Když odvaha bolí: čtyři roky, které změnily Ukrajinu i svět

Čtyři roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstávají v paměti obrazy bolesti, odvahy i nezdolnosti. Čtrnáct fotografií zachycuje okamžiky, kdy svět zadržoval dech a Ukrajinci přesto nacházeli sílu pokračovat mezi troskami, kouřem i sněhem, který zakrývá stopy války, ale ne vzpomínky a hrdinství.
ŽIVĚKonec dohadů. Prezident Pavel nebude vládě vetovat rozpočet se schodkem 310 miliard
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.
ŽIVĚ4. rok války: Francie a Británie chtějí dát Kyjevu jaderné zbraně, tvrdí Rusové
Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.
V cele belgického sexuálního predátora Dutrouxe se našly desítky fotek nahých dětí
Belgičan Marc Dutroux, který si odpykává doživotní trest za věznění a zneužívání šesti dívek a smrt čtyř z nich, měl ve své cele desítky fotografií nahých dětí. Napsala to v úterý agentura AFP s odvoláním na informace belgických médií, podle nichž byla mezi dvěma stovkami pornografických snímků polovina zachycující děti.
ŽIVĚ„Skvělá práce pro špatné lidi, styďte se!“ Trump spílá soudu a hrozí novými cly
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.
Návrat na Měsíc se znovu zadrhává. Artemis II brzdí další technický problém
Ambiciózní návrat lidstva k Měsíci se znovu komplikuje. Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru programu Apollo, čelí dalším technickým potížím. Raketa, jež má vynést posádku mise Artemis II na cestu kolem Měsíce, se bude muset vrátit do montážní haly. Důvodem je problém s prouděním helia v horním stupni rakety. Jde už o druhou závadu, kvůli které byla mise odložena.