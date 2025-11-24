Domácí

Tajemná ruská "pevnost" uprostřed Prahy. Nikoho tam nepouští, Češi chystají šťáru

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 9 hodinami
Za vilou v pražské Bubenči se vyjímá obří plechová hala. Je na zahradě takzvaného ruského domu, který v česku šíří putinovskou propagandu. Podle zjištění Aktuálně.cz zde mohutná stavba stojí načerno. A jak vyplývá z katastru, nejen ona. Radnice Prahy 6 se tak chystá do ruského domu na kontrolu. Samotní Rusové o tom mluvit nechtějí. A navzdory zveřejněné otevírací době je dům návštěvám uzavřený.
Na zahradě Ruského domu v Praze stojí velká hala, úřady o ní nic neví (22. 7. 2025). Reportéři se o stavbu zajímají už od jara | Video: Ondřej Stratilík

"Na tomto území můžu mluvit rusky. Když chodím k doktorovi, mluvím s ním v češtině. Teď mám právo mluvit rusky," říká v první půli listopadu muž za plotem ruského domu v Praze. Dříve ale s reportéry lámanou češtinou mluvil. Instituce, která v dejvické vile sídlí, se oficiálně prezentuje jako kulturní středisko a knihovna. Podle odborníků ovšem šíří kremelskou propagandu a české tajné služby ji spojují s činností ruských zpravodajců. 

Související

"Tady neválčíme, vydělávají všichni." Gangy z Východu využívají na praní peněz Čechy

Telegram, bankovní účty

Jak už dříve popsali reportéři Aktuálně.cz, dům není možné navštívit. "Máte smůlu, napište si žádost," říká přes interkom vrátný s tím, že prý nemají dobré zkušenosti s novináři. Ostatně ani s českým státem, který je podle zaměstnance k Rusku nepřátelský. 

Česko totiž mimo jiné před třemi roky vyhostilo šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže. Centrum provozuje ruská agentura Rossotrudničestvo, která se po začátku války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie.

Dům ale nelze navštívit ani v době, kdy je oficiálně otevřená bibliotéka, která je součástí kulturního střediska. "Jak chcete jít do ruské knihovny, když neumíte rusky?" ptá se reportéra ostraha. Vrátný pak tvrdí, že je potřeba se registrovat. "To vám nepovím," říká na otázku, jak je to možné udělat.

Samotný ruský dům bylo také po několik měsíců obtížnější najít. Ze zdi totiž někdo sundal jeho číslo popisné a orientační. To je běžně považováno za přestupek. Poté, co na to reportéři v článku upozornili, odeslala radnice Prahy 6 Rusům upozornění, aby vše napravili. Dnes už je tak dům opět očíslovaný. "Když tu dělali plot, tak se čísla ztratila, tak se musela dát nová," tvrdí vrátný.

Související

"Česko je nepřítel. Dovnitř vás nepustím!" Co se děje za zdmi ruské pevnosti v Praze

Ruský dům z ulice 2
2:01

Reportér se ptá, zda je možné mluvit s někým zevnitř instituce. "Nikoho tady nemáme, nikdo vám nepomůže," zní odpověď přes reproduktor. Když reportér poukáže na to, že se svítí v celém druhém patře, hlas tvrdí, že v domě probíhá údržba. Přesto během následujících minut dovnitř a ven z domu chodí zaměstnanci. Otázky Aktuálně.cz ovšem ignorují.

Co skrývají Rusové? Jen kurt, tvrdí

Za vilou se vyjímá další stavba. Jde o asi 50 metrů dlouhou bílou plechovou halu s vysokou střechou. Ani ta není evidovaná v katastru nemovitostí, na místě tedy stojí načerno. Co je uvnitř, se reportérům ověřit nepodařilo. Dovnitř je nikdo nepustil. Podle ostrahy jde o tenisový kurt. Podle radnice Prahy 6 o sportovní hřiště. 

"V souvislosti s činnostmi prováděnými v rámci revize katastrální úřad zjistil nesoulad údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu," popsala již dříve pro Aktuálně.cz ředitelka pražského katastrálního úřadu Jana Király.

A nejde jen o mohutnou halu. "Úřad zjistil, že dosud nejsou v katastru nemovitostí evidovány některé stavby, garáže, trafostanice, haly, změny obvodů stávajících staveb z důvodu jejich přístavby či přestavby. A dále zjistil nesoulad v evidenci způsobu využití pozemků," uvedla Király. 

O vše se však začala po dřívějších článcích Aktuálně.cz zajímat radnice Prahy 6. "Náš odbor výstavby provedl složitou lustraci více spisových dokumentací objektů Ruské federace v zájmovém území, při které se podařilo zjistit, že za stavbou na adrese Na Zátorce 14 bylo povoleno sportovní hřiště," říká její mluvčí Marek Zeman. Konkrétní informace o povolení a jeho změny však ve spise nenalezli. 

Související

"To je tenisový kurt!" Rusko nechce ukázat, co má v obří nepovolené hale v Praze

Ruské středisk vědy a kultury skrývá na zahradě obří nepovolenou stavbu - velkou plechovou halu (červenec 2025).
0:49

Není tak jasné, zda je povolená i hala, pod kterou je hřiště údajně ukryté. "Připravujeme oznámení o provedení kontroly, při kterém bude ověřen skutečný stav na místě, jakož i případně doložené listiny ze strany Ruské federace k uvedenému objektu," říká Zeman. Kontrola prý proběhne v nejbližší možné době. "Pokud se prokáže, že se jedná o stavbu provedenou bez povolení, bude odbor výstavby postupovat v souladu s ustanoveními stavebního zákona," dodává Zeman. Ve zkratce jde o to, že úřad může stavbu dodatečně povolit, nebo naopak nařídit její odstranění.

Přímo na místě pak Rusové mluvit nechtějí. "To nemůžu komentovat," říká ostraha. Stejně tak mluví i český vrátný. Podle muže, který s reportérem mluví zpoza plotu, nejsou novináři objektivní. Vizitku si od reportéra původně vzít nechce, prý by se ptali, proč si ji vzal. Ale nakonec si ji vezme a vejde s ní zpět do domu. Otázky ovšem i nadále zůstávají bez odpovědí.

S přispěním Ondřeje Stratilíka

 
Mohlo by vás zajímat

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
14 fotografií

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele
domácí Aktuálně.cz Obsah středisko Rusko propaganda hala katastr nemovitostí Rusové sankce Praha Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad
3:52

Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad

Investigativní server Proekt odhalil nepotismus v ruské vládnoucí elitě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Vojtěch Bednář

Komentář: Vzkaz voličů politikům? Češi chtějí hlavně klid a stabilitu

Aktualizováno před 1 hodinou

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
Prohlédnout si 12 fotografií
Na stupně vítězů u hotelu a kasina Bellagio dovezl tři nejlepší piloty v závodě F1 v Las Vegas růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special.
Auto z více než 418 tisíc kostek váží přes dvě tuny a má na délku přes pět metrů.
před 1 hodinou
Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Aktuálně.cz se zeptalo trojice čerstvých a hlavně mladých poslankyň a poslanců, jak se jim coby zástupcům generace Z v jejich nové práci daří.
před 2 hodinami
Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Mladý kanadský obránce Luke Dragusica předvedl zkrat, který se s ním potáhne celou hokejovou kariéru.
Další zprávy