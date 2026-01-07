Škoda dál letí vzhůru. V Německu dohání domácí velikány a míří "na bednu"

Prodej nových osobních automobilů v Německu se loni zvýšil o 1,4 procenta na 2,86 milionu vozů. Prodej elektromobilů pak vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů, vyplývá z údajů Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA). Česká automobilka Škoda Auto loni prodej v Německu zvýšila o 10,2 procenta na 226 472 vozů. Udržela si tak vedoucí pozici mezi dováženými značkami.
Podíl značky Škoda na německém automobilovém trhu se vloni podle údajů KBA zvýšil na 7,9 procenta ze 7,3 procenta v předchozím roce. Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Hlavní koncernová značka VW si loni na německém trhu udržela celkovou vedoucí pozici, prodej zvýšila o 4,5 procenta na 560 796 vozů. Tržní podíl značky VW se tak zvýšil na 19,6 procenta z 19,1 procenta o rok dříve. Za ním jsou Mercedes-Benz a BMW, pak už následuje česká značka.
Podíl elektromobilů na celkovém prodeji nových osobních aut v Německu v loňském roce vzrostl na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
"Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024," uvedl odborník na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. Prodej elektromobilů v Německu se v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů, protože vláda koncem roku 2023 náhle zrušila opatření na podporu poptávky.
Německo si stanovilo za cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, píše agentura AFP. "Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo," uvedl Gall.
Loni na podzim nová německá vláda představila nový program subvencí na elektromobily. Ten však podle Galla podpoří poptávku pouze omezeně, protože se týká jen spotřebitelů s nízkými příjmy. Společnost EY předpokládá, že celkový prodej nových osobních aut v Německu se v letošním roce zvýší zhruba o procento, což bude o něco pomaleji než loni.
Prodej hybridních automobilů v Německu loni vzrostl o 19 procent na 1,13 milionu vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji tak činil 39,5 procenta. Výrazně se naopak snížil prodej benzinových a naftových automobilů. U benzinových aut pokles činil téměř 22 procent a u naftových více než 18 procent. Podíl benzinových vozů na celkovém prodeji se tak snížil na 27,2 procenta z předloňských 35,2 procenta. Podíl naftových aut klesl na 13,8 procenta ze 17,2 procenta.
ŽIVĚAlibismus a neserióznost se vymstí, vadí Fialovi kličkování okolo muniční iniciativy
Muniční iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, sdělil ve středu bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda projekt dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu zahájila. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nechá iniciativu pouze pokračovat, nebude se na ní podílet, zdůraznil. Podle Fialy se dříve nebo později Česku tento alibismus a neserióznost nové zahraniční politiky vymstí.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Mezi Prahou a Ústím kvůli trakčnímu vedení zase nejely vlaky. Provoz je zčásti obnoven
Vlak ve středu opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem se po osmé hodině zastavil. Kolem desáté železničáři obnovili provoz na trati po jedné koleji. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podobný problém se vyskytl už několikrát, naposledy se stejná událost stala před Vánocemi.
Sazba hypoték v lednu stoupla téměř k pěti procentům. Experti naznačují další vývoj
Průměrná sazba hypoték na počátku ledna mírně meziměsíčně stoupla o tři body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil, tvrdí jeden z oslovených expertů.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.