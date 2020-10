V nemocnicích je už téměř 3500 lidí. Z toho 596 ve vážném stavu

Z průzkumů vyplývá, že desetina lidí naprosto odmítá opatření dodržovat, upozornil Prymula. "Pak to znamená, že se nenaplní očekávání a musíte přijmout opatření, která jsou výrazně tvrdší, než se původně uvažovalo," dodal. Každý by měl podle něj začít sám u sebe a vycházet ven co nejméně. "Osobní uzávěr, že se budu snažit zůstat doma, co to půjde, pokud to nebudou nutné aktivity, to je to zdaleka nejúčinnější, co můžeme udělat. Protože nejdůležitější je omezit počet kontaktů, a pak jsme schopni snížit obrovskou zátěž, kterou v populaci máme," dodal.