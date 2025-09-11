Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník

Vládou nařízená blokace sociálních sítí vyvolala počátkem týdne v Káthmándú rozsáhlé protesty, které rychle přerostly v násilí namířené proti politikům a vládním institucím.
Demonstranti zapalovali budovy, podpalovali ministerské rezidence a útočili na vládní ministry. Symbolem toho se staly záběry hořícího parlamentu, plameny však sežehly i dům ministra komunikace Prithviho Subba Gurunga či guvernéra Nepálské centrální banky.
Nepokoje zasáhly i dům ministryně zahraničí Arzu Rany Deubové. Na videích je vidět, jak dav demonstrantů brutálně napadá ji i jejího manžela, expremiéra Shéra Bahadura Deubu.
Další záběry dokumentují zoufalý útěk ministra financí Bishnu Paudela, kterého rozvášněný dav zahnal až do řeky.
Spousta politiků byla z hořícího Káthmándú evakuována vojenskými vrtulníky přímo ze střech na záchranných lanech, zatímco je ze země sledovaly tisíce demonstrantů.
🇳🇵 The Parliament in Nepal is no more— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
Nepal's parliament building in Kathmandu was set on fire by protesters on Sept 9, during anti-corruption unrest that killed over 20, and led to Prime Minister Oli's resignation. pic.twitter.com/lbCz9qTm6R
Hledá se nový lídr
Nepokoje - označované s ohledem na věk většiny jejich účastníků jako "protest generace Z" - přerostly v největší nepokoje za poslední roky. Premiér K. P. Sharma Oli byl donucen rezignovat a ulice hlavního města jsou nyní pod kontrolou armády.
Obchody, školy i veřejné instituce zůstávají zavřené, zatímco mezinárodní letiště už obnovilo provoz. Podle nepálského ministerstva zdravotnictví si nepokoje vyžádaly nejméně 34 mrtvých a více než 1300 zraněných.
Protestující navrhli jako dočasnou vůdkyni země bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu Sushilu Karkiovou. Ta podle Reuters se svou rolí souhlasila, nyní se však hledá ústavní způsob, jak její jmenování právně ošetřit.
Samotný zákaz sociálních sítí v zemi byl jen poslední kapkou přilitou do beztak plného poháru. Podle údajů Světové banky dosáhla nezaměstnanost mladých lidí v loňském roce přibližně dvaceti procent. Podle vládních zdrojů navíc opustí Nepál každý den více než dva tisíce mladých lidí, kteří odcházejí za prací do zemí Blízkého východu či do jihovýchodní Asie.