Stará Jawa s novým motorem. S Kalifem se vrací jedna z nejhezčích československých motorek do hry

Na první pohled z dálky klasická Jawa ze šedesátých let. Ve skutečnosti ale nový projekt, který kombinuje původní rám s moderním čtyřtaktním motorem z indické produkce. Kalif z dílny Partdecku vznikl jako experiment, který má zjistit, jestli může mít stará česká motorka nový život.
Na první pohled z dálky působí, jako by právě vyjela z konce šedesátých let. Ale na ten bližší je jasné, že tady něco nehraje.
Nese jméno Kalif a vznikla jako trochu bláznivý, ale o to zajímavější projekt malé české party kolem firmy Partdeck, která prodává díly a motorky týnecké značky. Na rozdíl od většiny nových retro motorek nejde jen o stylizaci. Kalif je skutečně postavený na starém českém základu, ale s moderním srdcem.
Myšlenka byla vlastně jednoduchá: vzít klasický rám z dvoutaktní Jawy a zasadit do něj současný čtyřtaktní motor z indické produkce. Proč, je nasnadě. Právě tam vznikají moderní Jawy vyráběné ve spolupráci s firmou Classic Legends, které se dovážejí do Česka, ať už jde o 350 CL „Pérák“, nebo 42.
Výsledkem je stroj, který spojuje starou českou techniku a charakter s modernější, spolehlivější pohonnou jednotkou.
Za projektem stojí především Petr Mašek z Partdecku, který se kolem motorek pohybuje už mnoho let a neřekne se mu jinak než Maspe. Podle jeho slov nápad nevznikl úplně jako promyšlený podnikatelský plán, ale spíš jako pokus zjistit, jestli by něco takového vůbec mohlo fungovat.
„Úplně celý koncept čtyřtaktního motoru v původním rámu vymyslel náš kolega Milan Mareš. Nějakým způsobem to zkoušeli realizovat, nepovedlo se, vznikla taková polofunkční motorka. A já jsem se do toho potom zapojil,“ popisuje Maspe začátky projektu.
Když se pak o nápadu bavil s renovátorem Petrem „Kennym“ Burianem, začala se postupně rodit konkrétní podoba motorky. „Nemám úplně designové cítění, tak jsem říkal, že se potřebuju s někým poradit. Kenny navrhl koncepci Kalifa a za posledního půl roku vznikla tahle motorka v podobě, v jaké ji vidíte dnes,“ říká.
Kenny měl přitom hned jasno, kam by měl projekt směřovat. „Říkal jsem mu: nedělej další ‚šestřičtyřku‘. Tu už továrna modifikovala tolikrát, že to je zkopírované jak plakát. Udělej nejhezčí československou motorku. A ta je za mě naprosto jasná, Californian. Udělej Kalifa,“ vzpomíná.
Právě slavná Jawa Californian ze šedesátých let (vznikala s kubaturou 250 či 350 ccm) se tak stala hlavní inspirací.
Název ale není úplně stejný. Proč právě Kalif, schválně s českým K? „U nás stejně nikdo neříká Californian. Každej řekne, že má doma Kalifa,“ vysvětluje Kenny. Pro motorku dokonce vzniklo i speciální logo na nádrži. „Nechtěli jsme dávat znak Jawa, aby se někdo neozval. Tak jsme udělali vlastní logo Kalif,“ říká renovátor, který si s motorkou také vyhrál, dal jí krásný lak.
Samotný prototyp vznikl poměrně skromně. „Dílnu nevlastníme. Máme jen koutek na skladě v Praze, pár metrů čtverečních. A v tomhle prostoru motorka vznikla,“ říká Maspe. Velkou část práce přitom odvedli externí dodavatelé a kamarádi. „Je to takový komunitní projekt. Na některých věcech se podílela spousta lidí.“
Technicky je motorka zajímavou směsí starého a nového. Základ tvoří český rám z dvoutaktní Jawy, doplněný o komponenty z moderních modelů. Největší změnou je samozřejmě motor – moderní čtyřtaktní jednoválec používaný u indických Jaw. Právě ten dává celému projektu smysl, protože staré dvoutakty dnes kvůli emisím nemají šanci na běžný provoz.
První kus je ale zatím spíš experiment. „Tohle je prototyp. Už jsme ho lehce testovali, ale důvod, proč je tady, je ten, abychom se přesvědčili, jaké na to budou reakce,“ popisuje Kenny u motorky, která se poprvé ukázala na výstavě Motosalon v Brně začátkem března.
„Dodělávali jsme některé nové detaily ještě včera v noci, byl to adrenalin,“ směje se Maspe.
A reakce přišly rychle. Na výstavě bylo kolem motorky dost rušno. A ozvali se lidé i na sociálních sítích.
„Lidi si všimli třeba brzdového kotouče, který nám docela zkritizovali. Prý vypadá jak z cirkulárky. Chtěli jsme je ozvláštnit, tak mají vyřezaný nápis Kalif, ale s nadšením se to, zdá se, nesetkalo. Nebo že jsme použili hranatá kolena. Ale to jsou věci, které se dají změnit,“ říká s úsměvem.
Kritiku bere jako součást vývoje. „Když nejsme slepí, tak si z toho vezmeme zpětnou vazbu.“ Podle něj přitom převažují spíš pozitivní reakce.
Pokud všechno půjde podle plánu, mohl by se Kalif jednou objevit i v malé výrobní sérii. Zatím se ale řeší hlavně to, jestli bude možné motorku oficiálně homologovat a přihlásit do provozu. Projekt už prochází procesem schvalování ve zkušebním ústavu.
Teprve potom bude dávat smysl řešit výrobu. „Nechceme dělat jen hezkou sošku do výstavky. Potřebujeme motorku pořádně vyzkoušet a ověřit, že funguje,“ říká Maspe.
Teoreticky by mohlo vzniknout jen několik desítek kusů. „Možná série kolem dvaceti motorek. Spíš tak, aby nás hřálo u srdíčka, že vznikla malá série českých motorek,“ dodává Kenny Burian.
Cena je zatím velkou neznámou. „Samozřejmě teď jsme v nákladech zhruba na 300 tisících, ale jde o prototyp, který si vyžadoval spoustu práce i při vymýšlení a zkoušení. Pokud se podaří vyřešit všechny problémy, cena hotového stroje by byla podle mě výrazně levnější,“ říká Maspe.
Kalif tak ukazuje něco, co je v dnešní době možná ještě důležitější než samotná motorka. Že i v malé dílně může vzniknout nápad, který propojí kus české motocyklové historie s dnešní technikou. A že vypadá opravdu k světu.
