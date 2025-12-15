„Nikoho jsme nevyhodili, nechte těch spekulací.“ Kontroverzního designéra prý nevyvedli

Vyhazov hlavního designéra Jaguaru, který přišel s kontroverzní kampaní a zcela novým vzhledem tradičních britských aut, začátkem prosince obletěl nejen automobilový svět. Tím spíš, že Gerry McGovern musel být údajně eskortován ze své kanceláře. Možná je ale všechno trochu jinak, protože Jaguar konečně prolomil mlčení.
„Není pravda, že jsme ukončili pracovní poměr s Gerrym McGovernem a nechceme dále komentovat spekulativní příběhy,“ napsal mluvčí Jaguaru oborovému magazínu Automotive News Europe. Ukončil tak dvoutýdenní mlčení, které následovalo po zprávě o vyhazovu slavného designéra z Jaguar Land Roveru. Jestli však pro značku pracuje, mluvčí nepotvrdil.
Se zprávou o vyhazovu přišla indická mutace britského magazínu Autocar začátkem prosince. S odkazem na zdroje uvnitř indickou Tatou vlastněného Jaguar Land Roveru napsala, že Gerry McGovern byl vyhozen z křesla šéfdesignéra automobilky. Strávil v ní přitom 21 let a navrhl nejen špatně přijatou kontroverzní kampaň rebrandingu Jaguaru, často označovanou jako moc „woke“, ale i naopak mimořádně úspěšná auta Land Roveru.
Tím spíše všechny překvapilo, že Autocar s odkazem na své zdroje v automobilce dodal, že McGovern musel být dokonce eskortován ze své kanceláře. Brzy se tak začaly šířit spekulace, že jde o mocenský boj uvnitř indické značky Tata Motors, majitele Jaguar Land Roveru.
Pár dnů před vyhazovem McGoverna, jinak velmi vlivného v nejvyšších strukturách značky, totiž odešel do důchodu i dlouholetý šéf Jaguaru Adrian Mardell. Nahradil ho Ind PB Balaji, bývalý finanční ředitel Tata Motors.
Vyhazov McGoverna měl v automobilovém světě silnou odezvu a moment překvapení, mimo jiné i proto, že Jaguar by měl v příštím roce odhalit první nový model po řadě let. Designově bude vycházet z kontroverzního konceptu Type 00, půjde o elektromobil a cenově by měl být výše než někdejší modely značky. Jaguar se chce soustředit na movitější klientelu.
Kariéra Gerryho McGoverna, který se narodil v roce 1956, je velmi pestrá. První práci získal v roce 1978 u Chrysleru, jehož britská odnož sponzorovala McGovernova studia. V roce 1982 přišel do skupiny Austin Rover, následně poprvé pracoval na modelu značky Land Rover, konkrétně Freelanderu.
Na konci 90. let se přesunul k Fordu, konkrétně luxusní odnoži Mercury-Lincoln, v dubnu 2004 začal pracovat pro Land Rover. Ten tehdy vlastnil spolu s Jaguarem právě Ford. Za svou kariéru u britské automobilky navrhl mimo jiné třeba Range Rover Evoque, dvě poslední generace Range Roveru, Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport nebo moderní verzi Defenderu. Pro Jaguar vytvořil už zmíněný koncept Type 00 a měl značku převést do plně elektrické éry.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.