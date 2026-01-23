Přeskočit na obsah
23. 1.
Nové automobily

Klidné spaní Octavie končí. Kia přiváží ještě větší kombi za nečekaně málo peněz

Kia K4 Sportswagon
Kia představila nové kompaktní kombi K4 Sportswagon a rovnou odhalila i český ceník.
To vše navíc za atraktivní cenu od 509 980 korun navíc s velmi slušnou porcí výbavy.
Standardně nechybí navigace, manuální klimatizace, přední a zadní parkovací senzory nebo LED přední světla.
Dohromady je v nabídce pětice výbavových stupňů.
Kia K4 Sportswagon |
Foto: Kia
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Především českým zákazníkům nasadila Kia velkého brouka do hlavy. Možná trochu nečekaně totiž uvedla kompaktní model K4 s karoserií kombi, která prodejům v Česku tradičně dominuje. Zároveň nasadila atraktivní cenovku ještě podpořenou velkým kufrem. Porovnali jsme proto K4 s Octavií a veškerou konkurencí: a možná budete překvapeni stejně jako my.

Z Mexika do Česka nejprve doputoval pětidveřový hatchback K4, teď ho následuje i kombi Sportswagon. Kia Ceed sice skončila, ale spalovací kompakty v nabídce korejské automobilky nikoliv. Designově vychází kombík ze stejných tvarů jako hatchback, zároveň je o 255 mm delší.

To všechno putuje do zadního převisu a zavazadlového prostoru. Rozvor natažený na 2720 mm zůstal nedočtený, a vlastně ho Kia ani měnit nemusela. Beztak už je na absolutní špičce segmentu a i prostorová královna Octavia se na něj dívá z uctivé vzdálenosti. Třeba Ceed SW, svého předchůdce, nová K4 přerostla v rozvoru o 70 mm. Kufr nabízí 604 až 1439 litrů (Ceed měl 625 až 1694 litrů). Tedy pokud nezvolíte mildhybrid, pak se smrskne na 482 až 1317 litrů. Kvůli baterii a další technice.

Porovnání rozměrů s konkurencí

Model

Rozměry (d/š/v)

Rozvor

Kufr

Kia K4 Sportswagon

4695/1850/1435 mm

2720 mm

604/1439 l

Hyundai i30 Kombi

4585/1795/1465 mm

2650 mm

602/1650 l

Opel Astra ST

4642/1860/1443 mm

2732 mm

597/1634 l

Peugeot 308 SW

4636/1852/1454 mm

2732 mm

551/1449 l

Seat Leon Sportstourer

4642/1799/1448 mm

2686 mm

620/1600 l

Škoda Octavia Combi

4698/1829/1468 mm

2667 mm

640/1700 l

Toyota Corolla TS

4650/1790/1435 mm

2700 mm

596/1606 l

Volkswagen Golf Variant

4635/1789/1459 mm

2669 mm

611/1645 l

Dobrá zpráva je, že mildhybrid je v nabídce jen jediný: litrový přeplňovaný tříválec s 85 kW a dvouspojkovou automatickou převodovkou. Stejný motor, jen s manuální převodovkou, slouží i jako základ celé nabídky K4 Sportswagon. Rozdíly ve spotřebě a dynamice mezi oběma motory jsou malé, naopak příplatek za automat je 65 tisíc korun.

Jen se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, ale bez mildhybridní pomoci, se nabízí čtyřválec 1.6 T-GDI. Ten má 110 kW, případně ve vrcholných výbavách také 132 kW. U něj už je dynamika o poznání lepší, třeba na 100 km/h se dostane za 8,7, respektive dokonce 8,0 vteřiny. Spotřeba ale přerůstá šest, respektive se blíží sedmi litrům.

Trumfem K4 Sportswagon bude její cena. Příplatek za větší kufr je oproti hatchbacku jen 20 tisíc korun, výjimkou je výbava GT-Line s příplatkem 35 tisíc korun. Nejlevnější kombík tak stojí 509 980 korun. Jak ukazuje i naše tabulka, výrazně levnější kombi – nepočítaje třeba Hyundai i30 s atmosférickým motorem, který už se ale dodává jen ze skladových zásob – v Česku nekoupíte.

Cenové srovnání s konkurencí

Model

Motor

Cena od

Kia K4 Sportswagon

1.0 T-GDI / 85 kW MT

509 980 Kč

Hyundai i30 Kombi

1.0 T-GDI / 85 kW MT

504 990 Kč

Opel Astra ST

1.2 Turbo / 96 kW MT

519 990 Kč

Peugeot 308 SW

1.2 Hybrid / 100 kW DCT

710 000 Kč

Seat Leon Sportstourer

1.5 TSI / 85 kW MT

601 900 Kč

Škoda Octavia Combi

1.5 TSI / 85 kW MT

639 900 Kč

Toyota Corolla TS

1.8 Hybrid / 103 kW CVT

707 900 Kč

Volkswagen Golf Variant

1.5 TSI / 85 kW MT

703 900 Kč

Také je ale vidět, jak segment kompaktních kombíků notně prořídl. Loni přišel v podobě Fordu Focus o další želízko v ohni, dlouhodobě už se nenabízí ani Fiat Tipo Kombi, který vždy patřil k cenovým šlágrům, nebo Renault Megane Grandtour.

A co výbava? Obsah jednotlivých stupňů najdete v přiloženém boxu, nicméně základ nabízí velmi slušnou porci prvků: manuální klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, digitální budíky, bezklíčkové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory, LED světla nebo střešní ližiny. Šestnáctistovka má dokonce litá kola.

Výbava Kia K4 Sportswagon

Základní výbava Comfort (od 509 980 Kč) obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčkové odemykání a startování, adaptivní tempomat, volant potažený umělou kůží, LED přední světla, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty (u 1.6 T-GDI jsou lité disky).

Výbava Spin (od 529 980 Kč) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládáním přes vlastní displej, vyhřívání sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola. Verze Exclusive (od 554 980 Kč) má navíc automatické stěrače nebo sledování mrtvých úhlů.

Výbava Top (od 614 980 Kč) přihazuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče nebo přední mlhovky. A konečně vrcholné provedení GT-Line (od 754 980 Kč) má sportovní doplňky karoserie a interiéru, audio Harman Kardon nebo 17palcová litá kola.

Boj proti české klasice

Zásadní ale bude pro K4 Sportswagon především srovnání se Škodou Octavia Combi. Že má Kia delší rozvor, ale také menší kufr, už z předchozích tabulek víte. Také je jasné, že domácí zástupce je výrazně dražší se startovací cenou 639 900 korun. To znamená rozdíl poměrně propastných 130 tisíc.

V obou případech mají auta pod kapotou přeplňovaný benzinový motor, u škodovky se čtyřmi a u kie se třemi válci. Výkon je shodných 85 kW, také na manuální šestistupňové převodovce se oba rivalové shodnou. Octavia je nicméně papírově úspornější; spotřebuje 5,4, zatímco K4 5,9 l/100 km. Zároveň je také výrazně dynamičtější, když na 100 km/h zrychluje za 10,5 vteřiny, zatímco Kia na to potřebuje 12,3 vteřiny.

Související

Vyvažuje vyšší cenu Octavie alespoň lepší výbava? Je to vždy něco za něco: třeba Kia má manuální klimatizaci, Škodovka dvouzónovou automatickou. Zástupce z Mladé Boleslavi také sériově vyjíždí se sledováním mrtvých úhlů, kolenním airbagem nebo automatickými stěrači. Kia kontruje vestavěnou navigací, couvací kamerou, předními parkovacími senzory nebo adaptivním tempomatem.

Prvky jako LED světla, rádio s dotykovou obrazovkou, digitální budíky, střešní ližiny nebo 16palcová ocelová kola s kryty pak mají oba modely.

Kompletní ceník - Kia K4 Sportswagon


Comfort

Spin

Exclusive

Top

GT-Line

1.0 T-GDI / 85 kW

509 980 Kč

529 980 Kč

554 980 Kč

614 980 Kč

1.0 T-GDI / 85 kW DCT

574 980 Kč

594 980 Kč

619 980 Kč

679 980 Kč

754 980 Kč

1.6 T-GDI / 110 kW DCT

614 980 Kč

634 980 Kč

659 980 Kč

719 980 Kč

794 980 Kč

1.6 T-GDI / 132 kW DCT

744 980 Kč

819 980 Kč

Octavia se může v širším pohledu na věc pochlubit výrazně košatější nabídkou motorů včetně stále oblíbených turbodieselů. K tomu připočítejte třeba i vyloženě sportovní verzi RS. Má také bohatší výběr z příplatkových paketů i jednotlivých prvků výbavy, u Kie jsou nabízené stupně pevněji svázané. Cenovka ale bude pořád na straně K4 Sportswagon.

