„Pomalejší než hlemýžď.“ Rusové na Ukrajině postupují nejpomaleji za 100 let válčení

Nová analýza ukazuje, že ruská armáda postupuje na Ukrajině nejpomaleji za posledních více než sto let, píše britský list The Telegraph. Podle zprávy Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) postupují síly Vladimira Putina od začátku roku 2024 rychlostí 15 až 70 metrů denně, což je pomalejší tempo než u mnoha tažení za první světové války.
Západní zpravodajské služby se domnívají, že Rusko od začátku války před čtyřmi lety ztratilo více než 1,2 milionu vojáků – zabitých, zraněných či nezvěstných. „Tyto závěry přicházejí v době, kdy se Moskva nadále snaží získat převahu při mírových jednáních vedených USA tvrzením, že pád Ukrajiny je nevyhnutelný,“ hodnotí The Telegraph.
Putin se snaží přesvědčit Trumpovu administrativu, aby donutila Kyjev postoupit zbývající část Donbasu, která v současné době není pod ruskou kontrolou. Analýza ale uvádí, že pomalé tempo postupu Ruska je nejviditelnější právě na východní Ukrajině.
Při ruské ofenzivě u Časiv Jaru, která začala v únoru 2024, postupovaly Putinovy síly průměrnou rychlostí 15 metrů za den, tedy pomaleji než hlemýžď – ten zdolá v průměru pět až šest metrů za hodinu. Po dvou letech bojů se ruské síly posunuly zhruba o deset kilometrů a nepodařilo se jim ani dobýt město Doněck.
Asi 150 kilometrů od něj, v Kupjansku v Charkovské oblasti, postupují Rusové od začátku ofenzivy v listopadu 2024 rychlostí asi 23 metrů denně. Moskva přitom tvrdila, že město obsadila v prosinci, ale rychle se ukázalo, že je tvrzení lživé, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj natočil video, na kterém navštívil vojáky uvnitř „dobytého“ města.
Nejvýraznější bitva se ovšem odehrává kolem Pokrovsku, klíčového logistického uzlu přezdívaného „brána do Doněcku“. Od léta 2024 dochází na místě k intenzivním bojům. Ukrajině se ale podařilo udržet malou část území ve městě.
To znamená, že Rusko postupuje pomaleji než v některých bitvách první světové války, včetně bitvy na Sommě, kde francouzské síly postupovaly rychlostí asi 80 metrů denně. Celkově se odhaduje, že ruští vojáci obsadili 0,6 procenta ukrajinského území v roce 2024 a 0,8 procenta vloni.
Ruské síly nyní kontrolují přibližně 120 tisíc kilometrů čtverečních – zhruba pětinu Ukrajiny – včetně Krymu a částí Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusové obsadili už před rokem 2022.
CSIS odhaduje, že v konfliktu, který začal před téměř čtyřmi lety, Moskva obsadila asi 75 tisíc čtverečních kilometrů. „Navzdory tvrzením o dynamice bojiště na Ukrajině data ukazují, že Rusko platí mimořádnou cenu za minimální zisky a je stále více upadající mocností,“ uvedlo CSIS ve své výroční zprávě.
„Tyto výsledky jsou rozhodně nedostatečné pro dosažení cíle Moskvy, kterým je vojenské dobytí Ukrajiny,“ pokračuje analýza. Výroční zprávu Centrum pro strategická a mezinárodní studia zveřejnilo po novém kole mírových jednání mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy, která se konala minulý týden v Abú Dhabí.
Američtí politici původně označili jednání za „plodná“. Ale od té doby naznačují, že Ukrajina bude možná muset postoupit část území Rusku, pokud chce získat americké bezpečnostní záruky.
Zdroje deníku Financial Times uvedly, že jakékoli garance bezpečnosti jsou podmíněny dohodou Kyjeva s Moskvou, která požaduje významné územní ústupky. Ukrajina ale chce, aby se USA plně zavázaly poskytnout bezpečnostní záruky, než zváží postoupení jakéhokoli území. Washington se ovšem údajně domnívá, že by Kyjev měl Rusům ponechat zbývající část Donbasu, aby válka skončila.