Černá loď pluje krajinou. Projeli jsme Tatru 603, má původní značku a míří do aukce

Tatra 603 z roku 1962 s historií u státního podniku a pozdějšími továrními zásahy jde do aukce Retro Garáž. Má za sebou starší renovaci, drobné kosmetické vady, ale po nedávném oživovacím servisu ve Strojírně Vodrlind funguje velmi dobře a je připravená normálně jezdit. Projeli jsme se i my.
Tatra 603 měla vždycky dar vyvolávat emoce. Ať už kvůli rozporuplné historii – běžní lidé si ji prakticky nemohli koupit, byla určená pro politiky, prominentní osoby a také šéfy státních podniků –, anebo zajímavé technice a designové výjimečnosti aerodynamické karoserie ladných tvarů.
Konkrétní vůz z roku 1962, který se nyní chystá do aukce, je atraktivní nejenom proto, že jde o kousek po renovaci, má dobře zdokumentovanou historii a navíc je po technické stránce ve velmi dobrém stavu.
První kilometry tato T603 strávila ve službách státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky. „Jak bylo u těchto vozů běžné, během služby prošel několika zásadními zásahy. Karoserie i motor byly vyměněny přímo v Kopřivnici, ale všechno je pečlivě zaznamenané v původním československém technickém průkazu,“ popisuje aukční licitátor a organizátor dražby Retro Garáž Pavel Kočí.
Ostatně toho si určitě všimli všichni, kdo se v historii T603 trochu vyznají – rok 1962 by totiž naznačoval první generaci, která měla masku s třemi světlomety, tedy takzvanou „trojočku“. Puristé vždy tyto výměny za novější masky kritizují, ale taková byla tehdy doba.
I změna registrační značky v roce 1970 má své vysvětlení, ta původní byla poškozená. Nicméně auto pak vystřídali pouze dva další majitelé, kdy třetí v pořadí ji měl od roku 2007. I proto má vozidlo pěknou a ceněnou původní „espézetku“ začínající áčkem.
Dnešní podoba je výsledkem renovace provedené přibližně před pěti lety. Od té doby auto prakticky nejezdilo, což je na jednu stranu znát na zachovalosti, ale zároveň to znamenalo, že bylo potřeba ho znovu probudit k životu.
Na černém laku se při bližším pohledu najdou drobnosti, je lehce popraskaný na masce a má pár šrámů. Nejsou to ale vady, které by kazily celkový dojem. Interiér je udělaný nově a kvalitně.
Zásadní je, co se odehrálo nedávno v dílně Strojírna Vodrlind. „U nás proběhl kompletní oživovací servis a důkladná kontrola, brzdy dostaly novou kapalinu a seřízení, palivová soustava se vyčistila, nádrž také, benzinová pumpa má novou membránu, měnily se náplně a čepy řízení. Auto bylo celkově seřízeno, aby fungovalo tak, jak má,“ říká renovátor Ondřej Vordlind. A výsledek je na autě opravdu znát.
Největší překvapení přichází ve chvíli, kdy se s Tatrou projedete. Člověk by možná čekal, že po letech stání bude působit těžkopádně nebo rozpačitě, ale překvapí.
Vzduchem chlazený osmiválec o objemu 2,5 litru běží klidně a bez rušivých projevů, motorově působí naprosto zdravě a jistě. Auto se ochotně rozjíždí, drží tempo a cestovní rychlost kolem stovky zvládá s naprostým klidem, bez zbytečného hluku.
Řízení je příjemné a na poměry své doby překvapivě jisté. Řazení si zpočátku řeklo o trochu trpělivosti, bylo potřeba ho rozhýbat, ale po krátké době si všechno sedlo a dnes funguje hladce a přesně. A to platí i o brzdách.
Celek pak vytváří dojem auta, které nejede jen dobře „na veterána“, ale prostě dobře obecně. Na silnici působí jako krásný koráb, který si razí cestu s noblesou sobě vlastní.
Konkrétní exemplář dnes nabízí kombinaci zajímavé historie, renovace a hlavně velmi povedeného jízdního projevu. Není to sterilní exponát, ale auto, které má charakter a je připravené jezdit.
Zkrátka pro někoho, kdo hledá klasickou Tatru s příběhem a bez nutnosti okamžitých investic a kdo se v ní rád občas projede, než aby jen stála v garáži jako exponát.
S vyvolávací cenou 680 tisíc korun a odhadem až k 1,3 milionu bude zajímavé sledovat, kam se hodnota této T603 v aukci posune. Dražba v rámci auto-moto burzy Retro Garáž se koná na výstavišti v Lysé nad Labem 28. března.
Rusové hřímají o pomoci Íránu. Je to ale trochu jinak, vysvětluje Just z Moskvy
„Většina propagandistických talk show se věnuje výlučně Íránu, dokonce jako by zapomínaly na válku na Ukrajině,“ hlásí z Moskvy náš spolupracovník Jiří Just. „Je to zase ten tradiční propagandistický vír, že Spojené státy si dělají, co chtějí, a že to jsou to imperalisté.“ Reálně ale Rusko pro Írán nic udělat nemůže.
„Prasata se snaží vzdát.“ Mučení a vraždy vojáků vydělávají obří peníze
V roce 2022 se na ruském Telegramu objevil nový trend: násilná videa z války na Ukrajině. Zabíjení v bitvách, popravy vězňů a znesvěcování těl mrtvých. Během čtyř let nashromáždily kanály statisíce odběratelů a staly se skvělým byznysem pro jejich anonymní majitele. Serveru Važnyje istorií se ale podařilo odhalit, jak funguje trh s válečným videomateriálem a kdo z něj profituje.
Střelba na sousedy i vypleněná lednice. Experti varují před lékem, vypíná paměť
Lidé je „zobou“ jako lentilky – statistiky udávají, že se ročně do českých lékáren doveze asi 80 milionů denních dávek těchto medikamentů. Řeč je o zolpidemech, které mají pomáhat s nespavostí. Jenomže podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv se u nich začínají množit nebezpečné nežádoucí účinky. Kromě toho, že jsou při dlouhodobějším užívání návykové, mohou tyto léky způsobovat i náměsíčnost.
Barcelona bez slitování, Straky dostaly potupnou sedmičku. Liverpool postup pohlídal
Fotbalisté Barcelony v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů deklasovali 7:2 Newcastle a v součtu s úvodní remízou 1:1 prošli do čtvrtfinále. Tottenham bez českého brankáře Antonína Kinského zdolal 3:2 Atlético Madrid, jemuž ale před týdnem podlehl 2:5 a v soutěži končí. Bayern i podruhé porazil Bergamo, tentokrát 4:1. Liverpool si došel za postupem triumfem 4:0 nad Galatasarayem.
ŽIVĚ Íránci pohřbili vlivného lídra režimu. Ozval se i zmizelý Modžtaba Chameneí
V Teheránu se ve středu odpoledne uskutečnil veřejný pohřeb šéfa íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního, kterého v úterý zabil izraelský úder. Íránská státní média zveřejnila kondolenční vzkaz, jehož autorem je údajně nový vůdce Modžtaba Chameneí. Ten však od začátku války nevystoupil na veřejnosti a o jeho osudu se spekuluje.