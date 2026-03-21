„Tuhle chybu nikdy neuděláme.“ BMW spustilo přiměřeně hlučnou revoluci designu

Premiéra modelu i3 na platformě Neue Klasse ukázala, že BMW to s radikální proměnou myslí vážně. Momentálně není v Evropě žádná jiná značka, která by dokázala postavit auto tak nečekaně jinak.
Ty ovace byly nefalšovaně spontánní. Jen krátce potom, co na pódium BMW arény v centru Mnichova vjel nový elektrický sedan i3, přivítalo pětitisícové publikum složené převážně ze zaměstnanců automobilky svého šéfa způsobem, jako by šlo o mezinárodní popovou hvězdu.
Oliver Zipse strávil u BMW celý svůj profesní život. V roce 1991 sem nastoupil jako učeň, o 28 let později převzal vedení po Haraldu Krügerovi. Kontrakt mu končí letos v létě a tohle je zřejmě jeho poslední premiéra. Pak jde do důchodu. Ačkoliv vypadá na čtyřicet, Zipsemu je ve skutečnosti už dvaašedesát.
Text připravené řeči před ním běží na třech velkých obrazovkách, přesto to celé působí, jakoby mluvil spatra. „Devět set kilometrů. Skutečně, devět set kilometrů!“ namíří v kovbojském gestu své ukazováčky na auto stojící za ním, jakoby tomu ani sám nemohl uvěřit. Oním dvakrát vysloveným číslem myslí kilometrový dojezd, který představovaná elektrická novinka zvládne na jedno nabití.
Zipse zanechává BMW ve stavu, v jakém se to málokterému předchůdci povedlo. Kromě této novinky představí automobilka do konce příštího roku devětatřicet dalších. Mnichovská značka nasadila zběsilé tempo inovací, jaké minimálně na starém kontinentu nemá obdoby. Většině svých stávajících modelů napříště vtiskne podobu, kterou reprezentuje i tento týden představená novinka.
Říká se, že za vizuální proměnou značky stojí Oliver Heilmer, který se stal loni jejím novým šéfdesignérem. Ten to však v zákulisí arény v úzkém kruhu novinářů velkoryse odmítá. „Dřív, kdy existovala jen řada 3, 5 a 7, jsme měli na všechno spoustu času. Takový luxus dnes už prostě nemáme. Takže když má někdo nějaký nápad, sdílí ho v rámci, řekněme, bezpečného prostoru kreativní komunity. A věřte mi nebo ne, ve skutečnosti je to dnes to nejdůležitější, co se musí každý designér naučit,“ říká Heilmer s dovětkem, že to ale vůbec není jednoduché, protože všichni lidé jsou svým způsobem soutěživí.
„Já sám ještě pocházím z doby, kdy tohle běžné nebylo, každý si své nápady přísně střežil. Ta doba je ale pryč, a teď každému říkám: Sdílejte vše, co vymyslíte. Nakonec stejně každý ví, že to pochází od vás," vysvětluje, jak je to dnes s autorstvím automobilového designu.
Za skutečnost, že je dnes BMW v dobré kondici, vděčí také faktu, že na rozdíl od jiných odmítlo před lety vsadit vše na jednu elektromobilní kartu. „Něco, co jsme nikdy neřekli a nikdy ani neřekneme, je to, že spalovací motory jsou ty klasičtější a elektrifikované ty modernější. Tuhle chybu nikdy neuděláme,“ je přesvědčen Heilmer.
Podle něj je nový designový styl dobře použitelný na všechny druhy pohonu. „Pokud si kupujete Neue Klasse, pak je to vždycky Neue Klasse. Proporce auta nehrají roli,“ míní.
Pamětníci si možná vzpomenou, že srovnatelně výraznou proměnou designu prošlo BMW na přelomu tisíciletí, kdy mu v automobilce velel Američan Chris Bangle. Jeho první počin, sedmičková řada E65 z roku 2001, se však především u evropského publika setkala s kritikou. Tu částečně otupil až facelift o čtyři roky později.
Zatímco zvláštní estetika tehdejších bavoráků patří dávno minulosti, pro Bangleho typicky výrazné prolisy boků karoserie, ze kterých si vzaly příklad prakticky všechny světové automobilky, přežívají na některých modelech BMW dodnes. Jejich éra je však s příchodem Neue Klasse také u konce.
Významnou roli při současné podobě vozů mnichovské značky totiž hrají jednoduché linie. „Myslím, že to začalo už před covidem. Všechny ty elektronické věci, do kterých pořád koukáme, nás neustále ruší vizuálně i akusticky. A jako designér jsem se musel ptát, co lidé potřebují jako protiváhu? Tohle byla jedna z odpovědí,“ vysvětluje Heilmer změny v pojetí designu. „Řekněme, že auto musí zůstat krásné. Že musí být emotivní. Ale do jaké míry opravdu chceme, aby bylo emotivní? To se snažíme vybalancovat.“
Podle Heilmera je méně komponentů a méně prvků v interiéru i exteriéru jednou z hlavních myšlenek Neue Klasse. „Dnes je mnohem důležitější než před takovými deseti lety mít něco, co vás zaujme emocionálně, ale zároveň vás uklidňuje. Což je ale vždy o tom, najít správnou rovnováhu. Protože jinak riskujete, že to bude nudné.“
Zatím to ovšem vypadá, že rovnováhu trefili u BMW docela přesně. Na první model z rodiny Neue Klasse, BMW iX3, se momentálně čeká půl roku a už jednou pro Česko navýšená kvóta 260 aut bude co nevidět vyčerpána.
Sedan i3 má v sobě navíc něco, co drnká na nostalgickou strunu těm, kdo jezdili s trojkovou řadou BMW před dlouhými lety. Vše ještě k tomu podává způsobem, který vůbec nepůsobí retro, ale daleko spíš jako z příštího desetiletí.
Jaký ohlas tohle vyvolá, se ostatně uvidí už letos v listopadu, kdy BMW i3 přijede mezi první netrpělivé zájemce.
