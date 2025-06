Americký sen u Rakovníka. Otevírá se nová hala s veterány, které veřejnost sotva zná

Muzeum amerických veteránů JK Classic v Lužné u Rakovníka se rozšířilo. Majitel vybudoval novou halu pro to nejstarší a v jeho očích nejcennější, co se mu podařilo během posledních let sehnat. Předválečné americké vozy tu doplňuje jediný československý "vetřelec", Tatra 87, kterou má sběratel rád pro její hodnotu, jedinečné tvary a osmiválec.

V lesním údolí Křivoklátska, kde dříve stála pila a uskladňovalo se pilinové silo, dnes parkuje buržoazní elegance chromu, dřeva a leštěného laku. Muzeum amerických veteránů JK Classic zde před deseti lety otevřel Jaroslav Knap, který už čtvrtstoletí sbírá americké bouráky. Teď stálou expozici rozšířil o novou část. Nese název Předválečné klenoty a představuje dosud nejvzácnější vozy z celé sbírky. Americká auta, která vznikla před druhou světovou válkou a dnes patří mezi raritu světového automobilismu. V českém prostředí některé z nich nejsou ani na výstavách prakticky k vidění. Slavnostní otevření se koná v sobotu 21. června. Pro veřejnost to bude poprvé, kdy budou moci tato vozidla obdivovat naživo a většina z nich je pro návštěvníky málo známá. Expozice doplňuje už tak rozsáhlou kolekci, čítající asi sto vozů, z nichž naprostou většinu tvoří americké modely z 50. až 70. let. Jaroslav Knap rozměrným vozům s ikonickým designem, chromovými detaily a propadl, veterány jiných značek rozprodal. Tedy až na jediné, ale o tom až později. Jeho sbírka obsahuje zástupce prakticky všech významných amerických značek - od Cadillaců, Buicků, Chevroletů přes Chrysler, Lincoln, Mercury, ale i méně známé značky jako Stutz či Edsel a další. Splnění skutečného sběratelského snu přišlo až nyní. "Předválečná auta jsou vrchol. Jsou nejvzácnější, nejcennější a také nejnáročnější na renovaci. Dlouho jsem si přál, aby tu tahle kategorie měla své místo - a konečně přišel čas," říká Knap. Z pěti hal je soustředil do haly č. 4, zkrášlené navíc osvětlenými velkoformátovými obrazy na zdech. Jednotlivé vozy nejsou jen nablýskanými exponáty, mají za sebou i konkrétní příběhy. Například originální závodní automobil Buick Super 8 Special z roku 1929, který vznikl jako tovární speciál, ještě před deseti lety jezdil veteránské soutěže. Dalším pozoruhodným kouskem je Cord 812 Supercharged Sportsman Cabriolet, kterých vzniklo jen 64 s takzvanou rakvovou přídí, pozoruhodným modelem je i Packard Standard Eight Coupé z roku 1932, vrchol amerického luxusu těsně před propuknutím tzv. "velké krize". Asi nejextravagantnějším modelem je tu pak Auburn 8-101 A Cabriolet z roku 1922, velmi luxusní vůz v sexy červeném laku. Vedle všech těchto předválečných amerických kolosů působí jediné auto domácí výroby jako vetřelec. Jde o slavnou Tatru 87. Aerodynamická legenda československého průmyslu zde má čestné místo. "Chtěl jsem, aby tu byla. Je to výjimka, ale krásná. I když jinak se držím amerik. Ale i morálně sem vlastně patří, je výjimečná designem a má osmiválec," usmívá se Knap. S největší pravděpodobností jde jedno z nejdražších aut, které v muzeu vystavuje. Za návštěvu ale stojí i všechny ostatní haly, v jedné parkuje například model Cadillac Fleetwood z roku 1947, automobil, který byl podle archivních dokumentů po autosalonu v Praze přepraven přímo na Ministerstvo národní obrany a sloužil Úřadu předsednictva vlády. Jezdili v něm tak pravděpodobně vysocí ústavní činitelé, než vláda pochopitelně přešla na vozy sovětské provenience a později Tatry 603… Hala s číslem tři spojuje sportovní automobily, takzvané "muscle cars". K vidění tu jsou zejména různé verze Chevrolettu Corvette, ale i Dodge Challenger, několik Pontiaců (Firebird 400, GTO, Le Mans). Fanoušky zajímavých příběhů z historie automobilismu zase zaujme Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud s originálním chladičem Rolls-Royce. Britská značka ale Chevrolet zažalovala, a tak se model ještě téhož roku, co se dostal do prodeje, musel z nabídky stáhnout. Vzniklo poměrně málo exemplářů. Plagiátorství se ve světě aut objevovalo zkrátka odnepaměti. Zlato v interiéru Stutzu Blackhawk. Model vlastnil i Elvis Presley. | Foto: Eva Srpová Anebo Stutz Blackhawk v neoklasicistním stylu a s nejextravagantnějším interiérem vůbec. Pyšní se totiž 24karátovým zlacením, kdy nejde jen o několik doplňků, celý interiér, včetně rámečků přístrojů, páček a tlačítek byl pokryt zlatem. Několik vozů, například ty největší trucky Mack, parkují venku pod střechou. Hned vedle stojí nich stojí také hasičský vůz Crown Firecoach, který nese stopy válečných událostí, a to doslova. Díry po kulkách ve skle sběratel ponechal a nic na autě neměnil. "Auto sloužilo v LA, pak se za jeden dolar dostalo symbolicky do Jugoslávie sloužilo ve Splitu v době občanské války," dodává majitel. Celý areál muzea působí jako americký sen zasazený do středočeské reality. Najdete tu stylové vrakoviště, kde se konají tematická focení, i dětský autobus přestavěný na dětský koutek, benzínka jako na středozápadě, restaurace s americkými specialitami. Muzeum vzniklo bez veřejných dotací. Financováno je z podnikání rodiny Knapových - konkrétně ze zdravotnického velkoobchodu, který firma provozuje. "Je to drahý koníček, ale celý život miluju auta, americký průmysl, rockovou muziku… A manželka se do toho postupně zamilovala taky," říká s úsměvem. Naprostá většina aut je zrenovovaná, opravy si ale Knapovi zajišťují i ve vlastní dílně. Sehnat díly na mladší "ameriky" je prý poměrně snadné, na předválečné exempláře ale velmi složité a nákladné. Otevření nové haly symbolicky uzavírá jeden sběratelský cyklus a otevírá další. "Sběratelství ale nikdy nekončí. Jestli bych si ještě nějaký vůz přál, byl by to model značky Duesenberg, ten mi tu chybí. Ale mít všechno stejně nejde," dodává Knap. Na otázku, zda se nebojí, že lidé volně procházející halami něco odcizí, se směje. "Je pravda, že jsme u expozice s jedním armádním autem měli na korbě plastovou atrapu samopalu a ta brzy zmizela. Ale to byla opravdu jen ojedinělá událost, jinak jsou návštěvníci fajn a mám radost, že se jim auta líbí, zvlášť děti tu jsou vždycky nadšené," uzavírá Knap.