Zahraničí

Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Internetem kolují záběry zachycující nepokoje v Nepálu, které v zemi vypukly na začátku týdne. Rozzuřené davy na nich útočí na údajně zkorumpované ministry a jejich domy. Někteří z nich museli být evakuováni na lanech vojenskými vrtulníky. Ti, kterým se uniknout nepodařilo, čelili brutálním útokům - ministr financí byl lynčován přímo na ulici a zahnán do řeky, domy dalších politiků lehly popelem.
Nepokoje v Nepálu: Některé politiky museli evakuovat vrtulníkem | Video: X/visegrad24, X/clashreport

Vládou nařízená blokace sociálních sítí vyvolala počátkem týdne v Káthmándú rozsáhlé protesty, které rychle přerostly v násilí namířené proti politikům a vládním institucím.

Demonstranti zapalovali budovy, podpalovali ministerské rezidence a útočili na vládní ministry. Symbolem toho se staly záběry hořícího parlamentu, plameny však sežehly i dům ministra komunikace Prithviho Subba Gurunga či guvernéra Nepálské centrální banky.

Související

"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

Protest against Monday's killing of 19 people after anti-corruption protests, in Kathmandu

Nepokoje zasáhly i dům ministryně zahraničí Arzu Rany Deubové. Na videích je vidět, jak dav demonstrantů brutálně napadá ji i jejího manžela, expremiéra Shéra Bahadura Deubu.

Další záběry dokumentují zoufalý útěk ministra financí Bishnu Paudela, kterého rozvášněný dav zahnal až do řeky.

Spousta politiků byla z hořícího Káthmándú evakuována vojenskými vrtulníky přímo ze střech na záchranných lanech, zatímco je ze země sledovaly tisíce demonstrantů.

Hledá se nový lídr

Nepokoje - označované s ohledem na věk většiny jejich účastníků jako "protest generace Z" - přerostly v největší nepokoje za poslední roky. Premiér K. P. Sharma Oli byl donucen rezignovat a ulice hlavního města jsou nyní pod kontrolou armády.

Související

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál, demonstrace, nepokoje, sociální sítě, zákaz, Káthmándú
9 fotografií

Obchody, školy i veřejné instituce zůstávají zavřené, zatímco mezinárodní letiště už obnovilo provoz. Podle nepálského ministerstva zdravotnictví si nepokoje vyžádaly nejméně 34 mrtvých a více než 1300 zraněných.

Protestující navrhli jako dočasnou vůdkyni země bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu Sushilu Karkiovou. Ta podle Reuters se svou rolí souhlasila, nyní se však hledá ústavní způsob, jak její jmenování právně ošetřit.

Samotný zákaz sociálních sítí v zemi byl jen poslední kapkou přilitou do beztak plného poháru. Podle údajů Světové banky dosáhla nezaměstnanost mladých lidí v loňském roce přibližně dvaceti procent. Podle vládních zdrojů navíc opustí Nepál každý den více než dva tisíce mladých lidí, kteří odcházejí za prací do zemí Blízkého východu či do jihovýchodní Asie.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001

"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nepál nepokoje demonstrace požár

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

„Právo na zbraň stojí za pár mrtvých.“ Slova zastřeleného Kirka působí jako předpověď

Pro jedny byl Kirkův postoj ke zbraním otázkou důsledného konzervativního přesvědčení, pro druhé ukázka cynismu.
Aktualizováno před 30 minutami
Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
před 41 minutami
"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001

"Zaútočily divoké zrůdy." USA si připomněly výročí teroru z 11. září 2001

V projevu Trump varoval ty, kteří by nyní chtěli USA znovu napadnout. "Dostaneme vás," řekl.
před 52 minutami
Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Francie je hodně protekcionistická země, tahle kauza se zkrátka hodí k tomu, aby se poukázalo na negativa ukrajinské produkce, říká agrární analytik.
před 1 hodinou
Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník
0:45

Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník

Nepokoje v Nepálů rychle přerostly v násilí mířené proti politikům a vládním institucím.
před 1 hodinou
Regulátoři v USA vyšetřují vliv chatbotů na děti a mládež

Regulátoři v USA vyšetřují vliv chatbotů na děti a mládež

Firmy vyvíjející chatboty v poslední době čelí rostoucímu tlaku ohledně toho, zda dostatečně zajišťují bezpečnost svých služeb.
Další zprávy