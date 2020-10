Pohřební služby přešly kvůli koronaviru na on-line, živě přenášejí obřady

Pohřební služby v souvislosti s aktuálním šířením nákazy koronaviru více inzerují možnost sjednat si pohřeb bez osobní návštěvy kanceláře. U pohřbů je od pondělí vládou omezen počet účastníků na 30. Podle jednatelky pražské společnosti Funebralis Karolíny Hrdličkové je to většinou dostačující kapacita. Pro další případy pohřební služba nyní začala poskytovat i živý přenos obřadu, sdělila.

Funebralis podle Hrdličkové od začátku poskytuje objednání všech svých služeb na internetu. Komunikaci s klienty tak nyní nemusela přizpůsobovat. "Zavedený model se ukázal v této době jako velmi aktuální," řekla.

Další pražská pohřební služba Pegas upozorňuje na svém webu, že služby si mohou lidé sjednat prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pozůstalým, kteří chtějí rozloučení bez smutečního obřadu, stačí vyplnit on-line formulář.

Pohřební služba Tranquillitas Praha nabízí podle informací na svém webu telefonické sjednání pohřbu bez obřadu za zvýhodněnou cenu. Pozůstalé, kteří se chystají navštívit osobně kancelář, upozorňuje, že mohou přijít nejvýše ve dvou a musejí mít zakrytá ústa a nos.

Současná maximální kapacita pohřbů nemusí podle Hrdličkové vždy stačit. "Aktuálně řešíme pohřeb, kde je velká část pozůstalých ze Slovenska a vzhledem ke koronavirovým opatřením je pro ně složité přijet do Prahy. Možností, která alespoň částečně nahradí osobní účast, a kterou nově nabízíme, je živé streamování obřadu. Také se nám nedávno stalo, že celý úzký kruh pozůstalých byl v karanténě, proto zvolili pohřeb bez obřadu," popsala.

Pohřby a svatby měly až do pondělí z dalších vládních opatřeních proti koronaviru výjimku a mohl se jich zúčastnit neomezený počet lidí. Nyní je limit 30 osob. Nadále jsou ale povoleny nejpozději následující den po obřadu oslavy a smuteční hostiny v restauracích. Mohou se konat do půlnoci. Od minulého týdne jsou přitom restaurace, bary či kluby zavřené a lidé si v nich mohou jídlo koupit jen ve výdejních oknech, a to jen mezi 06:00 a 20:00.