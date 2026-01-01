Včera bezcenný vrak, dnes sběratelský kousek. I z obyčejné Octavie se stává veterán

Nemáte s novým rokem chuť navštívit svou garáž? Hranici třiceti let, která ve světě aut znamená možnost požádat o veteránské značky, totiž pokoří spousta modelů, u nichž byste jakýkoliv veteránský status čekali jen těžko. Už jen proto, že jich vznikly desítky či stovky tisíc kusů a běžně jezdí dodnes v poněkud zanedbaném stavu.
První novodobá Škoda Octavia, Volkswagen Passat B5 nebo třeba první Citroëny Berlingo a Peugeoty Partner. To je jen hrstka modelů, která může od 1. ledna požádat o veteránské značky. První vyrobené kusy totiž právě letos dosahují hranice třiceti let, která je pro specifickou atestaci, z níž plynou výhody i spousta povinností, nutná.
Základní podmínkou je testování na historickou původnost, kterou provádí Federace klubů historických vozidel prostřednictvím klubové testovací komise. Nutné je také prokázání technické způsobilosti vozu, kterou kontroluje STK. K té se přistupuje po kladném vyřízení testování historické původnosti. Veterán také, aby mohl jezdit na veteránských zelených značkách, musí pravidelně jednou za pět let na technickou kontrolu.
Oproti klasické technické kontrole má ta pro historické vozy trochu jiný průběh. Splňovat musí podmínky, které platily v době uvedení do provozu. Registrovat lze historický automobil, přičemž auta z roku 1996 spadají mezi novodobá historická auta, nejen v místě bydliště majitele, ale také v dalších 14 obcích s rozšířenou působností.
Rozhodně tedy neplatí, že i když máte v garáži auto z roku 1996, automaticky se z něj stává veterán. Naopak daný vůz musí být ve špičkovém stavu, což třeba zmíněná Octavia určitě ne v každém provozovaném kusu splňuje. Zároveň auto na veteránských značkách ze zákona nelze používat k podnikání nebo ho používat na denní dojíždění.
Veteránské značky s písmenem V pak mají některé výhody. Takové auto má třeba výrazně levnější povinné ručení. Pohybuje se namísto tisíců v řádu stokorun. Veterán je také osvobozený od eko daně.
Veškeré informace k testování veteránů, včetně třeba žádosti o provedení takového testování, najdete na stránkách Federace klubů historických vozidel.
