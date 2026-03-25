„Opravdu končí.“ Designér navrhl kontroverzní proměnu Jaguaru, teď raději odchází

Jako blesk z čistého nebe přišla v prosinci loňského roku zpráva o konci šéfdesignéra Jaguaru a Land Roveru Gerryho McGoverna. A nebylo to jen odchodem samotným, ale především jeho způsobem. Sedmdesátiletý Brit měl být totiž ze své kanceláře vyveden ochrankou. Automobilka dlouho mlžila, až skoro o čtvrt roku později se k celé situaci vrátila.
Vypadalo to jako velmi trpký konec dlouholetého partnerství. Gerry McGovern pro Jaguar Land Rover pracoval přes dvacet let, loni v prosinci ale zničehonic přišla zpráva o jeho vyhazovu a dokonce vyvedení ochrankou ze své kanceláře. Automobilka to o pár týdnů později dementovala, ale k situaci se nijak blíže nevyjádřila.
Oficiálního prohlášení se svět automobilového designu dočkal až čtvrt roku po vypuknutí celé kauzy. Výsledek? McGovern ke konci března skutečně odchází z Jaguar Land Roveru a zakládá vlastní konzultantskou firmu. Vedení britské automobilky designérovi poděkovalo, k dřívějším zprávám o vyhazovu už se ale dále nevracelo.
Také samotný designér uvedl, že je pyšný na to, kam se obě britské automobilky posunuly a více než dvě dekády vzájemné spolupráce označil za mimořádné.
A faktem zůstává, že McGovern navrhl celou řadu aut, která lze dnes považovat za opravdu úspěšná. Třeba aktuální Defender, což byl možná jeden z nejtěžších úkolů vůbec; navrhnout moderní verzi ikonického modelu s odkazem na minulost a zároveň citem pro budoucnost. Dále stojí za tvary Range Roverů Velar, Evoque, Sport i „plnotučného“ modelu.
Velké změny v JLR
Změny v automobilce jsou mnohem dalekosáhlejší a mají opravdu široký rozsah. Jaguar Land Rover se rozhodl zásadně přehodnotit svůj přístup ke komunikaci a nově bude spolupracovat pouze s jednou agenturou, která bude zajišťovat PR a marketingové aktivity napříč všemi evropskými trhy. V důsledku této strategie tak po 15 letech končí Jaguar Land Rover spolupráci s agenturou Grayling v Česku, která dosud zajišťovala lokální komunikaci a marketingové aktivity.
Pro Land Rover pracoval dohromady přes 20 let. Nastoupil v roce 2004, šéfem designu se stal v roce 2006. Už před tím pracoval ještě za dob Austin Roveru na tvarech prvního Freelanderu.
Jenomže v roce 2020 povýšil do čela designu celého Jaguar Land Roveru a stal se vůdčí osobou při kompletním rebrandingu Jaguaru. Ta s sebou nese kromě nového loga bez ikonické kočky a úplně jiné identity i koncept Type 00. A třebaže první sériový Jaguar nové éry má přijet až letos, McGovern za novou identitu schytával kritiku ze všech stran.
Celá kampaň doprovázející znovuzrození značky prý automobilku vůbec nepřipomínala, za to byla hodně „woke“. A ani samotný koncept pochvalné hlasy nesbíral, protože zcela odstřihl elegantní identitu značky ztělesňovanou modely jako XJ, XF nebo F-Type. Jestli nakonec i velmi kontroverzní a kritikou zahrnutá změna přispěla k tomu, že McGovern v Jaguar Land Roveru skončil, ví jen aktéři samotní.
U uvedení prvního sériového Jaguaru nové plně elektrické éry už každopádně osobně přítomný nebude.
Dodejme, že v posledních měsících nejde o jediný odchod designového esa z velké automobilky. Ke konci ledna oficiálně skončil v Mercedesu německý návrhář Gorden Wagner. Ten přitom k trojcípé hvězdě nastoupil už v roce 1997 a od roku 2008 byl šéfem jejího designu.
Navrhl spoustu nezapomenutelných modelů, v poslední době ale stál za návrhem i vlažně přijaté elektrické rodiny EQ, především modelů EQE a EQS. Kromě toho se loni prezentoval několika kontroverzními výroky a gesty, nakonec to tedy vyústilo ve vzájemnou dohodu o odchodu z Mercedesu.
