Ukrajinský generál otevřeně promluvil o ruských ztrátách i "ztracených" městech

Situace by mohla být mnohem horší, hodnotí uplynulý rok války na Ukrajině vrchní velitel ukrajinské armády, generál Oleksandr Syrskyj. Ruské cíle byly mnohem ambicióznější, konstatuje.
Rusko chtělo obsadit celý Donbas a některá území v Záporožské, Dněpropetrovské nebo Chersonské oblasti a vytvořit tak nárazníkovou zónu. A to se nepodařilo, vysvětlil v rozhovoru pro francouzský deník Le Monde.
„Navzdory prohlášením generála Gerasimova a samotného Putina je 97 procent Kupjansku v současnosti pod kontrolou ukrajinských sil,“ uvedl. Pokrovsk se sice Rusové snaží dobýt už 19 měsíců, ale město nepadlo, shrnuje.
Podle generála Syrského změnil příchod technologických zbraní psychologii války. Denně použije každá armáda šest až osm tisíc FPV dronů a stovky dronů průzkumných. Cenu zlata mají prý dnes pěšáci, protože většina útočných operací probíhá „po svých“.
Padlých a raněných je víc
Vrchní velitel Ukrajinců tvrdí, že rok 2025 byl prvním rokem války, kdy ruské ztráty přerostly úroveň náboru. Proti 406 tisícům mobilizovaných Rusů stojí údajně 418 tisíc padlých nebo raněných. Syrskyj se domnívá, že ukrajinské straně se daří denně vyřazovat z boje přes tisíc ruských vojáků.
K vyjednávání o míru se generál v rozhovoru pro Le Monde nevyjadřoval. Dokud ale k nějakému mírovému uspořádání nedojde, je jeho úkolem zabránit nepříteli proniknout hluboko do ukrajinské obrany a osvobozovat obsazená území. Jedině tak lze totiž dosáhnout spravedlivého míru.