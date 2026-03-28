Ukrajinci poslali Rusům „humanitární pomoc“. Ve vložkách do bot je čekalo překvapení

FSB zveřejnila video ze zadržení muže, který do Ruska doručil zásilku vložek do bot s nastraženými výbušninami.
Ukrajinským operativcům se podle serveru Militarnyi podařilo k ruským jednotkám dopravit tisíce vyhřívaných vložek do bot. Uvnitř na první pohled běžné výbavy do chladného počasí však na ruské vojáky čekalo nepříjemné překvapení.
Vložky dodané ruské armádě totiž podle zdrojů ukrajinského serveru obsahovaly výbušniny, jejichž exploze mohla vojákům způsobit vážná zranění, v krajním případě i utrhnout končetiny.
Za celou operací měla údajně stát distribuční síť, kterou ukrajinští operativci vybudovali s využitím ruských dobrovolníků a charitativních nadací. Právě jejich prostřednictvím se měly upravené vložky dostat přímo k vojákům na frontu.
Celé schéma se ale začalo rozplétat kvůli neopatrnosti jednoho z kurýrů, kterého měli operativci využívat, aniž by tušil, čeho je součástí.
Kurýra zadržela FSB
Na případ v úterý upozornila ruská agentura TASS s odvoláním na Federální bezpečnostní službu (FSB). Podle agentury se podařilo jednu ze zásilek zachytit při přepravě z Polska přes Bělorusko. Ve vozidle se mělo nacházet zhruba 500 párů vložek maskovaných jako humanitární pomoc.
Podle FSB obsahoval každý pár výbušninu o síle zhruba 1,5 gramu TNT – tedy množství, které může způsobit vážné poranění nohou. „K detonaci dochází při připojení vložek ke zdroji energie a zařízení je navrženo tak, aby při použití během bojových úkolů utrhlo část končetiny vojáka,“ uvedla služba.
Ruské úřady zároveň tvrdí, že Ukrajina se pokusila získat v Moskvě také bezpilotní prostředky, které by mohly být osazeny výbušninami a použity proti cílům v ruské metropoli.
„Podle našich informací už předchozí dodávky vložek splnily svůj účel. FSB na tuto zásilku narazila až ve chvíli, kdy začala rozplétat celý dodavatelský řetězec. Těchto několik stovek kusů je navíc jen zlomek našich ‚dárků‘,“ uvedl zdroj serveru Militarnyi.
Nejde přitom o první podobnou operaci, kterou mají mít ukrajinské tajné služby na svědomí. V minulosti se terčem stali například ruští operátoři dronů, které zabily výbuchy upravených FPV brýlí nebo cívek s optickým vláknem.
Celá akce zároveň připomíná izraelskou operaci z roku 2024, při níž byla proti členům libanonského hnutí Hizballáh použita upravená komunikační zařízení obsahující výbušniny. Při jejich explozích tehdy zemřely desítky lidí a tisíce dalších utrpěly zranění.