Nedávno nad nimi ohrnovali nos, teď je milují. Češi kupují auta, která byste nečekali

Češi si loni oblíbili auta, nad nimiž by ještě před pár lety ohrnovali nos. Naznačují to čerstvé prodejní statistiky, podle nichž navíc obliba osobních aut nadále roste. Pořadí nejoblíbenějších modelů přesto zůstává stabilní, i když minimálně druhé místo by pro leckoho mohlo být překvapením.
Jde to i bez dotací, chtělo by se při pohledu na oblibu elektromobilů loni v Česku napsat. Motorem růstu prodejů v roce 2024 byla totiž jednoznačně pomoc od státu, třebaže jen podnikatelům, loni už nicméně takový luxus zájemci o auto do zásuvky neměli. Přesto se jejich prodeje vyšplhaly na 13 806 kusů: to je o skoro tři tisíce více než v roce předchozím.
Především ale stoupl podíl elektromobilů na celkových prodejích. 5,55 procent všech nových aut tak má výhradně bateriový pohon. Při celkovém počtu 248 719 prodaných aut za rok 2025, což zveřejnil Svaz dovozců automobilů (SDA), to vypadá jako malé číslo, nicméně ještě docela nedávno byl podíl kolem dvou procent. A i když Česko ani nadále nebude v Evropské unii dáváno za vzor průkopnictví, podíl elektromobilů se zkrátka zvyšuje.
Stojí za ním především Škoda Auto a její model Elroq, který se trefil do černého. Cenou, velikostí i celkově elektrickou technikou. Z ničeho totiž kompaktní elektromobil vtrhl rovnou mezi nejprodávanější auta a skončil patnáctý. Za sebou nechal stálice jako Hyundai i20, Dacia Sandero nebo Volkswagen Tiguan.
Úspěch elektrických škodovek a jejich dominantní postavení na českém trhu podtrhuje devatenáctý Enyaq. Jsou to jediné dva elektromobily mezi 25 nejprodávanějšími novými auty. Kompletní pořadí najdete v galerii.
Naopak Tesla prakticky snové výsledky z roku 2024 neudržela. Model Y sice dostal modernizaci, jeho prodeje se ale propadly takřka o třetinu. Model 3 je pak možné zařadit rovnou mezi největší poražené, protože oproti roku 2024 jsou jeho prodeje třetinové a z 28. místa se elektromobil propadl na konec první stovky nejoblíbenějších nových aut.
Přesto se Tesla s 1943 prodanými auty stala druhým nejpopulárnějším prodejcem elektromobilů. Na Škoda Auto s 5259 kusy se ale dívá zpovzdálí. Třetí je s 801 kusy Volkswagen.
Výrazně také vzrostla popularita plug-in hybridů. Těch se prodalo 11 033 kusů, což je skoro o polovinu více než v roce 2024. I tady je jedničkou Škoda, konkrétně Kodiaq, který jako jediný překonal hranici tisíce kusů. Těsně pod ní zůstal druhý Superb, třetí pak je Hyundai Tucson.
S ohledem na růst popularity elektromobilů a plug-in hybridů jen těžko překvapí, že český trh opět táhli firemní zákazníci. Těch bylo 74,4 procenta. Mimochodem 248 719 prodanými auty se rok 2025 přiblížil poslednímu předcovidovému roku 2019 a podle SDA je to také pátý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky vůbec. Připomenout můžeme, že rekordem zůstává 271 595 osobních aut prodaných v roce 2017.
Jednička trhu se nemění, nadále je to Škoda Auto s třetinovým tržním podílem, která navíc ještě o 5,8 tisíce kusů navýšila svá prodejní čísla. Na druhém místě je Hyundai, třetí zůstává Toyota. Obě značky prakticky zůstaly na výsledcích z roku 2024.
Nejprodávanější značky aut v Česku za rok 2025
Značka
Počet prodaných kusů
Změna oproti 2024
1.
Škoda Auto
83 890
+7,42 %
2.
Hyundai
20 678
+1,82 %
3.
Toyota
18 626
-1,94 %
4.
Volkswagen
16 589
+6,65 %
5.
Dacia
11 693
+24,10 %
6.
Kia
10 871
+1,19 %
7.
Mercedes-Benz
8364
+3,76 %
8.
Ford
7842
+18,80 %
9.
Renault
7396
+34,60 %
10.
BMW
5779
+5,86 %
Čím dál hlasitěji ale do boje o prodejní Olymp promlouvají nejen elektromobily, ale také čínské značky. Nepřekvapí, že pozice MG nadále posiluje, loni už byla značka na dvanáctém místě s tržním podílem blížícím se dvěma procentům. Ztráta na desáté BMW byla 1101 prodaných aut.
Konečně se ale trochu vzedmuly i čínské značky mimo MG. Jaecoo se z nuly vyšplhalo na 1251 prodaných aut a v Česku jde o jasnou čínskou dvojku. Omoda je se 759 prodanými kusy na třetím místě.
To jsou vysoká čísla, protože v roce 2024 měla čínská dvojka za MG, Dongfeng, necelých 150 prodaných aut.
Alespoň z prodejních statistik se tedy zdá, že Číňané konečně našli částečný recept do českých domácností. Tržní podíl všech značek přesahuje aktuálně tři procenta, byť jde pořád o malé číslo, zvláště v kombinaci s ambicemi jednotlivých výrobců. Oproti loňskému roku je to nicméně raketový nárůst.
Prodeje čínských značek v Česku
Značka
Počet prodaných kusů
MG
4678
Jaecoo
1251
Omoda
759
Dongfeng
294
BYD
282
BAIC
270
Chery
84
Leapmotor
80
Lynk & Co.
70
DR Automobiles
69
SWM
63
Voyah
63
Ostatní
35
Mezi nejprodávanějšími modely je stabilní jedničkou českého trhu Škoda Octavia, novou dvojkou je ovšem malé SUV Škoda Kamiq s více než pětinovým nárůstem prodejů. Třetí Škoda Karoq a čtvrtá Škoda Kodiaq ještě posilují popularitu kategorie SUV. Podíl této třídy na celkových prodejích je 51,85 procenta. Druhá je nižší střední třída, třetí jsou pak malá auta.
Nejprodávanější nová auta v Česku najdete v galerii.
Zatímco prodeje osobních aut rostou, popularita lehkých užitkových vozů loni klesla na 20 278 kusů. To je téměř sedmiprocentní propad. Hodně se na něm podílela dlouhodobá jednička Renault, která si pohoršila o 25 procent a z prvního místa propadla až na čtvrté. Naopak výrazně se vyšvihla nová jednička, Toyota s 3654 kusy vyrostla o 30 procent. Dvojkou je Ford s 3155 kusy a trojkou Volkswagen s 2692 kusy.
Jestliže mezi osobními auty bylo loni možné pozorovat pozvolný nástup čínských značek, mezi lehkými užitkovými vozy jde nadále jen o pozoruhodnou exotiku. Vždyť souhrnem dosáhly na 210 prodaných kusů, to znamená tržní podíl jediné procento. Většinu z tohoto počtu obstaral Maxus.
Na stejné úrovni jako v roce 2024 zůstaly prodeje nákladních aut, to znamená 9162 prodaných kusů. Jedničkou trhu je Mercedes-Benz před Volvem. Nových autobusů na silnicích loni přibylo 822 kusů, to je oproti předchozímu roku výraznější propad. Jedničkou zůstává Iveco.
Mezi motorkami zůstává jedničkou Honda před CF Moto a Yamahou. Celkem Češi loni nakoupili 27 250 jednostopých vozidel; 1618 z nich mělo elektrický pohon.
Lehký nárůst zaznamenal dovoz ojetin, podle SDA jich na silnicích přibylo 148 312 kusů, nejvíce ve stáří od 5 do 10 let. Na prvním místě je Škoda Auto, druhý Volkswagen a třetí Ford.
