„Pro případ, že by se objevili nepřátelé.“ Lukašenko si s Kimem vyměňovali dary

Kim daroval Lukašenkovi tradiční meč a ozdobnou urnu s podobiznou běloruského vůdce, zatímco Lukašenko Kimovi daroval útočnou pušku
Útočná puška „pro případ, že by se objevili nějací nepřátelé“, a váza z nábojnic. Setkání běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s jeho severokorejským autokratickým protějškem Kim Čong-unem v Pchjongjangu doprovodila neobvyklá výměna darů, která symbolicky podtrhla sbližování dvou izolovaných režimů.
Lukašenko při podpisu smlouvy o přátelství předal Kimovi automatickou pušku. „Pro případ, že by se objevili nepřátelé!“ zavtipkoval, zatímco severokorejský vůdce si zbraň se zájmem prohlédl a vyzkoušel i mechanismus přebíjení.
Setkání dvou lídrů pod mezinárodními sankcemi přichází v době, kdy jsou oba režimy klíčovými spojenci Ruska ve válce proti Ukrajině. Severní Korea dodala Moskvě miliony kusů munice a vojáky, Bělorusko zase poskytlo své území pro ruskou invazi a souhlasilo s rozmístěním ruských taktických jaderných zbraní.
Lukašenkova návštěva Pchjongjangu, první za jeho 33 let u moci, ukázala chytré diplomatické balancování. Posiluje vztahy se státy přátelskými k Rusku a nepřátelskými vůči Západu, zároveň se však snaží normalizovat vztahy se Spojenými státy.