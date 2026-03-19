Rusko doporučí posílat k psychologům ženy, které nechtějí děti. Má to řešit demografickou krizi

Ruské ministerstvo zdravotnictví doporučí lékařům, aby posílali k psychologům ženy, které odpoví záporně na dotaz, zda chtějí mít děti. Cílem je, aby si vytvořily pozitivní přístup k mateřství, uvedla ruská státní agentura TASS s odkazem na příslušnou směrnici resortu. Podle agentury AFP mají nové zdravotnické pokyny řešit demografickou krizi v Rusku.
Pokud Rusky při vyplňování dotazníku týkajícího se anamnézy odpoví „nula“ na dotaz, kolik by chtěly - nebo už mají - potomků, doporučuje se poslat pacientku na konzultaci ke klinickému psychologovi s cílem vytvořit u ní pozitivní přístup k rození dětí, cituje z dokumentu resortu zdravotnictví TASS. Ministerstvo později upozornilo, že pokyn má doporučující charakter.
Klesající porodnost v Rusku vyvolává obavy u prezidenta Vladimira Putina a problém se dále zhoršil, jak Moskva v posledních čtyřech letech vyslala statisíce mladých mužů bojovat proti Ukrajině, píše AFP. Ruská služba BBC ke konci února na základě informací z otevřených zdrojů uvedla, že v této válce padlo nejméně 200 000 ruských vojáků, a upozornila, že skutečná bilance bude výrazně vyšší.
Rusko v současné době čelí klesající porodnosti, přirozenému úbytku populace a rostoucí úmrtnosti mužů, upozornil server The Moscow Times. V roce 2024 se podle něj v zemi narodilo 1,22 milionu dětí, což je nepatrně více než v roce 1999, kdy Rusko zaznamenalo rekordní minimum v podobě 1,21 milionu novorozenců. Porodnost tam činí přibližně 1,4 dítěte na ženu, což je hluboko pod hranicí 2,1 potřebnou pro stabilní populaci, dodala AFP.
Moskva kvůli tomu v posledních letech zpřísnila pravidla pro interrupce a parlament schválil zákon, jenž zakazuje propagaci bezdětného životního stylu. Velké rodiny jsou oslavovány a stát jim nabízí řadu benefitů. Podporují se také takzvané „tradiční hodnoty“ mezi mladými, dodal The Moscow Times s poznámkou, že opatření zatím neměla viditelný úspěch. Statistický úřad Rosstat předpovídá, že ruská populace klesne do roku 2046 na 138,8 milionu, ta současná činí asi 143 milionů.
