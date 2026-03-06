Kam až se může rozšířit válka v Íránu? Odpověď vás překvapí

Írán od začátku americko-izraelského bombardování zaútočil v odvetě na Izrael, Jordánsko, Bahrajn, Katar, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Irák, Omán a nejnověji také na Ázerbájdžán. Raketu, která mířila na Turecko, sestřelila protivzdušná obrana NATO. Kam se konflikt ještě může rozšířit?
Teherán přitom chápe střet jako boj o své přežití, rozhodl se tak, že konflikt musí bolet i sousední státy, vysvětluje šéfredaktor deníku Aktuálně Matyáš Zrno. Kalkulace ajatolláhů je přitom podle něj taková, že především bohaté ropné státy a regiony, které žijí z těžby ropy a plynu anebo z finančních služeb a turismu (jako Dubaj), zatlačí na USA, aby konflikt ukončily.
Dopadnout to ale může nakonec přesně obráceně. Arabské státy Perského zálivu byly tradičně nepřáteli Íránu, obývaného převážně Peršany, kteří jsou navíc vyznavači konkurenční šíitské větve islámu. „Arcirivalové“ Írán a Saúdská Arábie spolu už zápasili o vliv v zástupných válkách v Sýrii, Iráku či Jemenu.
Ačkoli žádná muslimská země by se k americkému – a především izraelskému – bombardování nikdy dříve nepřidala, svými odvetnými útoky teď ale dal Írán lídrům arabských států do rukou argument, proč se možná v budoucnu nějakým způsobem k americko-izraelské akci připojit, vysvětluje Zrno.
Tradičním konkurentem Íránu je ovšem také Turecko, které s Teheránem v minulosti soupeřilo o vliv v Sýrii i v Zakavkazsku. Ankara se ale obává především uprchlické vlny. Poté, co na svém území hostila několik milionů Syřanů, se nyní chce tomuto scénáři vyhnout. Turecká armáda má už údajně připravené plány na obsazení bezpečnostní zóny na hranici s Íránem, aby k tomu nedošlo.
A aby toho nebylo málo, Turecko se bezesporu postaví i za spřátelený Ázerbájdžán, na jehož území nyní dopadly íránské drony – konkrétně na letiště v Nachičevanu. S Baku přitom má íránský režim rovněž dlouhodobě napjaté vztahy – na severu Íránu totiž žije početná ázerbájdžánská menšina, země navíc udržuje úzké vztahy s Izraelem. Teherán pěstuje udržuje přátelské vazby s Arménií, která s Ázerbájdžánem vedla desítky let trvající spor o Náhorní Karabach.