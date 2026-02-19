Přeskočit na obsah
"Skvělá práce!" Trump chválil Macinku za střet s Clintonovou během debaty v Mnichově

ČTK

Americký prezident Donald Trump ocenil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Líbila se mu jeho hádka s bývalou ministryní zahraničí a kandidátkou na prezidentku Spojených států Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to ve čtvrtek napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social.

Americký prezident Donald Trump.
"Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi Trump na konci svého příspěvku.Foto: REUTERS
Americký prezident rovněž zveřejnil záznam části debaty, ve kterém Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.

„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi Trump.

Macinka 14. února vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.

„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl Macinka při diskuzi. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem.“

Bývalá šéfka americké diplomacie Macinkovi v tu chvíli skočila do řeči. „Jaký gender? To, že ženy mají svá práva?“ ptala se Clintonová.

„Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ opáčil český ministr.

Střet proběhl při debatě o stavu Západu, kde Clintonová kritizovala politiku prezidenta Trumpa vůči Evropě. Macinka naopak vystoupil na obranu současné americké administrativy.

