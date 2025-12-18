Přeskočit na obsah
Benative
18. 12.
Technika a design

Mercedes s tvary keporkaka mu zlomil vaz. Po třiceti letech končí slavný designér

Šéfdesignér Gorden Wagener končí na vlastní žádost po skoro třiceti letech v Mercedesu.
Foto: Mercedes-Benz
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Svět automobilového designu se před koncem roku otřásá v základech. Nejasnosti kolem vyhazovu dlouholetého šéfdesignéra Jaguar Land Roveru Gerry McGoverna momentálně zastínil odchod jiného návrhářského esa. Gorden Wagener se po třech dekádách rozhodl odejít z Mercedesu. Na vlastní žádost, nicméně údajně k tomu přispěla i elektromobilita.

„Po téměř tři dekády tříbil Gorden Wagener designový jazyk Mercedes-Benz jako žádný jiný šéfdesignér ve 140leté historii automobilky. Zanechává po sobě mezinárodně zavedený tým a portfolio, které mělo trvalý dopad na automobilový průmysl.“ Těmito slovy se Mercedes-Benz rozloučil se svým dlouholetým šéfdesignérem, který na vlastní žádost skončí k 31. lednu 2026.

Jak ale naznačuje třeba oborový magazín Automotive News Europe, mohly ke konci přispět i tlaky zevnitř automobilky. Wagener je totiž sice podepsaný pod mnoha ikonickými modely, zároveň ale také stojí za neúspěšnou řadou elektromobilů EQ.

Především EQE a EQS jako sedan i SUV si vysloužily za přísně aerodynamický design značnou kritiku veřejnosti i odborníků. Leckdo autům dokonce říkal trochu posměšně keporkak. Po jediné generaci se proto trojcípá hvězda vrátila i u elektromobilů ke konvenčnějším tvarům.

Wagener se stal terčem kritiky poslední dobou také kvůli zaměnitelnému designu jednotlivých modelových řad Mercedesu: nejen pro fanoušky značky se tak stalo složitějším odlišit od sebe jednotlivé modelové řady, a zároveň některé z nich odlišit i v porovnání s konkurencí.

A Automotive News Europe připomíná i jeho kontroverzní vystoupení z poslední doby. Na autosalonu v Šanghaji v dubnu rozdával podepsaná trička, na zářijovém mnichovském autosalonu si zase veřejně utahoval z designu Audi.

Přes všechnu kontroverzi posledních let zanechal Gorden Wagener v Mercedesu těžko smazatelnou stopu. K trojcípé hvězdě nastoupil v roce 1997 po štacích u Volkswagenu, Mazdy a General Motors. Vystudoval, jako mnoho jeho designérských kolegů, The Royal College of Art v Londýně, obor dopravní design.

Jeho prvním velkým projektem se u Mercedesu stal supersport SLR McLaren. Pracoval i na třídě R, druhé generaci třídy M nebo dalším SUV GL, podepsal se také pod výraznou proměnou třídy A ze zvýšeného hatchbacku na klasicky střižený kompakt. Připomenout lze i design několika generací třídy S, supersport AMG GT, luxusní roadster SL nebo hypersport AMG One. Podepsaný je Wagener třeba dále pod koncepty Maybach Vision 6 nebo One-Eleven. Těch aut je za skoro tři dekády opravdu hodně.

Že to je skutečný talent, rozpoznalo poměrně rychle i vedení Mercedesu, tehdy v podobě legendárního Dietera Zetscheho, a v roce 2008 z něj udělalo nejmladšího šéfa designu v automobilovém průmyslu. O osm let později se stal šéfdesignérem všech divizí Mercedesu včetně AMG nebo Maybach. Naposledy se podílel na novém CLA, GLC či konceptu Vision Iconic.

Vedle aut navrhoval pro Mercedes i helikoptéry, jachty, vily v Dubaji a Miami nebo luxusní nábytek.

Nástupcem Wagenera se stane čtyřicetiletý hlavní designér Mercedesu-AMG Bastian Baudy.

