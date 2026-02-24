Přeskočit na obsah
24. 2.
Zahraničí

Když odvaha bolí: čtyři roky, které změnily Ukrajinu i svět

Russia Ukraine War Anniversary
Tváře odvahy a bolesti: čtyři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu
Zobrazit
14 fotografií
Kostiantyn Byček sedí v nemocnici s tváří plnou ran po ruském útoku. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Čtyři roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstávají v paměti obrazy bolesti, odvahy i nezdolnosti. Čtrnáct fotografií zachycuje okamžiky, kdy svět zadržoval dech a Ukrajinci přesto nacházeli sílu pokračovat mezi troskami, kouřem i sněhem, který zakrývá stopy války, ale ne vzpomínky a hrdinství.

Prohlédnout 14 fotografií
Nejnovější
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26
French armed forces conduct a major three-month military exercise called Orion 26

ŽIVĚ4. rok války: Francie a Británie chtějí dát Kyjevu jaderné zbraně, tvrdí Rusové

Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.

Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru Apollo program, čelí dalším technickým potížím.
Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru Apollo program, čelí dalším technickým potížím.
Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru Apollo program, čelí dalším technickým potížím.

Návrat na Měsíc se znovu zadrhává. Artemis II brzdí další technický problém

Ambiciózní návrat lidstva k Měsíci se znovu komplikuje. Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru programu Apollo, čelí dalším technickým potížím. Raketa, jež má vynést posádku mise Artemis II na cestu kolem Měsíce, se bude muset vrátit do montážní haly. Důvodem je problém s prouděním helia v horním stupni rakety. Jde už o druhou závadu, kvůli které byla mise odložena.

