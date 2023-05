Ruský dům šíří propagandu, zavřete ho, radí vládě experti. Agenty v něm vidí i BIS

Přestože má Ruský dům v Praze vzdělávat a šířit ruskou kulturu, je v době války na Ukrajině nástrojem kremelské propagandy. Česká kontrarozvědka BIS ho dlouhodobě spojuje s činností ruských agentů, experti vládě radí, aby ho zavřela. Stejná centra už zavřeli evropští spojenci, Německo či Finsko. Ministerstvo zahraničních věcí se sice vyjádřit nechce, brzy ale předloží návrh revize vztahů s Ruskem.

Jen pár metrů odtud fanoušci fotbalové Sparty povzbuzují svůj tým na cestě za mistrovským titulem. Nedaleko od letenského stadionu stojí v ulici Na Zátorce dům, který už půl století slouží jako Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Je tu promítací sál, hudební salon, knihovna a galerie pro pořádání výstav. Stejně jako podobná centra jiných států má propagovat ruskou kulturu, šíří ale kremelskou propagandu a setkávají se tu autoři dezinformačních médií.

"Dlouhodobě patří k institucím, které Bezpečnostní informační služba spojuje s činností ruských zpravodajských služeb," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí české kontrarozvědky BIS Ladislav Šticha. Zřizovatel centra, ruská státní agentura Rossotrudničestvo, je navíc na seznamu institucí, proti kterým zavedla Evropská unie sankce po loňském útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Dům funguje bez omezení, přestože invaze pokračuje a Kreml vyhrožuje jadernými zbraněmi.

"Měli bychom přijmout radikálnější postoj," uvedl expert na ruské vlivové operace z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. "Myslím, že dnes nemáme zájem poslouchat, jak skvělý je ruský svět, a nechávat Kremlu volnou ruku v šíření svých lží," prohlásil.

S dotazem, zda vláda plánuje centrum zavřít, oslovila redakce ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti). Vyjádřit se nechtěl, jeho mluvčí Daniel Drake však potvrdil, že úřad o aktivitách Ruského domu ví a evropský sankční seznam sleduje. "Sami jsme na něj navrhli několik subjektů," připomněl. Redakce oslovila i Ruský dům, ten ale na dotaz o vyjádření k současné situaci nereagoval.

V následujících týdnech Lipavský plánuje předložit vládě návrh revize vztahů s Ruskem. Už jednou se o to pokusil, návrh však stáhl kvůli obavám z reakce ruské strany. Teď je připraven podat jej znovu, s větší právní oporou. "Musíme to právnicky do detailů vyčistit, najít každý metr, každou smlouvu," popsal bývalý náměstek ministerstva zahraničí a současný ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který materiály se svým týmem připravoval.

Součástí návrhu bude zrušení některých smluv uzavřených mezi lety 1970 až 1982, tedy v dekádě následující bezprostředně po invazi sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968. Díky nim mohlo Rusko bezplatně využívat české nemovitosti. Česko chce také vymáhat peníze za nemovitosti, které Moskva neoprávněně využívala k podnikání a jiným aktivitám místo k diplomatickým účelům. Podle Deníku N by tím stát získal 50 milionů korun.

S omezováním ruské přítomnosti začala už předchozí vláda Andreje Babiše z ANO. Když před dvěma lety vyšlo najevo zapojení Ruska do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, kde zahynuli dva Češi, vyhostila desítky ruských diplomatů. "Rusko je jednou z největších hrozeb a musíme počítat s tím, že bude i dál. Od toho se všechno odvíjí," vysvětlil Dvořák.

Zda se budou chystaná opatření týkat i Ruského domu, není jasné. Česko může čekat na rozhodnutí Evropské unie o rozšíření sankcí přímo na Ruská střediska vědy a kultury, nebo jednat samo. "Pokud se nenajde shoda na celoevropském přístupu, může postupovat v souladu s národní legislativou," řekl vedoucí analytiků Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Pokud by se vláda rozhodla centrum zavřít, nic by jí v tom nebránilo. Dům patří Česku a Rusko na něj nemá vlastnické právo. K takovému kroku už přistoupilo například Německo, Finsko nebo Rumunsko.

Finské úřady letos v dubnu zabavily pozemky a budovu ruského střediska v Helsinkách. V Německu vyšetřuje Ruský dům berlínská prokuratura. Podnět předložil bývalý poslanec Volker Beck, podle kterého je nepředstavitelné šířit kremelskou propagandu, zatímco na Ukrajině denně umírají lidé vinou ruské agrese. Rumunsko dům zavřelo kvůli podezření z podílu na dezinformacích ospravedlňujících ruské válečné zločiny na Ukrajině.

Napojení Ruského domu na tuzemskou dezinformační scénu monitorovali Čeští elfové, kteří se zabývají vlivem falešných zpráv. "Nelze pochybovat, že Ruský dům má své jasné propagandistické cíle," uvedl jejich mluvčí Bohumil Kartous a připomněl, že instituci platí ruský stát.

0:44 Propagandistický klip Ruského domu v Praze o Krymu | Video: Facebook/Ruský dům v Praze

Ve své analýze elfové uvádějí, že české dezinformační podhoubí se dlouhodobě tvořilo kolem bývalého šéfa domu Andreje Končakova. Toho vláda v červnu 2020 vyhostila. Podle americké agentury McClatchyDC, která se věnuje politickému zpravodajství z Washingtonu, se také v budově roku 2016 tajně sešel právník tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen s představiteli Kremlu. Cohen ale návštěvu Prahy popřel.