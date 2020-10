Noční směna v kadeřnictvích: Lidé se pokoušeli využít posledních hodin před uzavřením

Majitelé kadeřnictví se vrátili v čase do poloviny března. Vláda ve středu rozhodla, že stejně jako většina dalších služeb musí kvůli šířící se nákaze koronaviru zavřít své provozovny, stejně jako už to jednou oznámila před sedmi měsíci. Kadeřnice i kadeřníci na to však tentokrát zareagovali po svém: někteří nastoupili na noční šichtu, aby ještě stihli utržit nějaké peníze. Uvítali to i zákazníci.