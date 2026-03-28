A-10 Thunderbolt II „létající tank“ je stvořený pro neúprosný pozemní boj, zásadní je výkonný 30mm rotační kanón
V souvislosti s nynější válkou USA a Izraele proti Íránu se mluví především o tom, jak zastaralou a různorodou leteckou technikou ještě vlastně disponují vzdušné síly Teheránu. Ovšem ani Američané nezůstávají pozadu. Do ostrých akcí nyní na Blízkém východě vyráží i mohutné a letité dvoumotorové stroje A-10. Jejich hlavním úkolem je devastace pozemních cílů rotačním kanonem s ráží 30 milimetrů.
Pro vzdušnou podporu pozemních jednotek příliš vhodnějších a odolnějších letounů s proudovými motory neexistuje. To si mohli ověřit i čeští vojáci, když do Náměště několik strojů A-10 přiletělo na cvičení v roce 2012 a 2015.
Byť americké letouny pocházející z přelomu 60. a 70. let získaly oficiální jméno Thunderbolt na počest stejnojmenné druhoválečné stíhačky, sami letci jim často říkají Warthog. V překladu tedy prase bradavičnaté.
Hlavní zbraní jednomístného letadla, jež poprvé vzlétlo v roce 1972 a do výzbroje amerických sil se začalo dostávat téměř před 50 lety, je mohutný sedmihlavňový kanon GAU-8. Celková délka téhle rotační zbraně s ráží 30 milimetrů je více než šest metrů a celý drak letounu A-10 tak spíš vypadá jen jako její pilotovaný obal vybavený motory.
Po více než půlstoletí starých bombardérech B-52 tak bitevníky A-10 představují další téměř muzejní techniku v současných bojích na Blízkém východě. Podle dostupných informací se jejich piloti vyhledávají a atakují cíle na zemi i na moři, během dlouhých operací musí stejně jako další stroje čerpat palivo ve vzduchu z tankerů.
Jak informovaly americké zdroje, „prasata“ ze vzduchu likvidují íránská plavidla, poblíž iráckého Mosulu zase v uplynulých dnech rotačními kanony z malé výšky „kropila“ pozice vzbouřeneckých milic podporovaných současným teheránským režimem.
Přestože na A-10 nedá jejich personál dopustit, Pentagon už několikrát vážně zvažoval jejich definitivní vyřazení. To je propojené především s nasazením amerických jednotek v zahraničí, a tak po stažení vojáků z Iráku, Afghánistánu a zmenšováním základen Spojených států v Evropě nepostradatelnost letounů rapidně klesá.
Důležitým hlediskem jsou i stále náročnější a nákladnější opravy i modernizace, které pro udržení v provozu „a-desítky“ vyžadují. Navíc se rychle tenčí i zásoba náhradních dílů. A i když se už několikrát řešilo, jestli je neprodat do zahraničí, přičemž se spekulovalo třeba i o Ukrajině, Washington si „prasata“ stále drží jako své rodinné stříbro.
Aktuálně se tak v souvislosti s ukončením jejich provozu mluví o letech 2028 a 2029. Ale kdoví. Takových „jasných“ termínů bylo už mnoho.