„Česká lekce reality.“ Macinka ve velkém americkém deníku radí Západu, jak přežít

Víkendová slovní přestřelka ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci přitáhla pozornost řady amerických konzervativních médií. U příležitosti své návštěvy Spojených států nyní ministr své postoje rozvedl v komentáři pro pravicový bulvární deník New York Post, kde představil sedm doporučení pro budoucnost Západu.
1. Přestaňme svalovat krizi Západu na Trumpa
„Donald Trump Západ nerozbil. Reagoval na hluboký a bolestivý rozklad způsobený rostoucím odcizením politických elit od běžných občanů,“ píše Macinka a dodává, že pokud miliony lidí hlasují pro narušení systému, nejde o selhání voličů, ale historické selhání establishmentu.
2. Západ se nerozpadá kvůli „nacionalismu“
Západ se podle Macinky nerozpadá kvůli nacionalismu, ale proto, že ztratil kontakt s realitou. V této souvislosti oceňuje slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který uvedl, že armády nebojují za abstraktní hodnoty, ale za lidi, národ a způsob života.
„Největší hrozbou pro naši jednotu není národní suverenita, ale válka proti realitě vedená těmi, kdo si myslí, že mohou z vládních kanceláří přeprogramovat lidskou přirozenost,“ píše Macinka pro New York Post.
3. Spojenectví musí stát na vzájemném respektu, ne na „převýchově“
Macinka zdůrazňuje, že si jako ministr zahraničí přeje silné transatlantické vztahy a silné NATO. „Střední Evropa dobře ví, jaká je cena války,“ připomíná.
Zároveň však varuje před oslabováním národní suverenity a přesouváním moci na technokraty, kteří podle něj rozhodují bez demokratického mandátu. „Skuteční partneři respektují suverenitu druhých – nesnaží se ji opravovat,“ dodává.
4. „Woke revoluce“ není doktrínou zahraniční politiky
„Když se diplomacie točí kolem genderové teorie, klimatického alarmismu a identity místo tvrdé bezpečnosti a národních zájmů, prohráváme,“ tvrdí Macinka v nejdelším bodu svého komentáře.
Upozorňuje, že Moskva ani Peking se nezajímají o kvóty diverzity, ale o slabost Západu. Zelenou ideologii, kterou nazývá neomarxistickým proudem, připomíná jako kdysi okrajový směr, který Evropa podle něj povýšila do hlavního proudu a hluboce ho zakotvila do svých institucí.
„V posledních letech se zelená ideologie přestala jevit jako politická debata a začala připomínat sekulární náboženství,“ píše.
5. Demokracie znamená respektovat výsledek – i když prohrajete
V pátém bodě se Macinka vymezuje proti označování každého konzervativního vítězství za „ohrožení demokracie“.
„Pokud si voliči zvolí vládu, která klade důraz na bezpečné hranice a tradiční hodnoty, je to demokracie v praxi,“ píše s tím, že odmítat vůli lidu proto, že si nevybral „správného kandidáta“, považuje za jeden z nejvíce protidemokratických postojů.
6. Zákony nemohou popřít biologickou ani společenskou realitu
Macinka se v komentáři vrací i ke své výměně názorů s Hillary Clintonovou. „Když jsem paní Clintonové řekl, že existují dvě pohlaví, nikoho jsem nenapadal. Konstatoval jsem biologickou skutečnost,“ vysvětluje.
Podle něj nelze připustit, aby politická ideologie přepisovala samotnou přírodu. „Moje filozofie je jednoduchá: žij a nech žít. Ale nenuťte mě popírat realitu,“ dodává.
7. Obrana Západu začíná doma
V závěru komentáře ministr upozorňuje, že Západ nemůže čelit vnějším hrozbám, pokud se rozkládá zevnitř. „Jednota nepřijde skrze moralizující kázání globalistického establishmentu. Přijde jedině tehdy, pokud se vrátíme k základům, na nichž západní civilizace vyrostla: k rodině, víře a národní odpovědnosti,“ uzavírá šéf české diplomacie.
Macinkův sobotní projev zaujal kromě listu New York Post i další konzervativní média, včetně televize Fox News. Úryvky z debaty se rychle šířily také na sociálních sítích, kde je sdíleli pravicoví influenceři. Ve čtvrtek Macinku za jeho střet s Clintonovou pochválil i Donald Trump.
„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi americký prezident.
