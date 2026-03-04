Íránci si za vůdce zřejmě zvolili "mladého" Chameneího. Zabijeme ho, zní z Izraele

V úterý se sešli vysoce postavení íránští duchovní odpovědní za výběr příštího nejvyššího vůdce. Podle tří íránských úředníků obeznámených s jednáním, s nimiž mluvili reportéři deníku The New York Times, se stal favoritem syn zavražděného bývalého vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Podle webu Iran International to pak vypadá, že byl Modžtaba Chameneí už zvolen.
Zatím nepotvrzené informace webu Iran International hovoří o tom, že Shromáždění expertů pod tlakem Revolučních gard zasedlo a Modžtabu zvolilo. Webu to řekly informované zdroje, které hovořily pod podmínkou anonymity.
„Duchovní zvažují, že Modžtaba Chameneí bude jmenován nástupcem svého otce již ve středu ráno, ale někteří vyjádřili výhrady – obávají se, že by se kvůli tomu mohl stát terčem Spojených států a Izraele. O citlivých interních jednáních hovořili pod podmínkou anonymity,“ píše deník The New York Times.
Duchovní, známí jako Shromáždění expertů, uspořádali podle úředníků dvě virtuální schůzky – jednu ráno a jednu večer. Izrael zaútočil na budovu v Komu, jednom z hlavních sídel moci šíitského islámu, kde se mělo shromáždění sejít a zvolit nového nejvyššího vůdce, ale budova byla prázdná, uvedla tisková agentura Fars News, která je napojena na Islámské revoluční gardy.
Důvod virtuálních schůzek je prostý: vzdušné údery budovu zničily, hovoří se tak o možnosti, že teokratický režim mohl nového nejvyššího vůdce zvolit online.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac každopádně i tak ve středu na síti X varoval, že kdokoliv bude jmenován novým íránským vůdcem, bude jasným cílem eliminace.
„Každý vůdce, kterého jmenuje íránský teroristický režim, aby pokračoval ve vedení plánu na zničení Izraele, ohrožoval USA a volný svět a země regionu a potlačoval íránský lid – bude jednoznačným cílem k likvidaci,“ napsal Kac.
V Islámské republice je ajatolláh nejvyšší vůdce nejvyšší politickou i náboženskou autoritou. Jeho pravomoci jsou rozsáhlé. Působí jako vrchní velitel ozbrojených sil, jmenuje předsedu soudní moci a stanovuje základní strategie a hodnoty státu. Je de facto zástupcem boha na zemi.
Kdo je „mladý“ Chameneí?
„Dlouho byl považován za nástupce, ale v posledních dvou letech se zdálo, že se o tom přestalo mluvit. Pokud bude zvolen, naznačuje to, že nyní je u moci mnohem tvrdší strana režimu, revoluční gardy,“ řekl The New York Times expert na Írán a šíitský islám na Univerzitě Johnse Hopkinse Vali Nasr.
Šestapadesátiletý Modžtaba Chameneí je totiž vlivná, i když uzavřená osobnost, která působí ve stínu svého otce. Ačkoli nikdy nezastával vysokou volenou funkci, je známý svými úzkými vazbami na Islámské revoluční gardy.
Během íránsko-irácké války v 80. letech 20. století sloužil Modžtaba v praporu Habib, jednotce složené převážně z dobrovolníků napojených na vznikající revoluční sítě Islámské republiky. Prapor operoval pod silami spojenými s revolučními gardami a zúčastnil se několika významných bitev války.
Tam se s jejími pozdějšími vysokými představiteli Modžtaba seznámil a navázal kontakty.
Ve výběru byli i „umírnění“
Dalšími kandidáty byli Alíreza Arafí, duchovní a právník, který je součástí tříčlenné přechodné rady vedení jmenované po smrti ajatolláha Chameneího, a Hasan Chomejní, vnuk zakladatele islámské revoluce, ajatolláha Rúholláha Chomejního.
Arafí i Chomejní jsou považováni za umírněné, druhý jmenovaný má blízko k reformní politické frakci v Íránu.
Ústava vyžaduje, aby vůdce byl volen Shromážděním expertů a aby měl vynikající náboženské vzdělání, hluboké znalosti islámské právní vědy a politiky a silné manažerské schopnosti.
Shromáždění expertů se skládá z 88 duchovních volených každých osm let v celostátních volbách. Všichni kandidáti musí být nejprve prověřeni Radou strážců z hlediska náboženské a politické způsobilosti.
Formálně shromáždění nejen vybírá vůdce, ale také sleduje jeho výkon a má pravomoc ho odvolat, pokud je shledán nezpůsobilým. V praxi však důsledně podporovalo Chameneího vedení bez veřejného nesouhlasu.
