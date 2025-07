"Česko je nepřítel. Dovnitř vás nepustím!" Co se děje za zdmi ruské pevnosti v Praze

Nedobytná pevnost. I tak by se dal nazvat Ruský dům v Praze - oficiální kulturní instituce, která během války na Ukrajině šíří v Česku Putinovu propagandu. Reportéři Aktuálně.cz v posledních dnech strávili před mohutnou vilou poblíž pražské Hradčanské několik dnů. Pokoušeli se zjistit, co se za jejími zdmi děje. Zaměstnanci ale o návštěvy zjevně nestojí. Česko je dle nich nepřátelský stát.

Novináři se snažili dostat do Ruského domu v Praze, bohužel se to nepodařilo | Video: Ondřej Stratilík, Vojtěch Štěpán

"Určitě víte, že Rusko uznalo Česko za nepřátelskou zemi. My, ruský stát, považujeme Česko za nepřátelský stát - ne lidi ani konkrétně vás," říká podsaditý muž v letní košili, který po několikátém zazvonění vychází z vily v pražských Dejvicích.

"Voláte nám zbytečně, protože akorát rozptylujete lidi. Neznám vás. Nevím, co přesně napíšete. Já jsem tady ostraha," pokračuje muž rusky. Česky ani anglicky mluvit nechce, pravděpodobně totiž jiným jazykem než rusky ani neumí. A po reportérovi Aktuálně.cz chce, aby taktéž mluvil rusky. Jinak nerozumí.

Muž stojí před takzvaným Ruským domem, který se oficiálně prezentuje jako kulturní středisko a knihovna, podle odborníků ovšem šíří ruskou propagandu a české tajné služby jej spojují s činností ruských zpravodajských služeb. Provozuje jej ruská agentura Rossotrudničestvo, která se během války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie. Před třemi roky pak Česko vyhostilo šéfa střediska a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže.

"Měli jsme negativní zkušenosti s médii. Nevíme, jaké máte cíle, kdo jste. A nejsem odborník, abych to zjišťoval. Prosím, obraťte se na velvyslanectví," říká nyní ostraha vily s tím, že se řídí jeho pokyny. Schválit návštěvu novinářů by tak prý muselo ono. Muž znovu opakuje, že Česko je podle Ruska nepřátelská země: "A proto je nyní v platnosti zvláštní protokol pro spolupráci. A my postupujeme podle něj," dodává.

Tím debata končí a muž vchází s vizitkou reportéra deníku Aktuálně.cz zpět do vily. Do vydání tohoto článku se ovšem nikdo neozve.

Dostat se do vily i jako běžný návštěvník je přitom prakticky nemožné. "Vy jste novináři, já vás dovnitř nepustím," říká česky hlas z reproduktoru na zvonku vily, když reportéři Aktuálně.cz chtějí další den navštívit Knihovnu Ruského střediska vědy a kultury - jak se dům také oficiálně nazývá - v době, kdy má být oficiálně otevřená.

Muž na druhé straně interkomu požaduje jména. Pak novinářům říká, že nejsou na seznamu. Jak je možné dostat se do tabulky se jmény schválených lidí, kteří knihovnu mohou navštívit, není jasné. Muž říká, že "někam zavolá", ukončuje hovor a na další zvonění už nereaguje.

Reportéři Ruský dům navštěvují opakovaně. Při první návštěvě vrátný tvrdí, že je uvnitř sám. Z otevřených oken přitom jasně zaznívají hlasy více osob. Česky mluvící muž odkazuje na kontakty na webu. "To je strašná spousta lidí, kteří by s někým chtěli mluvit, to se musíte spojit přes počítač," odkazuje vrátný na e-mail, na kterém ale taktéž nikdo neodpovídá. Stejně tak všechna kontaktní čísla jsou buď nedostupná, nebo je nikdo nezvedá. Na další zvonění nereaguje.

Když reportéři na místo přicházejí o několik dní později, na opakované zvonění taktéž nikdo neodpovídá. Ve vile je ale očividně živo, za okny se pohybují siluety lidí a zaznívají hlasy. Není jasné, co se ve vile vlastně děje. Ruský dům sice oficiálně pořádá kurzy ruského jazyka či kulturní akce, ale jinak jeho činnost už déle než tři roky po vypuknutí války na Ukrajině zůstává nejasná. Na místě sídlí od 70. let minulého století.

Dům bez čísel

Oproti tomu, jak dům vypadal před začátkem války, se mnoho nezměnilo. Zmizela jen ruská vlajka a ze zdi, která dům odděluje od ulice, někdo sundal číslo popisné i orientační. Pravděpodobně šlo o někoho zevnitř instituce. Ulice je totiž pokrytá kamerami a přímo naproti vile má domek hlídač rezidence ruského velvyslance. Případný vandal by tak jen velmi obtížně označení sundával nepozorován. Chybějící označení je přitom běžně považováno za přestupek.

"Došlo k prověření celé záležitosti, na místo byla vyslána hlídka strážníků, která chybějící označení řádně zadokumentovala, a věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu," uvádí na dotaz reportérů mluvčí pražské policie Jiřina Ernestová.

Radnice Prahy 6, kde vila stojí, pak podle svého mluvčího Marka Zemana majiteli nemovitosti napsala výzvu, aby si čísla vyvěsil, pokud je má přidělená. Komunikace je podle něj však většinou spíše jednosměrná. Pražský magistrát, který by měl nyní chybějící označení řešit, na otázky redakce do vydání článku nereagoval.

Na ruštinu sem chodí i zaměstnanci Národní rozvojové banky

"Teď máte takovou pohnutou dobu, všechno jsme zrušili," říká vrátný ruského střediska ještě během první z návštěv v polovině června. Naráží tím zřejmě na reakce, které vzbudila červnová návštěva studentů ruštiny z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Za exkurzi v době, kdy Rusko na Ukrajině vraždí tisíce civilistů, se na ně následně snesla kritika.

Kromě exkurzí ruský dům nabízí i jazykové kurzy, což inzeruje i cedulka na oplocení vily. Probíhají v druhé z budov, hned vedle oficiálního sídla centra. A jak zjistil deník Aktuálně.cz, na lekce do Ruského střediska vědy a kultury v nedávné době docházeli i někteří pracovníci Národní rozvojové banky (NRB). Jak reportérům potvrdil přímo zaměstnanec bankovní instituce, rusky je zde učil rodilý mluvčí.

Vedení instituce spadající pod ministerstva průmyslu, financí a místního rozvoje v tom však nevidí problém. "Národní rozvojová banka nevyžaduje od zaměstnanců informace o jejich vzdělávacích aktivitách mimo pracovní dobu," reaguje Milan Vodička, mluvčí NRB. A dodává, že školení v Ruském domě není organizovanou aktivitou: "Národní rozvojová banka neorganizuje ani nezprostředkovává pro své zaměstnance v Ruském středisku vědy a kultury jazykové vzdělávání."

Byť se reportérům deníku Aktuálně.cz do Ruského domu ani na několikátý pokus nepodařilo dostat či navštívit knihovnu, která má oficiálně dané otevírací hodiny pro veřejnost, ministerstvo zahraničí tvrdí, že jeho činnost monitoruje. "V současné době se jedná především o kulturní, vzdělávací, jazykové a jiné neziskové akce. Tyto akce jsou často neveřejné," popisuje Mariana Wernerová, mluvčí české diplomacie, co o Ruském domu vědí v Černínském paláci.

Skutečnost, že i déle než tři roky po zahájení brutální ruské agrese proti Ukrajině může tato propagandistická instituce na českém území působit, vysvětluje Wernerová tím, že konkrétně Ruská střediska vědy a kultury (RSVK) na sankčním seznamu nejsou.

"Jeho zřizovatelem je Rossotrudničestvo, což je agentura Ruské federace, která byla zařazena na sankční seznam EU v roce 2022 kvůli šíření prokremelské propagandy a podpory ruských zájmů v zahraničí. To znamená, že RSVK je organizačně a finančně napojeno na sankcionovaný subjekt. Podnik sice není uzavřen, nesmí však přijímat/vydělávat/odesílat žádné finanční prostředky," popisuje Wernerová podivné vakuum, v němž nedobytný dům pracuje.

"Ruské středisko vědy a kultury není součástí diplomatické mise - neužívá tedy žádné výsady, imunity nebo jiné výhody dle Vídeňské úmluvy. Budova, ve které RSVK sídlí, je majetkem Ruské federace, za její užívání tedy Česká republika nic neúčtuje. Na stavbu je uvalen zákaz nakládání," dodala mluvčí českého ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení. (22. dubna 2024) Článek s videem zde.