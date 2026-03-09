„Moc skrytá za hábitem“. Kdo je nový duchovní vůdce Íránu?

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého Alího Chameneího. V neděli o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února. Věrnost novému ajatolláhovi už přísahaly íránské revoluční gardy i armáda.
„Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců,“ uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Členové duchovního orgánu odpovědného za výběr nejvyššího íránského představitele vyzvali Íránce, aby se za něj postavili a zachovali národní jednotu. Organizace vyzvala občany po celé zemi, „zejména elity a intelektuály ze seminářů a univerzit“, aby přísahali věrnost novému vedení a ochránili jednotu v kritickém okamžiku pro Írán.
Podle tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního vybrali členové Shromáždění znalců nového duchovního vůdce navzdory hrozbám, že se stane terčem útoků. Poděkoval jim za tento výběr a vyzval k jednotě kolem nového ajatolláha.
Agentury Reuters a AFP píší, že novému duchovnímu vůdci přísahal věrnost velitel íránských ozbrojených sil. Také íránské revoluční gardy uvedly, že jsou připraveny jej následovat. Volbu Modžtaby Chameneího přivítal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Doplnil, že následovat ho je náboženská a národní povinnost.
Modžtaba Chameneí byl podle agentury AP považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, a to přesto, že nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.
Média v neděli ráno informovala, že Shromáždění znalců vybralo nástupce zabitého ajatolláha, jeho jméno ale orgán nezveřejnil. Následně jeden z jeho členů Hosejnalí Eškevarí přislíbil, že Chameneího jméno jakožto vůdce Íránu bude pokračovat. Otec současného ajatolláha se na tuto pozici dostal v roce 1989 po někdejším vůdci íránské revoluce Rúholláhovi Chomejním.
Kdo je Modžtaba Chameneí?
Na rozdíl od svého otce se 56letý Modžtaba Chameneí do značné míry držel v ústraní. Nikdy nezastával vládní funkci ani neposkytoval veřejné projevy ani rozhovory. V médiích je k dispozici jen omezený počet jeho fotografií a videí.
Podle televize BBC se už ale léta šíří zvěsti, že má v Íránu značný vliv v zákulisí. Americké diplomatické depeše, které zveřejnila WikiLeaks na konci první dekády 21. století, ho podle agentury AP popisovaly jako „moc skrytou za hábitem“, která byla v rámci režimu všeobecně považována za „schopnou a energickou“ postavu.
Modžtaba se narodil 8. září 1969 ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu, je druhým ze šesti Chameneího dětí. Středoškolské vzdělání získal na náboženské škole Alavi v Teheránu.
Podle íránských médií sloužil Modžtaba v 17 letech několikrát krátce v armádě během íránsko-irácké války. Osmiletý krvavý konflikt ještě více vyhrotil režim vůči USA a Západu, které Irák podporoval.
V roce 1999 se Modžtaba vydal do svatého města Qom, které je považováno za důležité centrum šíitské teologie, aby pokračoval ve studiu náboženství. „Je pozoruhodné, že až do této doby nenosil kněžské oblečení, a není jasné, proč se rozhodl navštěvovat seminář ve 30 letech, jelikož je to běžnější v mladším věku,“ píše BBC.
Odborníci očekávají, že muž, který při americko-izraelských útocích ztratil otce, matku a manželku, pravděpodobně nepodlehne tlaku Západu. A mluví se o něm jako o člověku „tvrdé linie“.
Bude cílem dalšího útoku?
Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že Spojené státy musí být zapojeny do výběru nástupce Alího Chameneího. Dal také najevo, že nepřijme, aby se Modžtaba Chameneí stal příštím ajatolláhem. Na konci týdne uvedl, že nový íránský duchovní vůdce bez souhlasu USA ve své pozici nevydrží dlouho.
Když byl Trump v neděli večer v rozhovoru pro Times of Israel dotázán na toto jmenování, odpověděl: „Uvidíme, co se stane.“ Ve stejném rozhovoru Trump uvedl, že rozhodnutí o ukončení války bude společné s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Trump také prohlásil, že Írán by zničil Izrael, kdyby on a Netanjahu nebyli nablízku. „Írán se chystal zničit Izrael a všechno kolem něj… Pracovali jsme společně. Zničili jsme zemi, která chtěla zničit Izrael,“ řekl šéf Bílého domu.
Ajatolláh Alí Chameneí, který vládl 37 let, byl zabit při americko-izraelském útoku na Teherán 28. února, první den války s Íránem.
