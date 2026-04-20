Kolíky proti upírům a vojáci u čarodějek. Rusko propadá „ezománii“

Válka na Ukrajině nepřinesla Rusku jen stupňující cenzuru, ekonomickou krizi a pocit permanentního ohrožení. Odstartovala zároveň čarodějnický boom, který děsí pravoslavnou církev.
Válka, cenzura a ekonomická tíseň ženou Rusy k ezoterice a magickým rituálům. Čarodějky hlásí nové klienty z řad vojáků. Obchodní statistiky mezitím ukazují násobně častější nákupy magických předmětů a kolíků proti upírům. Pravoslavná církev reaguje lobbováním za zákazy a slovy o „vlivu ďábla“.
V potemnělém bytě v Moskvě přejíždí Natalia Malinovská zapálenou sirkou nad sklenicí a sleduje, jak se plamen chová. Představuje se jako čarodějka provozující tradiční lidovou magii.
Řemeslo a schopnosti prý zdědila po babičce. Klientům nabízí věštění, ochranu před nadpřirozenem nebo rituály k přivolání lásky. Byznysu se daří, v posledních měsících zažívá výrazný růst.
Zčásti za to může příliv nové klientely. „Muži, kteří bojují v takzvané speciální operaci, mě poslední dobou kontaktují často, opravdu hodně často,“ říká Malinovská reportérům agentury Reuters.
Vojáci nasazení na Ukrajině ji podle ní oslovují především s prosbami o ochranu nebo s obavami, že během války přijdou o své partnerky.
Špatné časy magii svědčí
Boom zájmu o ezoteriku ale neposilují jen nejistí vojáci. Podle březnového šetření ruské státní agentury VCIOM (Všeruské centrum pro studium veřejného mínění) s magií alespoň jednou experimentovalo až 85 procent ruské populace.
Příčinou je podle výzkumníků rostoucí pocit úzkosti a ohrožení. „V takových podmínkách, obzvlášť na pozadí vojenské hrozby, víra – bez ohledu na to, v co lidé věří – slouží jako nástroj psychologické obrany,“ uvádí zpráva od VCIOM.
Píše se v ní také, že už téměř polovina lidí v Rusku věří v nějakou formu magie, od schopností předvídat budoucnost přes čarodějnické rituály až po vliv nadpřirozených sil. V roce 2019 podobně věřila pouze necelá třetina populace.
Rusko vede válku proti Ukrajině už více než čtyři roky. Konflikt se promítá do rostoucích životních nákladů i do zpřísňující se cenzury.
V březnu začaly ruské úřady výrazně omezovat přístup k internetu. K neohlášeným, téměř každodenním výpadkům dochází, jak reportuje deník The New York Times, v posledních týdnech především v Moskvě a Petrohradu. Oficiálním důvodem je ochrana vnitrozemí před ukrajinskými dronovými útoky.
To, že se Rusové v čase rostoucí nejistoty obracejí k ezoterice, dokládají i ekonomická data. Podle společnosti ATOL, která analyzuje pokladní data, se za poslední rok zdvojnásobil prodej křišťálových koulí a ochranných amuletů. Prodej osikových kolíků, tradičně spojovaných s ochranou před upíry a dalšími zlými silami, vzrostl dokonce čtyřnásobně.
Církev nesouhlasí
Proti rostoucímu trendu se vymezuje ruská pravoslavná církev. Patriarcha Kirill, její nejvyšší představitel, už v lednu varoval před „nebezpečným vlivem věštců a mágů“, který označil za „masovou manipulaci“.
„Ve věštění je přítomná temná síla, je při něm využívaná moc ďábla,“ prohlásil vůdce církve, která pravidelně žehná zbraním používaným na Ukrajině a standardně v zemi provádí exorcismy.
Kritiku pro Reuters doplnil mluvčí moskevského patriarchátu Vakhtang Kupshidze. „Když čarodějnice, vědmy a další zástupci této řekněme třídy používají křesťanské symboly, jde podle mě o záměrnou snahu obelhávat lidi. Je to vědomé zaměňování víry a magie,“ uvedl.
Církev zároveň podporuje návrh několika ruských zákonodárců, který by zakázal reklamu na magické služby.
Čarodějnice Malynovská přitom sama se zákazem reklamy na magii souhlasí. „Myslím, že je rozumné je zakázat. Možná by poté tohle vše konečně skončilo a lidé by žili normálně a ezoteriku vnímali jinak, ne jako nějakou formu zákaznických služeb,“ vysvětluje reportérům čarodějnice.
Proti církvi prý nijak nebrojí, naopak tvrdí, že sama dodržuje pravoslavné zvyklosti a své klienty posílá do kostela.