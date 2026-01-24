Zabavené automobilové legendy jdou do dražby. Stát prodává Corvettu a Mustanga

Dva ikonické americké veterány, které zabavila policie z trestné činnosti, dostávají druhou šanci. Ministerstvo vnitra je nabídne v únoru v online dražbě. Jde o Chevrolet Corvette z konce padesátých let a Ford Mustang ze zlaté éry amerických „muscle cars“. Vydělané peníze stát použije na odškodnění poškozených.
Ministerstvo vnitra se v únoru chystá na dražbu, která má potenciál zaujmout i lidi, kteří se o státní majetek zabavený v rámci trestné činnosti běžně nezajímají.
Do elektronické aukce totiž míří dva výrazné automobilové veterány, Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 a Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967. Vozy, které se do majetku státu dostaly v rámci trestního řízení, teď dostávají šanci na nový život třeba v rukou sběratelů nebo nadšenců do klasických aut.
„Předmětem dražby budou dva mimořádně atraktivní automobily,“ uvádí ministerstvo vnitra. Podle resortu nejde o běžný prodej zabaveného majetku, ale o výjimečnou událost. „Obě vozidla představují ikonické modely své doby a patří do kategorie historických vozidel, což činí tuto dražbu výjimečnou a mediálně zajímavou,“ dodává Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva.
Zřejmě větší pozornost přitahuje Chevrolet Corvette první generace z roku 1959 pro lepší technický stav. Legendární americký sporťák s dlouhou přídí a osmiválcem pod kapotou je pro mnohé ztělesněním automobilové elegance padesátých let.
Nabízený kus nese známky stáří a používání, což ale v případě veteránů nemusí být na škodu. Právě autentická patina je pro část sběratelů ceněná a dává vozu osobitý charakter. Vyvolávací cena přesahující 2,8 milionu korun má dle resortu odpovídat nejen stavu auta, ale i jeho historické hodnotě.
Druhým vozem v aukci je Ford Mustang Fastback GTA S390 z roku 1967, tedy model, který se zapsal do dějin americké automobilové kultury. Tentokrát však nejde o naleštěný exemplář připravený vyjet na silnici.
Mustang v atraktivní a oblíbené zelené metalíze vypadá lákavě, je však veden jako nepojízdný, s rozebraným motorem (ten slibuje výkon 147 kW) a dalšími díly naloženými v kufru. Pro někoho může jít o komplikaci, pro jiné o příležitost. Vyvolávací cena je výrazně nižší než u Corvetty – přesněji 344 tisíc korun, což dává šanci širšímu okruhu zájemců.
Prodej zajišťuje Centrum zajištěných aktiv ministerstva vnitra (CENZA), které spravuje majetek zabavený policií. Podle resortu má celý proces jasný smysl.
„Automobily byly zajištěny Policií ČR v rámci trestního řízení. Finanční prostředky získané jejich prodejem jsou následně využívány k odškodnění poškozených,“ vysvětluje ministerstvo. Stát tak prostřednictvím dražby nejen uvolňuje majetek, který by jinak zůstal nevyužitý, ale zároveň vrací peníze.
Samotná dražba proběhne elektronicky od 6. do 10. února 2026. Zájemci se musí zaregistrovat nejpozději do 6. února do 13 hodin, pozdější přihlášení už nebude možné. Ministerstvo na tento termín upozorňuje i média, aby případní zájemci měli dostatek času se do aukce zapojit.
Ještě před samotným startem dražby nabízí resort možnost si vozy osobně prohlédnout. Prohlídka se má uskutečnit v areálu Vlkov u Osové Bítýšky.
