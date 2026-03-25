25. 3. Marián
Technika a design

Herec David Matásek o motorkách: Na vespě do Itálie? Klidně 450 kilometrů denně

Eva Srpová

David Matásek propadl motorkám naplno. Zůstává věrný vespám, na kterých vyráží i do Itálie, zároveň ale objevuje i silnější stroje značky, kterou si oblíbil: Triumph. V rozhovoru popisuje radost z jízdy, dlouhé cesty i to, proč je pro něj důležitější dojet v pořádku než snít o dalších motorkách.

David Matásek na Vespě GTSFoto: Eva Srpová
Herec David Matásek zůstává věrný jedné stopě a jeho nadšení pro motorky ho rozhodně neopouští. Na vespách jezdí už téměř dvě dekády –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a jak sám říká, není to jen dopravní prostředek, ale spíš životní styl.

„Teď máme pět vesp, brázdíme na nich město,“ směje se s nadsázkou. Některé z nich jsou navíc historické kousky, které si šetří spíš na speciální příležitosti. „Veterány vytahujeme hlavně na srazy,“ dodává.

Vespa ho chytla natolik, že pro ni nadchnul i své okolí. Už v dřívějším článku pro Aktuálně.cz ostatně přiznal, že tím nakazil okolí a na vespách jezdí mnoho herců.

Matásek navíc nestojí jen stranou – patří i mezi lidi, kteří stáli u zrodu pražských „spanilých“ jízd. Ty dnes organizuje Vespa Club Praha a herec pravidelně vyráží v čele celého průvodu a také se svou rodinou – na vespách totiž jezdí nejen on, ale i jeho žena a dcera.

Vedle Vespy ho ale časem zlákala i jiná značka, tentokrát z Anglie. „Pořídil jsem si Triumph Bonneville. To je úplně jiný svezení,“ říká. Přesto zůstává jasné, že značka Vespa má u něj pořád speciální místo.

A není to jen o krátkých projížďkách po městě. Matásek vyráží i na dlouhé cesty – třeba přes Alpy až do Itálie. „To nemá chybu. Denně zvládneme klidně 400 až 450 kilometrů, což je ideální, aby si člověk jízdu opravdu užil,“ říká.

Byl součástí skupiny osobností, které slavnostně zahájily motorkářskou skupinu při příležitosti březnového veletrhu Motosalon v Brně. Projel se na Vespě GTS spolu se svou ženou Evou, také nadšenou „vespistkou“.

Během proslovů řekl publiku rozhodně: „Hlavně je nejdůležitější, abychom se z každé vyjížďky vrátili ve zdraví, mnoha kamarádům se to nepodařilo,“ dodal.

Na sobě měl svou typickou bundu s nášivkou gangu Havloids. Motorkářská skupina s vtipným názvem, kterou založil, funguje víc jako parta kamarádů než klasický gang. Spojuje je radost z jízdy, humor a zároveň důraz na zodpovědnost na silnici.

„Ježdění bereme s nadhledem, ale zároveň zodpovědně. Nejde brát všechno úplně vážně… je v tom hlavně radost,“ vysvětluje.

Sezona je podle něj vždycky krátká a intenzivní. „V létě je to šílený, vůbec to nestačí. Jakmile je čas, snažím se vyrazit, máme svoje oblíbené trasy, ale rádi objevujeme i nové,“ dodává.

Na otázku, jestli má ještě nějaký motorkářský sen, odpovídá jednoduše: „Ani ne… hlavně vždycky dojet v pořádku. To je nejdůležitější.“ Víc než konkrétní stroje ho totiž baví samotný zážitek z jízdy.

Rozdíl mezi starými a novými motorkami vidí jasně. „Ty nové jsou praktické, ale moc krásy nepobraly,“ říká otevřeně. Naopak veterány ho baví právě svým vzhledem i charakterem.

A proč právě Triumph? Jeho odpověď je očekávatelná: „Jih Itálie brázdit na vespě, sever projet na triumphu.“ Další vysněné značky si ale nechává pro sebe. „To radši nebudu říkat, abych nenaštval kamarády,“ uzavírá s úsměvem.

