jakém stavu bude česká příroda a kde se budou povalovat odpadky. Oni říkají po obsazení ministerstva, že se životní prostředí nebude chránit,“ rozčiluje se Petr Hladík a kritizuje jmenovitě ministra Macinku.
„Popírá ochranu klimatu, vysmívá se ochraně životního prostředí,“ soudí exministr o Macinkovi, který chce některé své kompetence fakticky předat Turkovi. A na otázku, kdo by byl z pohledu Hladíka vhodnějším ministrem, pokud by vybíral mezi Macinkou a Turkem, odpověděl obratem. „Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet,“ pronesl.
Podle informací Aktuálně.cz se Filip Turek už naplno věnuje své nové pozici. Protože nyní probíhá jednání sněmovny o důvěře vládě, zdržuje se ve sněmovně, ale telefonicky je už ve spojení se svými novými kolegy na ministerstvu životního prostředí.