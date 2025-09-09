Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Taktéž nepálský premiér Khadka Prasád Oli skončil v úterý ve funkci, uvedla to agentura Reuters s odvoláním na rezignační dopis adresovaný prezidentovi.
Třiasedmdesátiletý politik v rezignačním dopise uvedl, že ve funkci skončil k dnešnímu dni s ohledem na nepříznivou situaci ve 30milionové zemi. Chce tím podle svých slov umožnit politické řešení krize.
Protesty v hlavním městě Káthmándú zažehlo vládní rozhodnutí zablokovat přístup k sociálním sítím pro uživatele, kteří se nezaregistrovali u místních úřadů. Kabinet krok obhajoval bojem proti anonymním účtům, ale kritici v něm viděli autoritářský zásah do svobody projevu.
Když se v pondělí v ulicích shromáždily desítky tisíc lidí, policie proti nim zasáhla střelnými zbraněmi - nejméně 19 lidí bylo zastřeleno a přes tři sta utrpělo zranění.
Vládní budovy v plamenech
O den později vláda zákaz sociálních sítí odvolala a vyhlásila zákaz vycházení, aby zabránila dalším protestům. To však nezabránilo další vlně nepokojů. Premiér Oli se tak během dne rozhodl pro odstoupení z úřadu, ani tím však situaci neuklidnil.
🇳🇵 The fire has already engulfed almost the entire Nepalese Parliament building. pic.twitter.com/cYuX18qMgB— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025
Davy mezitím vypálily sídlo Komunistické strany a Nepálského kongresu, stejně jako premiérův dům. Oheň srovnal se zemí také dům ministra vnitra Rameshe Lekhaka, který již v pondělí rezignoval poté, co převzal odpovědnost za mrtvé. Na sociálních sítích kolují videa, jak demonstranti vnikají do domů politiků nebo je lynčují přímo na ulicích. Počet obětí mezitím stoupl na 21.
Generace Z v ulicích
V čele protestů stojí převážně teenageři a mladí dospělí, kteří své hnutí označují jako "protest generace Z". Zablokování sociálních sítí pro ně bylo poslední kapkou po letech frustrace z hospodářské nerovnosti, korupce a nepotismu.
Na jejich stranu se postavil i pětatřicetiletý starosta Káthmándú a rapper Balandra Shah. Přestože se osobně do demonstrací nezapojil, označil je za "spontánní hnutí", které podporuje. Vzhledem k tomu, že téměř celá dosavadní politická elita je na útěku, Shah se stává prominentní osobností.
Nepál je od roku 2008 federativní sekulární republikou, čímž po desetileté občanské válce mezi vládou a maoisty ukončil svůj letitý status jediného hinduistického království na světě. Politické spektrum se dnes rozděluje především na demokraticky-socialistický Nepálský kongres na jedné straně a marxisticko-leninské a maoistické komunistické strany na straně druhé. Na jaře letošního roku v zemi proběhly demonstrace, které žádaly návrat království.