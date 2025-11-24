Tajemná ruská "pevnost" uprostřed Prahy. Nikoho tam nepouští, Češi chystají šťáru

"Na tomto území můžu mluvit rusky. Když chodím k doktorovi, mluvím s ním v češtině. Teď mám právo mluvit rusky," říká v první půli listopadu muž za plotem ruského domu v Praze. Dříve ale s reportéry lámanou češtinou mluvil. Instituce, která v dejvické vile sídlí, se oficiálně prezentuje jako kulturní středisko a knihovna. Podle odborníků ovšem šíří kremelskou propagandu a české tajné služby ji spojují s činností ruských zpravodajců.
Jak už dříve popsali reportéři Aktuálně.cz, dům není možné navštívit. "Máte smůlu, napište si žádost," říká přes interkom vrátný s tím, že prý nemají dobré zkušenosti s novináři. Ostatně ani s českým státem, který je podle zaměstnance k Rusku nepřátelský.
Česko totiž mimo jiné před třemi roky vyhostilo šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže. Centrum provozuje ruská agentura Rossotrudničestvo, která se po začátku války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie.
Dům ale nelze navštívit ani v době, kdy je oficiálně otevřená bibliotéka, která je součástí kulturního střediska. "Jak chcete jít do ruské knihovny, když neumíte rusky?" ptá se reportéra ostraha. Vrátný pak tvrdí, že je potřeba se registrovat. "To vám nepovím," říká na otázku, jak je to možné udělat.
Samotný ruský dům bylo také po několik měsíců obtížnější najít. Ze zdi totiž někdo sundal jeho číslo popisné a orientační. To je běžně považováno za přestupek. Poté, co na to reportéři v článku upozornili, odeslala radnice Prahy 6 Rusům upozornění, aby vše napravili. Dnes už je tak dům opět očíslovaný. "Když tu dělali plot, tak se čísla ztratila, tak se musela dát nová," tvrdí vrátný.
Reportér se ptá, zda je možné mluvit s někým zevnitř instituce. "Nikoho tady nemáme, nikdo vám nepomůže," zní odpověď přes reproduktor. Když reportér poukáže na to, že se svítí v celém druhém patře, hlas tvrdí, že v domě probíhá údržba. Přesto během následujících minut dovnitř a ven z domu chodí zaměstnanci. Otázky Aktuálně.cz ovšem ignorují.
Co skrývají Rusové? Jen kurt, tvrdí
Za vilou se vyjímá další stavba. Jde o asi 50 metrů dlouhou bílou plechovou halu s vysokou střechou. Ani ta není evidovaná v katastru nemovitostí, na místě tedy stojí načerno. Co je uvnitř, se reportérům ověřit nepodařilo. Dovnitř je nikdo nepustil. Podle ostrahy jde o tenisový kurt. Podle radnice Prahy 6 o sportovní hřiště.
"V souvislosti s činnostmi prováděnými v rámci revize katastrální úřad zjistil nesoulad údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu," popsala již dříve pro Aktuálně.cz ředitelka pražského katastrálního úřadu Jana Király.
A nejde jen o mohutnou halu. "Úřad zjistil, že dosud nejsou v katastru nemovitostí evidovány některé stavby, garáže, trafostanice, haly, změny obvodů stávajících staveb z důvodu jejich přístavby či přestavby. A dále zjistil nesoulad v evidenci způsobu využití pozemků," uvedla Király.
O vše se však začala po dřívějších článcích Aktuálně.cz zajímat radnice Prahy 6. "Náš odbor výstavby provedl složitou lustraci více spisových dokumentací objektů Ruské federace v zájmovém území, při které se podařilo zjistit, že za stavbou na adrese Na Zátorce 14 bylo povoleno sportovní hřiště," říká její mluvčí Marek Zeman. Konkrétní informace o povolení a jeho změny však ve spise nenalezli.
Není tak jasné, zda je povolená i hala, pod kterou je hřiště údajně ukryté. "Připravujeme oznámení o provedení kontroly, při kterém bude ověřen skutečný stav na místě, jakož i případně doložené listiny ze strany Ruské federace k uvedenému objektu," říká Zeman. Kontrola prý proběhne v nejbližší možné době. "Pokud se prokáže, že se jedná o stavbu provedenou bez povolení, bude odbor výstavby postupovat v souladu s ustanoveními stavebního zákona," dodává Zeman. Ve zkratce jde o to, že úřad může stavbu dodatečně povolit, nebo naopak nařídit její odstranění.
Přímo na místě pak Rusové mluvit nechtějí. "To nemůžu komentovat," říká ostraha. Stejně tak mluví i český vrátný. Podle muže, který s reportérem mluví zpoza plotu, nejsou novináři objektivní. Vizitku si od reportéra původně vzít nechce, prý by se ptali, proč si ji vzal. Ale nakonec si ji vezme a vejde s ní zpět do domu. Otázky ovšem i nadále zůstávají bez odpovědí.
S přispěním Ondřeje Stratilíka