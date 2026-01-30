Chtějí, abych jim políbil prsten, tvrdí Rakušan. A nabízí zcela nečekané řešení

Předseda STAN Vít Rakušan už několikrát za poslední dny sledoval, jak ho mnozí vládní poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě odmítají zvolit místopředsedou sněmovny. Aktuálně.cz přesto řekl, že to bude zkoušet dál, byť si je vědom, že bez jejich hlasů neuspěje. Zároveň kritizoval vládu a tvrdil, že by byl pro její konec a vypsání předčasných voleb.
Předsedovi STAN Vítu Rakušanovi chybí „jen“ několik málo hlasů k tomu, aby byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny. Stačilo by, aby pro něj vedle opozičních poslanců hlasovalo i devět, deset těch vládních.
Jenže co se zdá málo, může být ve skutečnosti nesplnitelné číslo. „Nejsou respektovány nějaké zvyklosti, ale mě se tak rychle nezbaví,“ reaguje Rakušan na dotaz, jestli má smysl dál je fakticky žádat o hlasy.
„Právě to by možná vláda chtěla. Abych přestal dělat opoziční práci, abych se hrbil, možná abych někomu políbil prsten. Já se vydírat nenechám. Rozhodně nepřestanu být opozičním politikem, abych měl nějakou funkci,“ podotkl.
Řada vládních politiků dává otevřeně najevo, že se jim nelíbí, jak předseda STAN ostře kritizuje premiéra Andreje Babiše a další vládní politiky a že se coby ministr vnitra stavěl proti ANO a SPD. Vyčítají mu také trestní kauzu Dozimetr, která zasáhla i některé politiky STAN.
Rakušan a jeho spolustraníci se hájí tím, že on v celé kauze nikdy nebyl obviněný, třeba na rozdíl premiéra Andreje Babiše, který je obžalovaný ve své kauze Čapí hnízdo, a že Dozimetr je řádně u soudu.
„Ustupovat nebudu“
„Nebudu ustupovat. Budu dál kandidovat, protože mám stoprocentní nominaci na místopředsedu sněmovny od všech poslankyň a poslanců. Do té další volby prostě a jednoduše půjdu,“ prohlašuje Rakušan jednoznačně po dvou prohraných hlasováních.
Pokud jde o budoucí vládnutí Babiše, jehož vládu se pokusí Rakušan s dalšími opozičními politiky příští týden svrhnout, šéf STAN navrhuje řešení pro případ, že by vláda padla. „Pojďme k předčasným volbám. My jsme připraveni. Pojďme to volit znovu,“ vyzývá.
Na otázku, jestli to myslí vážně, přikyvuje, že ano. „Samozřejmě, že ta vláda téměř jistě vydrží. Ale pokud se ptáte, kdyby byl pád vlády, tak překvapeni nebudeme, jsme připraveni,“ řekl. A na doplňující dotaz, jestli by se nebál předčasných voleb, měl jen dvě slova: „Vůbec ne.“