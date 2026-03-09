Raper vyzval komunisty. V Nepálu po krvavých protestech proběhly historické volby

Nepál volil po krvavých protestech generace Z nové vedení. Ve volbách se utkala strana vedená mladým raperem s politickými veterány z tamější komunistické strany. Část Nepálců vkládala do prvních voleb po lidových bouřích, jež si vyžádaly desítky mrtvých, vysoké naděje. Ovšem řada dalších už od politiků chudé země, která od roku 1990 vystřídala přes 30 vlád, nečeká nic.
Nepál ve čtvrtek volil nové vedení země. Téměř 19 milionů tamních voličů zamířilo k urnám poprvé od krvavých protestů generace Z. Během loňských demonstrací proti vládě tehdejšího premiéra KP Šarmy Oliho z komunistické strany zemřelo podle oficiálních zdrojů 77 lidí.
O hlasy voličů soupeřily především komunistická strana bývalého premiéra, vlivná centristická Nepálská kongresová strana a nová Národní nezávislá strana vedená 35letým raperem a bývalým starostou Káthmándú Balendrou Šáhem.
Část veřejnosti vkládala do voleb, jejichž výsledky pořád ještě nejsou k dispozici, naději na změnu po nejkrvavějších protestech v novodobé historii země. Mnoho Nepálců ale zároveň cítí skepsi a zklamání z politického systému, který od roku 1990 vystřídal už 32 vlád.
„Do vlády nevkládám žádné naděje. Dříve jsem věřil politickým lídrům, ale všichni se ukázali jako zatracení zloději,“ sdělil agentuře Reuters 43letý dělník Shaligram Pun.
Hodně od voleb a také od nové partaje Balendra Šáha naopak očekává 18letý Bishal Yadav. „Podle mě, stejně jako podle většiny země, jsou tyto volby ohromně důležité. Mladí lidé, ve věku našich bratrů a přátel, kteří měli stejné sny jako my, přišli (při zářijových protestech – pozn. red.) o život. Proto jsou tyto volby důležité,“ veří Yadav.
Raper na vlně protestní energie proti staré gardě
Nejvýraznější postavou letošních voleb je Balendra Šáh. Pětatřicátník typicky oblečený v tmavém saku a slunečních brýlích se stal starostou hlavního města Káthmándú v roce 2022.
Před vstupem do politiky se proslavil jako raper pod pseudonymem Balen, jehož texty ostře kritizovaly politickou elitu země.
Šáh se v září stal jednou z vůdčích postav loňských protestů a po jejich konci se vzdal postu starosty a oznámil svou kandidaturu na premiéra. V Nepálu podle agentury Reuters neexistují spolehlivé předvolební průzkumy. Několik expertů novináři oslovených ale považuje Šáha za favorita.
Protestní vlna mladých lidí ze září smetla tehdejší vládu Šáhova protikandidáta, politického veterána KP Šarma Oliho.
Bývalý premiér mezitím v rozhovoru pro britský deník The Guardian odmítá přiznat chybu, co se loňských krvavých protestů týče. „Mladí lidé byli zmanipulovaní, vyvedeni do ulic a jejich hnutí bylo zneužito zločinci,“ tvrdil Oli začátkem října.
Protesty z loňského září tak někdejší premiér označuje za konspiraci. „Ano, byla to smutná záležitost. Bylo mi velmi líto, že lidé zemřeli. Jejich spiknutí ale bylo větší než naše reakce. Chtěli spálit naši zemí,“ doplnil Šarma Oli.
Balendra Šáh mezitím rozhovory s tradičními médii, včetně deníku Guardian, odmítá a podporovatele raději oslovuje prostřednictvím ostrých videí a příspěvků na svých sociálních sítích. „Drahá generace Z, rezignace vašeho vraha přišla. Nyní povedete zemi, buďte připraveni,“ psal například Šáh na své sítě po loňské rezignaci Šama Oliho.
Stávající dočasná vláda Nepálu v přípravě na potenciálně převratné volby podle BBC mobilizovala 80 tisíc vojáků, podobné množství policistů a přes 130 tisíc tzv. volebních policistů – dočasných bezpečnostních složek, speciálně určených pro dohled nad volbami.
Výsledky by měly být známé až za několik dní, především kvůli náročnosti sběru hlasů v odlehlých regionech horské země.