Klidné spaní Octavie končí. Kia přiváží ještě větší kombi za nečekaně málo peněz

Především českým zákazníkům nasadila Kia velkého brouka do hlavy. Možná trochu nečekaně totiž uvedla kompaktní model K4 s karoserií kombi, která prodejům v Česku tradičně dominuje. Zároveň nasadila atraktivní cenovku ještě podpořenou velkým kufrem. Porovnali jsme proto K4 s Octavií a veškerou konkurencí: a možná budete překvapeni stejně jako my.
Z Mexika do Česka nejprve doputoval pětidveřový hatchback K4, teď ho následuje i kombi Sportswagon. Kia Ceed sice skončila, ale spalovací kompakty v nabídce korejské automobilky nikoliv. Designově vychází kombík ze stejných tvarů jako hatchback, zároveň je o 255 mm delší.
To všechno putuje do zadního převisu a zavazadlového prostoru. Rozvor natažený na 2720 mm zůstal nedočtený, a vlastně ho Kia ani měnit nemusela. Beztak už je na absolutní špičce segmentu a i prostorová královna Octavia se na něj dívá z uctivé vzdálenosti. Třeba Ceed SW, svého předchůdce, nová K4 přerostla v rozvoru o 70 mm. Kufr nabízí 604 až 1439 litrů (Ceed měl 625 až 1694 litrů). Tedy pokud nezvolíte mildhybrid, pak se smrskne na 482 až 1317 litrů. Kvůli baterii a další technice.
Porovnání rozměrů s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Kia K4 Sportswagon
4695/1850/1435 mm
2720 mm
604/1439 l
Hyundai i30 Kombi
4585/1795/1465 mm
2650 mm
602/1650 l
Opel Astra ST
4642/1860/1443 mm
2732 mm
597/1634 l
Peugeot 308 SW
4636/1852/1454 mm
2732 mm
551/1449 l
Seat Leon Sportstourer
4642/1799/1448 mm
2686 mm
620/1600 l
Škoda Octavia Combi
4698/1829/1468 mm
2667 mm
640/1700 l
Toyota Corolla TS
4650/1790/1435 mm
2700 mm
596/1606 l
Volkswagen Golf Variant
4635/1789/1459 mm
2669 mm
611/1645 l
Dobrá zpráva je, že mildhybrid je v nabídce jen jediný: litrový přeplňovaný tříválec s 85 kW a dvouspojkovou automatickou převodovkou. Stejný motor, jen s manuální převodovkou, slouží i jako základ celé nabídky K4 Sportswagon. Rozdíly ve spotřebě a dynamice mezi oběma motory jsou malé, naopak příplatek za automat je 65 tisíc korun.
Jen se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, ale bez mildhybridní pomoci, se nabízí čtyřválec 1.6 T-GDI. Ten má 110 kW, případně ve vrcholných výbavách také 132 kW. U něj už je dynamika o poznání lepší, třeba na 100 km/h se dostane za 8,7, respektive dokonce 8,0 vteřiny. Spotřeba ale přerůstá šest, respektive se blíží sedmi litrům.
Trumfem K4 Sportswagon bude její cena. Příplatek za větší kufr je oproti hatchbacku jen 20 tisíc korun, výjimkou je výbava GT-Line s příplatkem 35 tisíc korun. Nejlevnější kombík tak stojí 509 980 korun. Jak ukazuje i naše tabulka, výrazně levnější kombi – nepočítaje třeba Hyundai i30 s atmosférickým motorem, který už se ale dodává jen ze skladových zásob – v Česku nekoupíte.
Cenové srovnání s konkurencí
Model
Motor
Cena od
Kia K4 Sportswagon
1.0 T-GDI / 85 kW MT
509 980 Kč
Hyundai i30 Kombi
1.0 T-GDI / 85 kW MT
504 990 Kč
Opel Astra ST
1.2 Turbo / 96 kW MT
519 990 Kč
Peugeot 308 SW
1.2 Hybrid / 100 kW DCT
710 000 Kč
Seat Leon Sportstourer
1.5 TSI / 85 kW MT
601 900 Kč
Škoda Octavia Combi
1.5 TSI / 85 kW MT
639 900 Kč
Toyota Corolla TS
1.8 Hybrid / 103 kW CVT
707 900 Kč
Volkswagen Golf Variant
1.5 TSI / 85 kW MT
703 900 Kč
Také je ale vidět, jak segment kompaktních kombíků notně prořídl. Loni přišel v podobě Fordu Focus o další želízko v ohni, dlouhodobě už se nenabízí ani Fiat Tipo Kombi, který vždy patřil k cenovým šlágrům, nebo Renault Megane Grandtour.
A co výbava? Obsah jednotlivých stupňů najdete v přiloženém boxu, nicméně základ nabízí velmi slušnou porci prvků: manuální klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, digitální budíky, bezklíčkové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, LED světla nebo střešní ližiny. Šestnáctistovka má dokonce litá kola.
Výbava Kia K4 Sportswagon
Základní výbava Comfort (od 509 980 Kč) obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčkové odemykání a startování, adaptivní tempomat, volant potažený umělou kůží, LED přední světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty (u 1.6 T-GDI jsou lité disky).
Výbava Spin (od 529 980 Kč) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládáním přes vlastní displej, vyhřívání sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola. Verze Exclusive (od 554 980 Kč) má navíc automatické stěrače nebo sledování mrtvých úhlů.
Výbava Top (od 614 980 Kč) přihazuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče nebo přední mlhovky. A konečně vrcholné provedení GT-Line (od 754 980 Kč) má sportovní doplňky karoserie a interiéru, audio Harman Kardon nebo 17palcová litá kola.
Boj proti české klasice
Zásadní ale bude pro K4 Sportswagon především srovnání se Škodou Octavia Combi. Že má Kia delší rozvor, ale také menší kufr, už z předchozích tabulek víte. Také je jasné, že domácí zástupce je výrazně dražší se startovací cenou 639 900 korun. To znamená rozdíl poměrně propastných 130 tisíc.
V obou případech mají auta pod kapotou přeplňovaný benzinový motor, u škodovky se čtyřmi a u kie se třemi válci. Výkon je shodných 85 kW, také na manuální šestistupňové převodovce se oba rivalové shodnou. Octavia je nicméně papírově úspornější; spotřebuje 5,4, zatímco K4 5,9 l/100 km. Zároveň je také výrazně dynamičtější, když na 100 km/h zrychluje za 10,5 vteřiny, zatímco Kia na to potřebuje 12,3 vteřiny.
Vyvažuje vyšší cenu Octavie alespoň lepší výbava? Je to vždy něco za něco: třeba Kia má manuální klimatizaci, Škodovka dvouzónovou automatickou. Zástupce z Mladé Boleslavi také sériově vyjíždí se sledováním mrtvých úhlů, kolenním airbagem nebo automatickými stěrači. Kia kontruje vestavěnou navigací, couvací kamerou, předními parkovacími senzory nebo adaptivním tempomatem.
Prvky jako LED světla, rádio s dotykovou obrazovkou, digitální budíky, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty pak mají oba modely.
Kompletní ceník - Kia K4 Sportswagon
Comfort
Spin
Exclusive
Top
GT-Line
1.0 T-GDI / 85 kW
509 980 Kč
529 980 Kč
554 980 Kč
614 980 Kč
1.0 T-GDI / 85 kW DCT
574 980 Kč
594 980 Kč
619 980 Kč
679 980 Kč
754 980 Kč
1.6 T-GDI / 110 kW DCT
614 980 Kč
634 980 Kč
659 980 Kč
719 980 Kč
794 980 Kč
1.6 T-GDI / 132 kW DCT
744 980 Kč
819 980 Kč
Octavia se může v širším pohledu na věc pochlubit výrazně košatější nabídkou motorů včetně stále oblíbených turbodieselů. K tomu připočítejte třeba i vyloženě sportovní verzi RS. Má také bohatší výběr z příplatkových paketů i jednotlivých prvků výbavy, u Kie jsou nabízené stupně pevněji svázané. Cenovka ale bude pořád na straně K4 Sportswagon.
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.
ŽIVĚLedovka v pátek ráno uzavřela D1 i D2, policie varuje řidiče
Mrznoucí mrholení a teploty kolem nuly v pátek ráno způsobily ledovku, která komplikuje dopravu na Brněnsku a Vyškovsku. Kvůli několika nehodám jsou uzavřené části dálnic D1 a D2.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci jednali v Kremlu čtyři hodiny, územní otázky pořád nejsou vyřešeny
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny.
Nenechte si ujít: Koncert dcery frontmana Depeche Mode i Houellebecqův román jako hra
Odlehčený výlet do Západozemí aneb Hra o trůny trochu jinak, mysteriózní horor podle videohry, koncert talentované dcery zpěváka Depeche Mode Stelly Rose Gahanové, světová premiéra divadelní inscenace podle posledního Houellebecqova románu Zničit či skupinová výstava představitelů současného hyperrealismu.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.