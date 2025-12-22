Terč číslo 11. Ukrajinci "odpálili" dalšího ruského generála

V Moskvě v pondělí ráno neznámí pachatelé vyhodili do povětří automobil s generálmajorem Fanilem Sarvarovem. Podle ruského vyšetřovacího výboru Sarvarov na následky zranění zemřel. Jedná se o již 11. generála od začátku ruské invaze v roce 2022, jehož život vyhasl za podivných okolností. Vyšetřovací výbor hned obvinil z útoku Kyjev.
„Podle vyšetřovatelů došlo ráno 22. prosince na ulici Jaseněvaja v Moskvě k odpálení výbušného zařízení umístěného pod autem. Na následky zranění zemřel generálporučík Fanil Sarvarov, vedoucí oddělení operační přípravy Generálního štábu ruských ozbrojených sil,“ napsal na Telegram ruský Vyšetřovací výbor.
„Vyšetřovatelé zkoumají různé teorie ohledně vraždy. Jedna z teorií říká, že zločin zorganizovaly ukrajinské zpravodajské služby,“ píše se dále v prohlášení.
56letý Sarvarov měl vyjíždět s automobilem Kia Sorento, načež se mu podařilo ujet jen několik metrů, než vůz vyletěl do povětří. Nakonec na následky svých zranění zemřel.
Podle vyšetřovatelů je příčinou výbuchu auta v Moskvě improvizovaný výbušný systém, který měl být umístěn pod auto. Sarvarov byl vedoucím oddělení operační přípravy ruského ministerstva obrany.
Svou smrtí se Sarvarov zařadil na seznam generálů, kteří zemřeli od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. V dubnu se s podobným osudem setkal 58letý generálporučík Jaroslav Moskalik, zástupce náčelníka Hlavního operačního ředitelství Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska.
Fanil Sarvarov pochází z Permské oblasti, kde se narodil 11. března 1969. v Permská oblast). V letech 1992 až 2003 se šest let přímo účastnil bojových operací během osetsko-ingušského konfliktu a „protiteroristické operace“ v Čečensku, potom sloužil v Sýrii i na Ukrajině.