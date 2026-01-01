Přeskočit na obsah
Historie automobilů

Včera bezcenný vrak, dnes sběratelský kousek. I z obyčejné Octavie se stává veterán

Hranice třiceti let v roce 2026 dosahují i první kusy Škody Octavia.
Z pohledu českého vozového parku je asi nejzásadnějším třicátníkem Škoda Octavia. První novodobá generace měla premiéru 1. září 1996 a spolu s Audi A3 byla prvním koncernovým autem na nové kompaktní platformě. Dříve než čtvrtý VW Golf. Liftback doplnilo v roce 1998 kombi, obě verze se nabízely se širokou paletou motorů. Výroba první Octavie nakonec skončila až v roce 2010 s celkovým součtem přes 1,4 milionu vyrobených kusů.
Audi A3
Svět miniaut dnes výrobci hojně opouštějí, protože se finančně nevyplatí. Byla ale doba, kdy se do něj hrnuli ve velkém. Tak se před třiceti lety objevilo Saxo, nástupce letitého Citroënu AX. Dostalo také dvojče v podobě druhé generace Peugeotu 106, která také může být veteránem. Obě auta se dodávala s trojicí i pěticí dveří, a během života dokonce dostala i diesel. Vzácná je elektrická verze. Nástupcem se mimochodem staly typy C1, respektive 107 z Kolína.
Též populární dodávky Citroën Berlingo a Peugeot Partner letos oslaví na podzim třicáté narozeniny. Obě automobilky tímto modelem v osobní verzi reagovaly na rostoucí poptávku po velkoprostorových autech, zároveň ale za přijatelné peníze. Proto základ v malé dodávce. Popularita podobného typu vozů rychle rostla, pohrobci první generace se dokonce dělají dodnes v Latinské Americe.
Hranice třiceti let v roce 2026 dosahují i první kusy Škody Octavia. |
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Nemáte s novým rokem chuť navštívit svou garáž? Hranici třiceti let, která ve světě aut znamená možnost požádat o veteránské značky, totiž pokoří spousta modelů, u nichž byste jakýkoliv veteránský status čekali jen těžko. Už jen proto, že jich vznikly desítky či stovky tisíc kusů a běžně jezdí dodnes v poněkud zanedbaném stavu.

První novodobá Škoda Octavia, Volkswagen Passat B5 nebo třeba první Citroëny Berlingo a Peugeoty Partner. To je jen hrstka modelů, která může od 1. ledna požádat o veteránské značky. První vyrobené kusy totiž právě letos dosahují hranice třiceti let, která je pro specifickou atestaci, z níž plynou výhody i spousta povinností, nutná.

Základní podmínkou je testování na historickou původnost, kterou provádí Federace klubů historických vozidel prostřednictvím klubové testovací komise. Nutné je také prokázání technické způsobilosti vozu, kterou kontroluje STK. K té se přistupuje po kladném vyřízení testování historické původnosti. Veterán také, aby mohl jezdit na veteránských zelených značkách, musí pravidelně jednou za pět let na technickou kontrolu.

Oproti klasické technické kontrole má ta pro historické vozy trochu jiný průběh. Splňovat musí podmínky, které platily v době uvedení do provozu. Registrovat lze historický automobil, přičemž auta z roku 1996 spadají mezi novodobá historická auta, nejen v místě bydliště majitele, ale také v dalších 14 obcích s rozšířenou působností.

Rozhodně tedy neplatí, že i když máte v garáži auto z roku 1996, automaticky se z něj stává veterán. Naopak daný vůz musí být ve špičkovém stavu, což třeba zmíněná Octavia určitě ne v každém provozovaném kusu splňuje. Zároveň auto na veteránských značkách ze zákona nelze používat k podnikání nebo ho používat na denní dojíždění.

Veteránské značky s písmenem V pak mají některé výhody. Takové auto má třeba výrazně levnější povinné ručení. Pohybuje se namísto tisíců v řádu stokorun. Veterán je také osvobozený od eko daně.

Veškeré informace k testování veteránů, včetně třeba žádosti o provedení takového testování, najdete na stránkách Federace klubů historických vozidel.

