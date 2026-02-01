Tři scénáře pro Ukrajinu. Jak chce Trump prosadit mír a co riskuje Kyjev?

Donald Trump se snaží ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války. Jeho plán sází na výměnu ukrajinského území za západní bezpečnostní záruky. Zatímco diplomaté hlásí z jednání pokrok, na bojišti dál umírají lidé. Deník The Wall Street Journal přináší analýzu tří možných scénářů, které určí budoucnost regionu: od úplného vyčerpání armád až po nekonečné zamrzání bojů.
Americká vize pro ukončení rusko-ukrajinské války je podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) v jádru prostá: Ukrajina se vzdá území, která tvořila základ její obrany, a výměnou získá západní vojenský štít. Nedávná jednání mezi ruskou a ukrajinskou delegací v Abú Dhabí, která zprostředkovali Američané, byla podle diplomatů překvapivě vstřícná a nesla se v konstruktivním duchu.
Navzdory diplomatickým úsměvům ale realita na frontě zůstává mrazivá. Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky a ruský prezident Vladimir Putin se zatím nevzdal svých původních cílů, které zahrnují podrobení Ukrajiny a ústup Západu z východní Evropy. WSJ nastiňuje tři cesty, jak se může situace v roce 2026 vyvíjet.
1. Nekonečné boje a diplomatické kličkování
Nejpravděpodobnějším scénářem zůstává pokračování vyčerpávající války, zatímco rozhovory se budou točit v kruhu. Trumpova administrativa sází na to, že Putinova posedlost kontrolou Ukrajiny je jen póza a že ruský vůdce uzavře mír, pokud získá zbytek Donbasu.
Ukrajinci jsou ale k těmto slibům skeptičtí. „Z této perspektivy vypadá myšlenka darování Donbasu Rusům prostě tak, že dostanou území zdarma. Jinak by za jeho dobytí museli zaplatit životy dalšího půl milionu mužů,“ upozornil bývalý ukrajinský ministr obrany Andrij Zahorodňuk. Rusko by navíc mohlo Donbas využít jako odrazový můstek pro další invazi.
Bývalý velvyslanec USA při NATO Doug Lute doplňuje, že největší překážkou je Putinova neústupnost: „Základním problémem je, že Putin odmítá zvážit cokoli jiného než své maximální cíle. Ty se týkají území, ale šířeji jde o snahu Ukrajinu ovládnout. A Ukrajina se prostě ovládnout nenechá.“
2. Ukrajina pod tlakem únavy
Druhým rizikem je scénář, kdy ukrajinská armáda dospěje na hranici svých sil. Vojáci bojují bez odpočinku roky a noví branci často postrádají motivaci. Ukrajina se snaží nedostatek pěchoty kompenzovat drony, ale Rusko v této oblasti technologický náskok nepřítele rychle smazalo.
Kvůli chybějícím zálohám musela ukrajinská armáda v loňském roce oslabit pozice na jihu, aby udržela východ země. Podle Wall Street Journal se ukrajinská armáda začíná podobat „příliš krátké peřině“, které odhaluje buď krk, nebo nohy. Alexander Gabujev, ředitel berlínského think-tanku centra Carnegie Russia Eurasia varuje: „Opotřebovávací války lze prohrát postupně, a pak náhle.“ Pokud Ukrajině dojdou síly, možná bude muset přijmout i velmi hořkou dohodu s minimálními zárukami od USA.
3. Rusko narazí na ekonomické dno
Třetí možností je, že se vyčerpá ruská strana. Tamní ekonomika stagnuje, průmysl mimo vojenskou výrobu se zmenšuje a vysoké úrokové sazby dusí podnikání. Kreml je navíc čím dál závislejší na Číně, která odebírá ruskou ropu a dodává klíčové součástky.
I když Putin zatím nečelí odporu elit, Rusko nemůže vést válku donekonečna. Pokud obě strany vyhodnotí, že již nemají zdroje na další postup, mohou začít brát vyjednávání vážně jako cestu k přijatelnému kompromisu.
Podle Zahorodňuka ale Rusko zatím nemá důvod končit. „V současné době Rusko nepovažuje ukončení války za nejlepší řešení, protože si myslí, že má lepší alternativu. Je třeba jim ukázat vyhlídku skutečně špatných následků, pokud válku neukončí,“ uzavřel pro WSJ bývalý ministr.