Aukce láká na nové staré ČZ, skutečným pokladem je ale něco jiného, odhaluje renovátor

Do aukce míří šest „uloženkových“ motorek ČZ i vzácný model Roland. Největší pozornost znalců však poutá jiný exponát, čtyřtaktní prototyp z devadesátých let, o němž se dlouho myslelo, že zmizel.
Na jarní auto-moto veteránské aukci Retro Garáž se letos objeví mimořádně silná sestava motocyklů značky ČZ, která přitahuje pozornost nejen sběratelů, ale i pamětníků.
Na první pohled láká především kolekce šesti „uloženkových“ strojů ČZ 125 a 180 z devadesátých let, tedy motorek, které prakticky nikdy nevyjely na silnici. Dochovaly se v původním stavu, s nevybledlými laky, zachovalými chromy i původními pneumatikami, a představují tak vzácnou možnost pořídit si motocykl v kondici, jakou si mnozí pamatují z někdejší Mototechny.
Právě tahle autentická „novost po třiceti letech“ z nich dělá atraktivní sběratelské kusy, i když nejde o starší historické rarity a nemají v očích historiků tak velkou hodnotu.
Součástí nabídky je i model ČZ 180/487 Roland, který vznikal ve spolupráci se slovenskou firmou Moto Yuropa Senec. Ta dodala design s charakteristickými plastovými kryty, které z běžné stopadesátky nebo stoosmdesátky vytvořily lehké cestovní enduro.
Nabízený kus je navíc rovněž s minimálním nájezdem a hodí se jako exponát do sbírky. Sice jde o poměrně vzácný model, jehož přesné výrobní počty se nedochovaly, ale odborníci v kontextu celé aukce zajímá nakonec něco docela jiného.
Jak totiž upozorňuje Josef Janeček, který ve strakonické továrně pracoval od 70. let až do konce motocyklové výroby a dnes se věnuje renovacím, skutečné těžiště celé nabídky leží jinde.
„Roland i další kousky z kolekce uloženkových ČZ jsou určitě zajímavé, ale nejsou zdaleka nejvzácnější. Ostatně i já jednoho Rolanda mám. Z hlediska historického významu i rarity je překonává jediný konkrétní stroj, prototyp s čtyřtaktním motorem,“ říká jednoznačně.
Podle něj jde o motorku, která nemá na trhu srovnání a jejíž hodnota dalece přesahuje běžné modely, byť by byly v sebelepším stavu.
Čtyřtakt z roku 1994 totiž vznikl v jediném exempláři. Zatímco jiné pokusy o čtyřtaktní verzi vycházely ze sériových rámů pouze upravených pro nový motor, tento konkrétní kus prošel zásadní konstrukční proměnou.
Janeček, který měl možnost studovat jeho konstrukci alespoň z výkresů, upozorňuje na technické detaily, které laik snadno přehlédne, ale pro znalce jsou zásadní.
U motorky se přepracovala hlava rámu, zadní vidlice, uchycení stupaček, uchycení motoru, řídítek a mnoho dalších detailů. Všechny tyto změny směřovaly k unifikaci a částečnému sjednocení rámu s již vyráběným rámem pro motocykly typu ČZ – Cagiva Roadster.
Právě odlišná geometrie rámu a konstrukční řešení ukazují, že nešlo o slepou vývojovou větev, ale o vážný pokus posunout značku směrem k modernějším čtyřtaktním motocyklům. „To je úplně jiná motorka než běžná stoosmdesátka, i když to tak na první pohled může vypadat,“ naznačuje.
O to větší překvapení je podle něj fakt, že se motorka dostala do veřejné aukce. „Všichni jsme si mysleli, že se ztratila v nějaké zahraniční sbírce, nikdo o ní dlouho nic nevěděl,“ dodává renovátor ze Strakonic.
Přestože má podle tachometru najeto zhruba patnáct tisíc kilometrů, poslední tři dekády tato ČZ údajně strávila jako exponát v soukromé sbírce a dochovala se bez novodobých zásahů.
Jedinečnost podtrhuje i výrobní číslo potvrzující, že šlo o první a jediný kus, a podle Janečka jde o stroj, který cenou může výrazně překvapit. Vydražitel získá navíc i dobové reklamní prospekty, které byly tehdy fabrikou již připravené. Aukce se koná v sobotu v Lysé nad Labem.
